Estados Unidos

Impactante video: un tren embistió a un camión séptico en Virginia

El accidente, ocurrido en un paso ferroviario sin barrera de paso nivel, causó el derrame de combustible y lesiones graves al conductor del camión. Las autoridades investigan si no respetó la señal de alto

Guardar
Un tren de carga de Norfolk Southern impactó contra un camión séptico en un cruce ferroviario de la ciudad de Chesapeake, Virginia, cerca de Virginia Beach. El video muestra el momento en que el tren colisiona con el camión, lo lanza fuera de las vías y destruye el tanque, lo que provoca el derrame de líquido en la zona del accidente (Instagram: @azzyeditss).

Un tren de mercancías de Norfolk Southern colisionó con un camión séptico en un cruce ferroviario sin barreras en la ciudad de Chesapeake, en el sureste de Virginia. El impacto destruyó el tanque del vehículo, derramó desechos peligrosos sobre la zona y dejó gravemente herido al conductor, según información de USA TODAY y WAVY-TV.

La Policía de Chesapeake informó en sus redes sociales que el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 del 14 de mayo en la cuadra 2900 de Yadkin Road, cerca de Virginia Beach. El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas graves. Ninguno de los integrantes de la tripulación del tren resultó lesionado.

PUBLICIDAD

A su vez, se reportó una situación “menor” relacionada con materiales peligrosos debido al derrame de combustible por la destrucción del tanque del vehículo. Sin embargo, se determinó que no hubo peligro inmediato para los residentes.

Las imágenes registradas por el testigo Azuriah O’Daniel (@azzyeditss) revelan que el tren embistió la parte trasera del camión cuando este cruzaba la vía, separó el tanque de la cabina y ambos elementos cayeron en una cuneta próxima.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, los resultados iniciales de la investigación señalan que el camión no se detuvo ante la señal de alto colocada antes del cruce.

Un tren de carga con contenedores azules y un camión blanco destrozado en un paso a nivel. Hay escombros y un derrame de líquido verde en el suelo
El conductor del camión fue trasladado al hospital en estado crítico tras el accidente, pero se confirmó que se encuentra estable (Instagram: @azzyeditss).

El accidente revela deficiencias en la señalización del cruce

El cruce donde ocurrió el accidente no cuenta con brazos automáticos ni luces de advertencia, elementos habituales en pasos ferroviarios, lo que, según O’Daniel, contribuyó al desenlace.

El testigo precisó a WAVY-TV que el lugar del accidente corresponde a un cruce privado, donde no existen señales luminosas ni advertencias que informen a los conductores sobre la cercanía de un tren. O’Daniel planteó que, después de este incidente, resultaría adecuado colocar señalización de este tipo.

Asimismo, afirmó que el tren activó su bocina intensamente antes del “impacto brutal”, pero la velocidad y la inercia impidieron frenar a tiempo. “Creo que mucha gente no se da cuenta de que no son coches, no tienen neumáticos de goma, son raíles de acero con ruedas de acero. Cuando frotas esas dos cosas, saltan chispas al instante”, sostuvo O’Daniel.

De acuerdo con Daily News New York, usuarios de Facebook aseguraron que han ocurrido incidentes similares en las inmediaciones de las vías donde sucedió el accidente del jueves y solicitaron mayores medidas de seguridad.

Un tanque de camión séptico volcado y gravemente dañado yace en el suelo junto a unas vías de tren, con un vagón de carga rosa en el fondo
El sitio del accidente corresponde a un cruce privado que no dispone de señales luminosas ni advertencias visuales para el tráfico vehicular (Instagram: @azzyeditss).

El testigo destacó la importancia de que los conductores mantengan la atención al aproximarse a un cruce ferroviario. “Cuando lleguen a un cruce de tren, por favor, deténganse, observen y presten atención, siempre, porque en ocasiones los sistemas de los cruces también presentan fallas. A veces las barreras no descienden”, afirmó O’Daniel.

En su publicación de Instagram, aseguró: “Hoy fue un día caótico. Estaba observando el tren NS 272 a las 8:10 cuando un camión cisterna se cruzó delante. El conductor del camión, según me contaron, está gravemente herido en el hospital. Le deseo una pronta recuperación y mis oraciones están con su familia”.

Además, agregó: “Fue una escena realmente impactante. Llevo viendo trenes desde que tenía unos 7 u 8 años y esto es, sin duda, lo más extraño que he visto en las vías”.

En un principio, el conductor del camión, un hombre adulto, fue trasladado en condición crítica a un hospital local tras ser rescatado del vehículo. Posteriormente, la policía informó que su estado se estabilizó el viernes, reportó WAVY-TV.

Oficial de policía en una carretera con escombros. Al fondo, un camión séptico volcado cerca de las vías del tren. Se ven otros agentes y un coche policial bajo cielo nublado
La policía investiga el accidente bajo la hipótesis de que el camión no respetó la señal de alto en el cruce de vías (Instagram: @azzyeditss).

Según las autoridades, la principal hipótesis apunta a que el camión no respetó la señal de alto ubicada antes del cruce, hecho que se considera el eje central de la investigación, que sigue en curso.

La policía pidió a quienes tengan información relevante sobre el accidente que se comuniquen al 888-LOCK-U-UP, envíe una pista en línea en P3TIPS.COM o utilice la aplicación P3TIPS.

Temas Relacionados

Norfolk SouthernChesapeakeAccidentes FerroviariosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

La empresa planificó para multiplicar su tamaño diez veces en un año y terminó creciendo ocho veces más que eso, hasta el punto de que su cofundador pidió en público que el ritmo se frene

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

Una casa de USD 3 millones se ofrece gratis, pero con una atípica condición

Un inmueble de tres dormitorios es entregado sin costo a quien acepte mudarlo del terreno actual, medida impulsada por normas locales que buscan preservar edificaciones frente a las demoliciones

Una casa de USD 3 millones se ofrece gratis, pero con una atípica condición

Anthropic vendió Cowork para democratizar la IA: las empresas que lo usaron descubrieron que no saben cuántos agentes tienen

Las grandes corporaciones promedian hoy 15 agentes de inteligencia artificial y proyectan alcanzar los 150.000 en los próximos tres años. Sin embargo, solo el 13 % considera contar con una gobernanza adecuada, mientras los responsables tecnológicos ya alertan sobre una proliferación descontrolada de estos sistemas

Anthropic vendió Cowork para democratizar la IA: las empresas que lo usaron descubrieron que no saben cuántos agentes tienen

Nueva York: cuáles son los derechos de los inquilinos frente a un aumento del alquiler

Existen medidas legales que te permiten quedarte pagando el mismo monto mientras solicitas que se respete el procedimiento establecido

Nueva York: cuáles son los derechos de los inquilinos frente a un aumento del alquiler

Un conductor alcoholizado atropelló a cinco personas en Manhattan: dos murieron y tres resultaron heridas

El conductor fue acusado el sábado de homicidio involuntario, agresión y conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió en el barrio Upper West Side y fue informado por el Departamento de Policía de Nueva York

Un conductor alcoholizado atropelló a cinco personas en Manhattan: dos murieron y tres resultaron heridas

TECNO

Los centros de datos ya consumen el 6% del suministro eléctrico de EE. UU. y Reino Unido

Los centros de datos ya consumen el 6% del suministro eléctrico de EE. UU. y Reino Unido

En un experimento fallido, dos agentes de IA se ‘enamoraron’, ‘desilusionaron’ e incendiaron su mundo

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

Lentes de contacto con IA y realidad aumentada: el dispositivo del futuro que ya está en desarrollo

La inteligencia artificial que detecta contradicciones entre lo que las personas dicen y eligen

ENTRETENIMIENTO

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”

El inesperado efecto que tuvo “Grey’s Anatomy” en la vida real de Kevin McKidd y cómo lo inspiró su paso por la serie

MUNDO

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles

El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”

La selección de amistades y parejas bajo modelos matemáticos explica patrones de agrupación social y persistencia de divisiones