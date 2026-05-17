Impactante video: un tren embistió a un camión séptico en Virginia

Un tren de carga de Norfolk Southern impactó contra un camión séptico en un cruce ferroviario de la ciudad de Chesapeake, Virginia, cerca de Virginia Beach. El video muestra el momento en que el tren colisiona con el camión, lo lanza fuera de las vías y destruye el tanque, lo que provoca el derrame de líquido en la zona del accidente (Instagram: @azzyeditss).

Un tren de mercancías de Norfolk Southern colisionó con un camión séptico en un cruce ferroviario sin barreras en la ciudad de Chesapeake, en el sureste de Virginia. El impacto destruyó el tanque del vehículo, derramó desechos peligrosos sobre la zona y dejó gravemente herido al conductor, según información de USA TODAY y WAVY-TV.

La Policía de Chesapeake informó en sus redes sociales que el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 del 14 de mayo en la cuadra 2900 de Yadkin Road, cerca de Virginia Beach. El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas graves. Ninguno de los integrantes de la tripulación del tren resultó lesionado.

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A su vez, se reportó una situación “menor” relacionada con materiales peligrosos debido al derrame de combustible por la destrucción del tanque del vehículo. Sin embargo, se determinó que no hubo peligro inmediato para los residentes.

Las imágenes registradas por el testigo Azuriah O’Daniel (@azzyeditss) revelan que el tren embistió la parte trasera del camión cuando este cruzaba la vía, separó el tanque de la cabina y ambos elementos cayeron en una cuneta próxima.

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De acuerdo con las autoridades, los resultados iniciales de la investigación señalan que el camión no se detuvo ante la señal de alto colocada antes del cruce.

El conductor del camión fue trasladado al hospital en estado crítico tras el accidente, pero se confirmó que se encuentra estable (Instagram: @azzyeditss).

El accidente revela deficiencias en la señalización del cruce

El cruce donde ocurrió el accidente no cuenta con brazos automáticos ni luces de advertencia, elementos habituales en pasos ferroviarios, lo que, según O’Daniel, contribuyó al desenlace.

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El testigo precisó a WAVY-TV que el lugar del accidente corresponde a un cruce privado, donde no existen señales luminosas ni advertencias que informen a los conductores sobre la cercanía de un tren. O’Daniel planteó que, después de este incidente, resultaría adecuado colocar señalización de este tipo.

Asimismo, afirmó que el tren activó su bocina intensamente antes del “impacto brutal”, pero la velocidad y la inercia impidieron frenar a tiempo. “Creo que mucha gente no se da cuenta de que no son coches, no tienen neumáticos de goma, son raíles de acero con ruedas de acero. Cuando frotas esas dos cosas, saltan chispas al instante”, sostuvo O’Daniel.

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De acuerdo con Daily News New York, usuarios de Facebook aseguraron que han ocurrido incidentes similares en las inmediaciones de las vías donde sucedió el accidente del jueves y solicitaron mayores medidas de seguridad.

El sitio del accidente corresponde a un cruce privado que no dispone de señales luminosas ni advertencias visuales para el tráfico vehicular (Instagram: @azzyeditss).

El testigo destacó la importancia de que los conductores mantengan la atención al aproximarse a un cruce ferroviario. “Cuando lleguen a un cruce de tren, por favor, deténganse, observen y presten atención, siempre, porque en ocasiones los sistemas de los cruces también presentan fallas. A veces las barreras no descienden”, afirmó O’Daniel.

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En su publicación de Instagram, aseguró: “Hoy fue un día caótico. Estaba observando el tren NS 272 a las 8:10 cuando un camión cisterna se cruzó delante. El conductor del camión, según me contaron, está gravemente herido en el hospital. Le deseo una pronta recuperación y mis oraciones están con su familia”.

Además, agregó: “Fue una escena realmente impactante. Llevo viendo trenes desde que tenía unos 7 u 8 años y esto es, sin duda, lo más extraño que he visto en las vías”.

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En un principio, el conductor del camión, un hombre adulto, fue trasladado en condición crítica a un hospital local tras ser rescatado del vehículo. Posteriormente, la policía informó que su estado se estabilizó el viernes, reportó WAVY-TV.

La policía investiga el accidente bajo la hipótesis de que el camión no respetó la señal de alto en el cruce de vías (Instagram: @azzyeditss).

Según las autoridades, la principal hipótesis apunta a que el camión no respetó la señal de alto ubicada antes del cruce, hecho que se considera el eje central de la investigación, que sigue en curso.

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La policía pidió a quienes tengan información relevante sobre el accidente que se comuniquen al 888-LOCK-U-UP, envíe una pista en línea en P3TIPS.COM o utilice la aplicación P3TIPS.