La autopista de Estados Unidos que supera todos los récords de tráfico diario sorprende a viajeros y expertos

El tramo de la autopista Interestatal 5 en Los Ángeles se posiciona como la ruta más congestionada de Estados Unidos, con más de 500.000 vehículos diarios (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La ciudad de Los Ángeles mantiene su posición como epicentro del tránsito vehicular en Estados Unidos, con un tramo de la autopista Interestatal 5 que supera los 500.000 vehículos diarios y se consolida como la ruta más congestionada del país.

Este flujo masivo responde no solo al número de residentes, sino también a la configuración urbana, la dependencia histórica del automóvil y la llegada anual de casi 50 millones de visitantes, lo que genera episodios diarios de embotellamientos de gran magnitud.

Así lo señala un estudio de la Administración Federal de Carreteras (FHWA), citado por el medio digital Secret Los Angeles.

La FHWA especifica que son 504.000 vehículos diarios los que transitan el tramo señalado de la Interestatal 5 en el área de Los Ángeles, cifra que ningún otro segmento vial en el país iguala actualmente.

Además, el informe federal destaca que, de las 25 autopistas estadounidenses con mayor tráfico, 12 se localizan en California, situando a la región de Los Ángeles como el principal núcleo de congestión vial de Estados Unidos, según reportó Secret Los Angeles en base al documento oficial.

La ciudad de Los Ángeles lidera el tránsito vehicular del país, con un modelo urbano enfocado en el automóvil y más de 50 millones de turistas anuales (Spectrum News)

Un modelo urbano orientado al automóvil y el turismo masivo

La métrica clave utilizada por la FHWA es el Tráfico Diario Medio Anual, indicador que calcula el promedio de vehículos que circulan cada día por una vía durante un año completo.

Este parámetro es la referencia principal para la administración vial y la comparación entre diferentes rutas nacionales, precisa el medio angelino.

Así, los desafíos de movilidad en Los Ángeles destacan frente a otras grandes ciudades y estados del país, donde la concentración de tráfico raramente alcanza estas cifras.

La estructura urbana de Los Ángeles, diseñada en función del automóvil y con una red de transporte público considerada limitada para su extensión y densidad poblacional, agrava los problemas de circulación.

La dependencia del vehículo privado ha moldeado la vida cotidiana en la región, sumando millones de desplazamientos diarios de residentes que utilizan principalmente las autopistas para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales.

Un informe de la Administración Federal de Carreteras destaca a la región de Los Ángeles como el principal núcleo de congestión vial a nivel nacional (Los Angeles Daily News)

A este movimiento interno se añade el volumen turístico, que, según la FHWA y Secret Los Angeles, roza los 50 millones de ingresos anuales y multiplica la presión sobre la infraestructura vial, especialmente en puntos neurálgicos como la Interestatal 5.

Este contexto convierte a Los Ángeles en un caso de estudio para la gestión del tráfico en entornos urbanos de alta densidad, donde las soluciones tradicionales —como la ampliación de autopistas— han demostrado ser insuficientes ante la demanda.

La planificación de nuevas alternativas de movilidad y la modernización del transporte público forman parte de los debates actuales en la región, con propuestas que incluyen sistemas de tren ligero, autobuses rápidos y mayor integración multimodal.

Herramientas digitales y percepción social del tránsito

Expertos en movilidad, guías de viaje reconocidas y plataformas de mapas digitales como Google Maps y Waze documentan las particularidades de la conducción y la congestión en el área metropolitana de Los Ángeles.

Estas herramientas son empleadas tanto por la comunidad local como por visitantes para anticipar demoras, evaluar rutas alternativas y tomar decisiones informadas.

La limitada red de transporte público en Los Ángeles refuerza la dependencia del vehículo privado y aumenta los desafíos de movilidad de la ciudad (Los Angeles Times)

El uso masivo de estas aplicaciones refleja la necesidad de adaptación constante ante las frecuentes condiciones de sobrecarga vehicular y resalta las dificultades que enfrentan residentes y turistas al navegar uno de los sistemas de autopistas más transitados de América del Norte.

Testimonios de viajeros en foros y redes sociales aportan una visión concreta de los desafíos diarios: largas horas en el tráfico, variaciones imprevisibles en los tiempos de traslado y la importancia de planificar cada desplazamiento con antelación.

Este fenómeno ha dado lugar a una cultura local donde las estrategias para evitar atascos y gestionar el estrés asociado al tráfico forman parte de la experiencia urbana.

El informe de la Administración Federal de Carreteras y la cobertura de Secret Los Angeles subrayan que la complejidad del tráfico en Los Ángeles es el resultado de factores estructurales, demográficos y culturales que trascienden la mera infraestructura vial.

Frente a este escenario, la ciudad enfrenta el desafío de replantear sus políticas de movilidad para responder a una demanda en permanente crecimiento y asegurar una circulación más eficiente y sostenible en el futuro cercano.