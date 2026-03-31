Estados Unidos

Un hombre en Florida creó un sistema solar doméstico que enfría espacios sin red eléctrica

La innovación utiliza paneles solares y una batería térmica de hielo para almacenar frío durante el día y liberarlo por la noche, facilitan la climatización eficiente de habitaciones pequeñas mediante energía renovable

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El sistema solar doméstico que permite enfriar espacios sin red eléctrica
Un innovador sistema casero aprovecha energía solar para enfriar ambientes sin depender de la red eléctrica convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un residente de Florida desarrolló un sistema solar doméstico capaz de utilizar la energía del sol para congelar hielo durante el día y liberar ese frío almacenado para enfriar espacios en la noche, ofreciendo 700 W de refrigeración sin conexión eléctrica.

Esta tecnología propone una alternativa de bajo coste y alta eficiencia para el almacenamiento de energía en climatización.

El sistema, explicó en un informe especial el canal Hyperspace Pirate enfocado en ingeniería y electrónica, aprovecha la radiación solar en horas pico para transformar el agua en un bloque de 2,5 MJ, que funciona como una batería térmica capaz de mantener el frío durante varias horas, e incluso días, debido a un aislamiento efectivo que limita la ganancia de calor a unos 7-8 W.

Caja de madera con ventilador, serpentines de refrigeración, cableado y dos interruptores de palanca etiquetados. Se observa en la cama de una camioneta
Un entusiasta local diseñó el equipo para afrontar las altas temperaturas del estado y reducir el consumo energético en el hogar (Captura de imagen de Hyperspace Pirate)

Diversos ensayos, incluidos experimentos en el interior de vehículos durante el verano de Florida, demostraron que este método puede “enfriar significativamente una cabina de camión durante varias horas”, mostrando una capacidad comparable a la de un pequeño aire acondicionado de ventana, pero sin consumo eléctrico en el punto de uso, según documentó el portal especializado Interesting Engineering.

En términos proporcionales, un depósito de 1 m³ de hielo almacena cerca de 93 kWh de energía de refrigeración, nivel similar al de una batería química de gran tamaño pero a menor coste y sin degradarse tras múltiples ciclos de carga y descarga; el agua nunca pierde su calor latente de fusión, lo que marca una ventaja clave sobre tecnologías tradicionales.

El sistema solar doméstico que permite enfriar espacios sin red eléctrica
La energía captada por los paneles solares alimenta el proceso de congelación, permitiendo la acumulación de frío para su uso posterior (captura de imagen de Hyperspace Pirate)

Cómo funciona el sistema solar de frío

El principio físico del sistema reside en la elevada capacidad del agua para almacenar energía durante el cambio de fase de líquido a sólido.

Según un estudio de la Universidad Estatal de Arizona, el uso de hielo como batería térmica en sistemas solares permite aprovechar la energía solar durante el día y disponer de refrigeración en horas sin radiación, optimizando el uso de renovables en climatización residencial.

La arquitectura del sistema ideado en Florida destaca por su sencillez operativa. Tres paneles solares de 100 W cada uno alimentan una batería de 35 Ah, la cual suministra energía a un compresor pequeño con refrigerante R600 (n-butano). El compresor extrae calor de un depósito de agua de aproximadamente 7,5 litros situado en una caja plástica aislada con espuma y fibra de vidrio. Esta energía solar permite congelar la masa de agua durante el día, aprovechando el máximo de generación fotovoltaica.

Formado el hielo, un bucle secundario compuesto por una bomba y seis metros de tubo de cobre hace circular una mezcla de agua y glicol (en relación 1:1) por el interior del bloque sólido, absorbiendo el frío y trasladándolo a un radiador con un pequeño ventilador.

Este equipo distribuye el aire frío en el espacio a climatizar, empleando solo unos pocos vatios adicionales, permitiendo la refrigeración tras la puesta de sol sin agotar la batería. Según datos de CPG, portal de ingeniería de refrigeración, el sistema funcionó correctamente en experimentos dentro de vehículos bajo alta exposición solar, validando su eficacia bajo condiciones adversas.

Vista superior de un sistema con tuberías de cobre, dos manómetros, un ventilador, cableado rojo y negro, y componentes metálicos sobre una base gris
El aparato almacena energía térmica en bloques de hielo y libera aire fresco a través de un circuito con ventilador y radiador (Captura de imagen de Hyperspace Pirate)

Impacto y escalabilidad: del prototipo doméstico a la industria

Aunque este prototipo fue dirigido inicialmente a habitaciones compactas, cabinas, furgonetas camper o instalaciones técnicas pequeñas, el principio base cuenta con el respaldo del organismo multilateral Agencia Internacional de la Energía y la agencia federal Departamento de Energía de Estados Unidos.

Según la Universidad Estatal de Arizona, adaptar depósitos de hielo como almacenamiento térmico en combinación con energía solar permite desplazar el consumo eléctrico a momentos de menor coste y reducir el uso de la red en horas punta, lo que representa una ventaja económica y técnica significativa en zonas cálidas.

En aplicaciones industriales o en grandes edificios, la tecnología se implementa con versiones de mayor capacidad y sistemas de control más sofisticados. Empresas como Trane Technologies fabricaron reservas térmicas que llegan a generar 227 toneladas de hielo cada noche, abasteciendo edificios como Eleven Madison en Nueva York y logrando ahorros energéticos superiores al 40% frente al aire acondicionado convencional, según datos de The Cool Down, portal de innovación en sostenibilidad.

La escalabilidad de este modelo doméstico es directa: basta aumentar el volumen del depósito de agua y sumar paneles solares para enfriar espacios mayores. Según el creador, “un metro cúbico de hielo sería suficiente para enfriar una vivienda pequeña”, siempre que la zona tenga aislamiento térmico adecuado.

La Universidad Estatal de Arizona demostró que es posible dimensionar los depósitos y el sistema fotovoltaico para cubrir demandas de refrigeración de viviendas completas, ajustando la capacidad del depósito de hielo y la potencia de los paneles solares.

Sistemas de climatización y almacenamiento de energía con tanques metálicos, unidades HVAC grises y tuberías plateadas, en el exterior de un edificio moderno
La tecnología puede adaptarse a diferentes escalas, desde habitaciones pequeñas hasta grandes edificios e instalaciones industriales (Trane Technologies)

Límites, retos técnicos y contexto normativo

El rendimiento y la viabilidad del sistema dependen principalmente del peso total del dispositivo (limitando su portabilidad, ya que agua, hielo y hardware suponen varios kilogramos); la potencia de refrigeración (inferior a la de un sistema split convencional debido a la superficie de intercambio y al flujo hidráulico); la seguridad (los circuitos con refrigerantes exigen certificaciones y un diseño sólido); y de la calidad del aislamiento en el espacio a enfriar, como puntualiza EcoInventos.

La investigación de la Universidad Estatal de Arizona demostró que, optimizando estos parámetros, es posible lograr ahorros sustanciales en la factura eléctrica y reducir el tiempo de retorno de inversión en contextos de alta demanda de refrigeración.

Otra dificultad es la gestión de la humedad: parte de la energía del sistema se utiliza inicialmente en condensar el vapor de agua presente en el aire antes de lograr una disminución relevante de la temperatura ambiente. Esta reacción es idéntica a la de los equipos de aire acondicionado convencionales y ocurre porque el cambio de fase del vapor a líquido absorbe gran cantidad de energía, ralentizando el descenso térmico inicial.

El avance hacia la adopción de estos sistemas se ve reforzado por normativas energéticas cada vez más exigentes y por estudios como el de la Universidad Estatal de Arizona, que validan la eficacia del almacenamiento térmico con hielo como complemento o alternativa a los sistemas convencionales de aire acondicionado. En la Unión Europea, la regulación de gases fluorados aprobada en 2024 endurece los requisitos para refrigerantes de alto impacto climático, incentivando opciones que permitan enfriar consumiendo menos y con menor huella ambiental.

Vista cercana de una unidad de refrigeración casera con una caja de madera, un serpentín negro de metal y tuberías de color naranja conectadas
La viabilidad del sistema depende de factores como el aislamiento térmico, la potencia instalada y la regulación sobre refrigerantes (Hyperspace Pirate)

El impacto y aplicaciones del aire acondicionado solar

Un entusiasta en Florida diseñó un aire acondicionado solar casero que congela agua mediante energía solar y utiliza el hielo generado como reserva de frío para enfriar espacios pequeños durante varias horas sin conexión a la red eléctrica.

El sistema puede entregar 700 W de refrigeración y conservar el hielo durante días gracias a su eficaz aislamiento. Esta solución ofrece un enfoque alternativo para la climatización eficiente, con potencial en ámbitos domésticos e industriales, contribuyendo a enfrentar el desafío global del creciente consumo eléctrico por el aire acondicionado.

La denominada batería térmica de hielo solar, en este contexto, no busca sustituir completamente a los sistemas convencionales, sino complementarlos y facilitar el uso extendido de energías renovables, cubriendo necesidades concretas o apoyando el paso a soluciones híbridas más sostenibles.

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