Estados Unidos

Un hombre en Kentucky ganó 167 millones de dólares en la lotería y ahora fue detenido por robar 12.000 dólares

La detención de James Farthing ocurrió luego de que las cámaras de seguridad registraran la entrada forzada en una vivienda, donde desapareció una suma considerable de dinero, lo que se suma a un historial de conflictos judiciales recientes

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Millonario de Kentucky arrestado tras escándalo en Florida, su fortuna no lo salvó
James Farthing ganó 167 millones de dólares en la lotería Powerball de Kentucky, marcando el mayor premio entregado por la lotería estatal (Lotería de Kentucky)

La historia de James Farthing da un giro inesperado desde el momento en que, en 2025, se convirtió en uno de los mayores ganadores de la lotería Powerball en Kentucky. Farthing, junto a su madre y su pareja, obtuvo un premio de 167 millones de dólares, marcando un hito como el mayor pozo jamás entregado por la lotería estatal. Tras el sorteo, la familia enfrentó la decisión de cómo cobrar el monto: podían optar entre recibir el total en pagos anuales durante 29 años o elegir un pago único de 77,3 millones de dólares. En ese entonces, anunciaron que consultarían con asesores financieros para determinar cuál alternativa les convenía más. Para Farthing, la jugada era casi una filosofía: “Siempre compro billetes de lotería porque pienso: ‘Alguien tiene que ganar’”, declaró al medio local WKYT.

La ilusión de la riqueza, sin embargo, se desvaneció rápidamente. Apenas un año después de su inesperada fortuna, Farthing fue arrestado nuevamente, esta vez bajo acusación de haber robado 12.000 dólares tras irrumpir en una vivienda de Lexington, Kentucky. El incidente tuvo lugar un sábado, según informaron las autoridades locales, y fue documentado por cámaras de seguridad que registraron a Farthing acercándose a la puerta lateral de una casa. Supuestamente, forzó la entrada y una mujer que se encontraba dentro escuchó el estruendo de la puerta violada. Poco después, constató la desaparición de la suma en efectivo y denunció el hecho. La investigación permitió identificar a Farthing como principal sospechoso.

Un hombre barbudo con gafas de sol y camiseta azul sostiene un billete de lotería Powerball ante un micrófono, junto a una mujer de cabello blanco y gafas
El flamante millonario enfrenta actualmente cargos por robo de 12.000 dólares en una vivienda de Lexington, según informes policiales (Captura de video)

Horas más tarde, los agentes localizaron a Farthing en un casino y pista de carreras de caballos. Al detenerlo, registraron su vehículo y hallaron marihuana junto a varios cigarrillos armados, uno de ellos parcialmente consumido. Como resultado, además del cargo por robo, se le imputó posesión ilegal de sustancias. Este arresto no fue un hecho aislado, sino el más reciente episodio de un largo historial judicial.

James Farthing ha pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de prisión, incluso antes de recibir el premio millonario. Su relación con la justicia no comenzó con el Powerball, aunque el dinero no logró cambiar esa tendencia. Tras ganar el premio, el primero de varios incidentes legales ocurrió apenas días después, durante una visita a Florida. Allí, Farthing fue acusado de agredir a un huésped de hotel, patear a un agente de policía y violar las condiciones de su libertad condicional al abandonar Kentucky sin autorización. En marzo, se declaró culpable en ese caso y, como parte de un acuerdo judicial, se le impuso una multa de 1.000 dólares, evitando la cárcel. No obstante, el episodio sentó un precedente: la fortuna no trajo consigo estabilidad.

En febrero del año siguiente, los problemas legales persistieron. Farthing fue nuevamente arrestado, esta vez bajo acusación de intimidar a una persona vinculada a un proceso judicial. Según la denuncia, presionó a la presunta víctima para que consumiera un producto con marihuana y luego la amenazó de manera indirecta. La policía, al llegar al lugar, encontró un arma y sustancias ilegales. Además, durante la investigación, Farthing envió un mensaje de texto a la denunciante: “¿Por qué me harías esto? Es increíble. Nunca te haría daño”.

Un hombre barbudo y tatuado, sin camisa, levanta las manos mientras es iluminado por un dispositivo amarillo brillante. Se ve una pantalla a la izquierda
Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificar a Farthing como el principal sospechoso del robo más reciente (Captura de video)

Estos episodios recientes se sumaron a un historial previo de conflictos con la ley, en el que Farthing acumuló antecedentes por diversos delitos. El hecho de haber ganado el premio mayor no modificó su relación con la justicia ni logró alejarlo de situaciones de riesgo legal. De hecho, la sucesión de incidentes tras el premio ha sido rápida y sostenida, según los reportes policiales y medios locales.

Actualmente, la situación judicial de James Farthing se encuentra en un punto crítico. Tras el arresto por el robo en Lexington, Farthing debía comparecer ante la corte el lunes siguiente, mientras que otra audiencia por el cargo de intimidación estaba programada para el jueves de esa misma semana. A todo esto se añade una causa pendiente por un incidente de fuga tras un accidente de tránsito, que aún no ha sido resuelta. La suma de estos procesos complica su panorama legal y lo mantiene bajo la observación de las autoridades. Según la orden de arresto difundida por el medio local WKYT, los cargos actuales engloban robo, posesión ilegal de marihuana e intimidación, además de la investigación en curso por la fuga.

El caso de Farthing pone en evidencia cómo una fortuna inesperada no necesariamente garantiza una vida tranquila. El hombre que ganó 167 millones de dólares en la lotería Powerball en Kentucky enfrenta ahora una seguidilla de cargos criminales y comparecencias judiciales. Su vida, lejos de apartarse de los problemas con la justicia, parece haber quedado atrapada en un ciclo de conflictos legales, robos y acusaciones, a pesar de la riqueza alcanzada apenas un año atrás.

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