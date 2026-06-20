Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

La sentencia sostuvo que Bobby Andrew Weaver mató a David Thornton de dos disparos en la cabeza, desmembró el cuerpo y lo ocultó durante semanas (Facebook)

Un tribunal de Australia condenó a cadena perpetua por asesinato a Bobby Andrew Weaver por matar a su amigo de toda la vida David Thornton, desmembrar el cuerpo y ocultarlo en un congelador enterrado en el patio de una casa en Ipswich, según The Sun.

La pena se impuso después de que, según lo expuesto ante el Tribunal Supremo de Brisbane, Weaver mató a Thornton, de 58 años, le disparó dos veces en la cabeza, le amputó las piernas por debajo de las rodillas y sostuvo durante semanas una maniobra para fingir que la víctima seguía con vida. El condenado podrá pedir la libertad condicional en 2039. La sentencia se dictó el lunes 15 de junio de 2026.

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Weaver, de 31 años, y Thornton habían crecido en el mismo barrio de Goodna, en Ipswich, y eran considerados amigos de toda la vida. Al imponer la pena el lunes, el juez Paul Smith afirmó, según The Sun, que se trató de un asesinato “a sangre fría”.

Thornton, exprofesor de matemáticas, fue visto con vida por última vez el 25 de enero de 2019, después de salir de la oficina de un abogado. En ese momento llevaba $15.000 dólares en efectivo vinculados a un acuerdo sobre una propiedad.

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Cómo intentó hacer creer que la víctima seguía viva

La familia denunció la desaparición de Thornton el 12 de marzo de 2019. Para entonces, según escuchó el tribunal, Weaver ya había usado durante semanas la cuenta de Facebook y el celular de la víctima para enviar mensajes a sus familiares.

De acuerdo con el relato judicial recogido por The Sun, Weaver sostuvo que Thornton estaba desconectado en Australia Occidental. Cuando la policía lo interrogó, insistió en que había estado comunicándose con él.

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La desaparición de David Thornton fue denunciada por su familia en marzo de 2019, después de que fuera visto con vida por última vez el 25 de enero (Queensland Police Service)

La corte también escuchó que Weaver robó $30.000 dólares a Thornton y usó ese dinero para comprar una moto. Ese movimiento formó parte de la secuencia de hechos examinada durante el proceso.

Según el medio citado, el acusado también intentó reforzar su versión sobre la desaparición. Llegó a decir que una heladera enterrada en el jardín de Thornton contenía comida podrida e incluso ayudó a desenterrar uno para sostener esa historia.

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El hallazgo en el jardín y las pruebas de la policía

Las sospechas aumentaron cuando la exesposa de Thornton encontró manchas de sangre en las paredes de la propiedad durante una visita. Semanas después, la búsqueda policial llevó al hallazgo de dos congeladores enterrados en el jardín.

Uno de los congeladores contenía el cuerpo, ya muy descompuesto, de Thornton. La coartada de Weaver empezó a caer cuando testigos dijeron a la policía que en el jardín no había un solo congelador enterrado, sino dos.

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La policía encontró dos congeladores enterrados en el jardín de la casa de Thornton y en uno de ellos halló el cuerpo en avanzado estado de descomposición (Queensland Police Service)

Tras localizar el segundo cuerpo, los agentes hallaron una sierra que, según la investigación, se usó para desmembrar el cuerpo. Además, bajo la casa encontraron una sustancia con sangre, fluidos corporales y tejido vinculados a la víctima, de acuerdo con lo expuesto ante la corte.

Los agravantes que pesaron en la condena

La autopsia concluyó que Thornton había recibido dos disparos en la cabeza antes de que le amputaran las piernas por debajo de las rodillas. Días después del hallazgo de los restos, la policía arrestó a Weaver en Byron Bay y luego lo extraditó a Queensland.

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Durante la audiencia también salió a la luz otro elemento agravante. Según lo expuesto ante el tribunal y recogido por The Sun, mientras estaba en prisión, Weaver intentó reclutar a otro recluso para matar a una de las hijas de Thornton y presentar el hecho como un suicidio.

Ese interno entregó a la policía notas manuscritas de Weaver con detalles del plan, según se dijo en la corte. Para el juez, la forma en que el acusado actuó después del homicidio y el trato dado al cuerpo reforzaron la conclusión de que el crimen había sido premeditado.

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