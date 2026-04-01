Multas más severas y vigilancia reforzada: Los Ángeles activa 125 cámaras de tránsito

Nuevas cámaras de vigilancia de tráfico se han instalado sobre una concurrida autopista de Los Ángeles, buscando mejorar la fluidez y el cumplimiento de las normas de tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 125 cámaras de velocidad comenzarán a operar en las calles de Los Ángeles entre abril y julio de este año, con el fin de reducir los accidentes de tráfico, especialmente en zonas escolares y corredores donde se han registrado carreras callejeras o una alta frecuencia de incidentes fatales.

Esta iniciativa, aprobada por las autoridades municipales, abarca los 15 distritos de la ciudad e incluye áreas como el Valle de San Fernando, San Pedro y Venice, en la costa oeste.

La instalación marca el inicio de un programa piloto de cinco años, respaldado por una ley firmada en 2023, que busca frenar el exceso de velocidad y el aumento de muertes en la vía pública.

El despliegue de cámaras en Los Ángeles pretende modificar el comportamiento de los conductores en avenidas residenciales y comerciales y en corredores escolares.

El Departamento de Transporte local señala que el exceso de velocidad está vinculado a casi una de cada tres muertes viales en la ciudad, lo cual justifica la automatización de la vigilancia para fortalecer la seguridad en puntos críticos.

El tráfico fluye por una autopista de Los Ángeles al atardecer, con nuevas cámaras de tránsito activas y un cartel electrónico que advierte sobre el endurecimiento de las normas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los dispositivos instalados, se espera una distribución equitativa, con al menos entre ocho o nueve cámaras por distrito.

La implementación del sistema tendrá dos fases: primero, la colocación y pruebas técnicas de los dispositivos entre abril y julio; posteriormente, un periodo de tolerancia de 60 días durante el cual no se aplicarán multas, aunque los conductores captados circulando a más de 18 km/h (11 mph) por encima del límite recibirán advertencias.

Al terminar esta etapa, comenzará la emisión automática de sanciones económicas a quienes superen el umbral permitido.

Cómo funcionarán y a quién afectarán las cámaras de velocidad

Las cámaras capturarán la placa del vehículo infractor y cruzarán los datos con los registros del Departamento de Vehículos Motorizados para identificar al propietario.

Si el conductor en el momento de la infracción no coincide con el titular, la responsabilidad de pagar la multa recaerá igualmente sobre el dueño registrado.

Las multas por exceso de velocidad en Los Ángeles irán desde USD 50 hasta USD 500, según la gravedad de la infracción captada por las cámaras (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El aviso de infracción se enviará por correo en un plazo de 15 días y, al no sumar puntos en la licencia de conducir, se equiparará a una multa de estacionamiento.

El monto de las multas dependerá de la gravedad de la infracción: USD 50 para excesos de entre 18 y 24 km/h (11 a 15 mph), USD 100 entre 25 y 40 km/h (16 a 25 mph), USD 200 si la velocidad supera los 41 km/h (26 mph), y hasta USD 500 si se rebasa el límite en más de 160 km/h (100 mph).

El sistema incluirá barrios y avenidas principales: en el Distrito 1, algunas cámaras estarán en West Washington Boulevard, Wilshire Boulevard y Venice Boulevard; en el Distrito 2, en arterias como Magnolia Boulevard y Laurel Canyon Boulevard.

La ubicación se replica en cada distrito, priorizando zonas con alto flujo vehicular y áreas escolares.

La estrategia responde a una tendencia preocupante: aunque las muertes por accidentes de tráfico disminuyeron entre 2024 y 2025, el número de víctimas sigue siendo elevado, según el Departamento de Transporte de Los Ángeles.

Las autoridades sostienen que la automatización permitirá liberar recursos policiales y aumentar la eficacia de la fiscalización en puntos estratégicos.

El programa piloto de cinco años busca reducir los accidentes de tráfico y las muertes viales en calles residenciales y corredores escolares de Los Ángeles (Los Angeles Daily News)

Antecedentes en otras ciudades y proyección del programa piloto

La introducción de cámaras de velocidad en Los Ángeles toma como referencia la experiencia de otras grandes ciudades de California.

En San Francisco, la instalación de 33 cámaras resultó en la emisión de más de 26 mil multas en 2024, cifra que ascendió a 122 mil al año siguiente.

Oakland, Long Beach, Glendale y San José también forman parte del programa piloto estatal, cada una con diferentes fechas de implementación y cantidades de dispositivos.

El Departamento de Transporte angelino estima que el uso de cámaras puede reducir los excesos de velocidad entre un 31% y un 82%, y disminuir los accidentes fatales en proporciones de 53% a 71%.

Estas cifras, extraídas de experiencias previas, respaldan la apuesta por la automatización y la tecnología para la prevención vial.

El lanzamiento del sistema busca transformar los hábitos de conducción en una ciudad donde la combinación de alta velocidad y tránsito peatonal representa un riesgo constante.

El programa piloto tendrá una duración de cinco años, tras los cuales se evaluará su impacto y la posibilidad de extenderlo de forma permanente.