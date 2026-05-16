Estados Unidos

Acusan de tráfico de drogas a uno de los pasajeros del avión de las Bahamas que se estrelló frente a la costa de Florida

Jonathan Gardiner, quien sobrevivió al accidente, está acusado de conspiración para la importación de cocaína

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Jonathan Gardiner, sobreviviente de accidente aéreo frente a Florida, enfrenta cargos federales por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
Jonathan Gardiner, sobreviviente de accidente aéreo frente a Florida, enfrenta cargos federales por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Un sobreviviente de un accidente aéreo ocurrido frente a la costa de Florida quedó en el centro de una investigación federal por narcotráfico internacional. Se trata de Jonathan Gardiner, quien enfrenta cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, según una denuncia criminal difundida por NBC6 South Florida News.

El episodio ocurrió el martes durante un vuelo entre islas de Bahamas. Tras el rescate de los ocupantes de la aeronave, los agentes federales encontraron en poder de Gardiner dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación que lo vincularía con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

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Quién es Jonathan Gardiner, el sobreviviente de un vuelo que ahora enfrenta cargos por cocaína

De acuerdo con el expediente judicial, Gardiner llevaba tres teléfonos celulares y una bandolera con aproximadamente 30.000 dólares bahameños en efectivo. La bolsa tenía una etiqueta manuscrita con el nombre de un político de Bahamas, mencionado en la denuncia por una supuesta conexión con un cargamento de entre 900 y 1.000 kilogramos de cocaína.

Según los investigadores, el envío estaba previsto para noviembre de 2024 y habría partido desde Colombia con destino a Bahamas.

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De acuerdo con el expediente judicial, Gardiner llevaba tres teléfonos celulares y una bandolera con aproximadamente 30.000 dólares bahameños en efectivo. Foto: X @narcoblogger
De acuerdo con el expediente judicial, Gardiner llevaba tres teléfonos celulares y una bandolera con aproximadamente 30.000 dólares bahameños en efectivo. Foto: X @narcoblogger

Las autoridades también señalaron que la operación fue discutida en una reunión grabada en video durante 2024 entre el político bahameño y un narcotraficante colombiano que ya fue procesado por la Justicia estadounidense. En ese encuentro se habría coordinado la logística para trasladar “una gran cantidad” de droga desde Sudamérica.

Cómo fue el accidente aéreo frente a Florida

La aeronave involucrada era un Beechcraft 300 King Air turbohélice que realizaba la ruta entre Marsh Harbour, en Great Abaco, y el Aeropuerto Internacional de Grand Bahama, en Freeport.

Según informaron las autoridades, el avión sufrió una falla de motor y el piloto debió realizar un amerizaje de emergencia a unos 80 kilómetros al este de Vero Beach, Florida.

Tras el rescate de los ocupantes de la aeronave, los agentes federales encontraron en poder de Gardiner dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación que lo vincularía con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Foto: CBC News
Tras el rescate de los ocupantes de la aeronave, los agentes federales encontraron en poder de Gardiner dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación que lo vincularía con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Foto: CBC News

Los once ocupantes sobrevivieron al incidente y solo tres personas sufrieron heridas leves. Inicialmente fueron evacuados a una balsa salvavidas y luego trasladados para recibir atención médica en el Aeropuerto Internacional Melbourne Orlando. Todos se encuentran fuera de peligro.

Documentos judiciales citados por NBC6 South Florida News identifican a Gardiner como un “proveedor extranjero” clave dentro de una organización narcocriminal radicada en Georgia, investigada por la Justicia federal estadounidense.

La acusación, presentada en 2024, involucra al menos a 14 personas. Los fiscales sostienen que Gardiner integraba la red desde al menos 2023 y que, en febrero de ese año, habría facilitado el envío de varios kilogramos de cocaína desde Bahamas hacia Miami.

La droga, según el expediente, fue recibida y distribuida por miembros de la organización que ya fueron formalmente imputados.

Antecedentes por narcotráfico y lavado de dinero

Gardiner, identificado además con el alias “Player”, ya había sido condenado en 2006 por delitos federales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Esa condena derivó en una pena de cerca de 18 años de prisión. Tras recuperar la libertad, fue deportado a Bahamas en 2014, de acuerdo con registros públicos revisados por la cadena local de NBC.

Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) inició una investigación para determinar las causas técnicas del accidente aéreo. En paralelo, fiscales federales avanzan sobre las presuntas conexiones entre Gardiner y la red internacional de tráfico de cocaína.

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