Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados (USF) de Ucrania intensificaron su campaña de ataques con drones a media distancia sobre Crimea, ocupada por Rusia, entre el viernes y la madrugada de este sábado. Los bombardeos con drones fueron lanzados hacia instalaciones energéticas y otros objetivos de la península, según informaron funcionarios ucranianos y canales rusos en Telegram.

El comandante de las USF, Robert Brovdi, difundió imágenes y videos de la 414.ª Brigada ucraniana atacando la infraestructura subterránea de almacenamiento de gas en Hlibivka, ubicada en el oeste de Crimea. Según el propio Brovdi, durante la jornada también fueron atacados un radar de defensa antiaérea y una locomotora en la península.

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Durante la madrugada del 20 de junio se registraron varias explosiones en la región. En las inmediaciones de la central termoeléctrica de Tavriiska, en Simferopol, se produjo un incendio visible acompañado de una columna de humo negro, en el contexto de intensas maniobras de defensa aérea rusa tras el ataque con drones.

Crimea se convirtió en el principal objetivo de la llamada campaña de “Middle Strike” desplegada por Ucrania, que consiste en el uso de drones de alcance medio para impactar objetivos rusos en la profundidad operativa, habitualmente localizados entre 25 y 200 kilómetros detrás de las líneas del frente.

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Automóviles hacen fila para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible debido a la escasez de suministro en la ciudad turística de Yevpatoria, en el mar Negro (Crimea), el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Alexey Pavlishak)

Las autoridades de Kiev pusieron el foco en las instalaciones energéticas en medio de una escasez de combustible que afecta a la región tras los sucesivos ataques ucranianos. A comienzos de junio, las autoridades prorrusas implementaron el sistema de “vales de combustible” en Crimea ocupada y establecieron límites a la cantidad de gasolina que los residentes pueden adquirir.

Las operaciones fueron coordinadas entre las Fuerzas de Sistemas No Tripulados (USF) y el Centro de Ataque Profundo del Grupo de Fuerzas de Sistemas No Tripulados, según informaron portavoces ucranianos.

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Los ataques dirigidos a infraestructuras de gas, sistemas de radar, defensa aérea, combustible, líneas férreas y logística de transporte tienen como objetivo debilitar la capacidad de las fuerzas rusas para abastecer a sus tropas, sostener el control y ejecutar operaciones militares en los territorios que permanecen ocupados temporalmente.

Por su parte, las autoridades rusas confirmaron el viernes la ocupación de Yurkovka, un poblado situado a 10 kilómetros de los bastiones ucranianos Sloviansk y Kramatorsk, en la disputada provincia de Donetsk. El comunicado militar ruso destacó que, en el mismo sector, las fuerzas propias lograron avances adicionales al capturar bajo control otros dos puntos fortificados en la provincia.

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Los soldados rusos protagonizan una nueva fase ofensiva en el este de Ucrania, centrando sus esfuerzos en bastiones estratégicos (AP)

En Kostiantínivka, localidad ubicada a 30 kilómetros de Kramatorsk, el ejército ruso informó la ocupación de 98 edificios, reforzando así el cerco sobre una de las principales plazas fuertes del ejército ucraniano en la zona. Según el parte de Defensa, durante los enfrentamientos en estos territorios, las tropas rusas infligieron bajas y daños a varias brigadas ucranianas, incluidas cinco mecanizadas, una motorizada, una aeromóvil, una de artillería y una de asalto de montaña. Además, las fuerzas rusas destruyeron varias baterías de drones ucranianos empleados para tareas de reconocimiento y ataque.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que los soldados del Grupo Sur recibieron la felicitación del ministro Andréi Beloúsov por la toma de Rai-Oleksandrivka, una localidad situada a 17 kilómetros al este de Sloviansk, incrementando la presión sobre los bastiones ucranianos en la región.

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El avance ruso en Donetsk forma parte de una serie de ofensivas desplegadas a lo largo del este de Ucrania, con el objetivo de consolidar el control sobre los territorios que Moscú anexionó formalmente en septiembre de 2022: Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia.