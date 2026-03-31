Mejora el índice de confianza del consumidor en EE.UU. a pesar del encarecimiento de la gasolina vinculado al conflicto en Irán

El índice de confianza del consumidor en Estados Unidos subió a 91,8 puntos en marzo, impulsado por una mayor inquietud ante la inflación. (REUTERS/Kylie Cooper)

La confianza del consumidor en Estados Unidos experimentó en marzo un repunte, incluso cuando los precios de los combustibles superaron los USD 4,02 por galón debido a la guerra en Irán y las familias enfrentaron un entorno de inflación creciente.

Aunque el índice de la organización de análisis económico Conference Board subió apenas a 91,8 puntos desde los 91 registrados en febrero, la alta de precios y las expectativas adversas sobre el futuro económico generan inquietud sobre el efecto del conflicto en la economía nacional, según informó la agencia de noticias The Associated Press.

El promedio nacional de gasolina, según la asociación automovilística estadounidense AAA, alcanzó USD 4,02 por galón por primera vez desde 2022, un incremento de más de un dólar respecto al valor previo al estallido del conflicto. La última ocasión en que los estadounidenses enfrentaron un costo similar en los surtidores fue en marzo de 2022, durante la invasión de Rusia en Ucrania.

La inflación en Estados Unidos alcanzó niveles no vistos desde agosto de 2025, incrementando la preocupación por el futuro económico. (REUTERS/Ken Cedeno)

El encarecimiento de los combustibles generó un aumento de las menciones a “guerra”, “petróleo” y “gasolina” en los comentarios recogidos por la encuesta de la organización de análisis económico Conference Board, lo que refleja preocupaciones de los consumidores por el impacto en su economía.

Ante la suba de precios y la incertidumbre económica derivada de la guerra en Irán, las expectativas de inflación a 12 meses de los consumidores alcanzaron niveles no observados desde agosto de 2025, cuando el nerviosismo por las tarifas arancelarias era máximo, de acuerdo con el relevamiento de la organización de análisis económico Conference Board citado por la agencia de noticias The Associated Press.

El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró al 1,4 % anual en el cuarto trimestre de 2025, afectado por el gasto y el cierre gubernamental. (REUTERS/Ken Cedeno)

Heather Long, economista jefe en la cooperativa de crédito Navy Federal Credit Union, indicó que la mayor inquietud consiste en determinar si el shock de precios del petróleo derivará en una caída de la demanda interna a medida que avance el conflicto.

Long precisó que los datos de tarjetas de crédito de marzo muestran que los consumidores aún realizan compras en diversas categorías pese al encarecimiento del combustible, aunque advirtió: “Esto podría cambiar en el segundo trimestre, cuando golpee el peor tramo del shock inflacionario”.

El índice de expectativas sobre ingresos, condiciones empresariales y mercado laboral descendió 1,7 puntos, quedando en 70,9, debajo del umbral de 80 que la organización de análisis económico Conference Board identifica como el nivel que históricamente anticipa una recesión.

Esto significa que, según los registros previos, cuando el indicador permanece por debajo de 80 durante varios meses —como ocurre desde hace catorce meses consecutivos—, se intensifican los riesgos de una contracción económica.

En contraste, la valoración de la situación actual se incrementó en 4,6 puntos hasta alcanzar los 123,3. Esta divergencia muestra confianza en el presente pero temor sobre el futuro inmediato.

La inflación continuó en alza incluso antes de los efectos directos de la guerra. Los últimos registros oficiales marcan que el índice de precios seguido de cerca por la Reserva Federal aumentó 2,8 % en enero, mientras el dato subyacente —sin energía ni alimentos— avanzó a 3,1 %, el mayor nivel en casi dos años.

Esta continuidad inflacionaria, agravada por los aumentos recientes en el costo de la energía, impide cualquier recorte de la tasa de interés de referencia en el corto plazo, ya que una reducción, en este contexto, podría impulsar aún más los precios y debilitar los esfuerzos por contener la inflación, según la agencia de noticias The Associated Press.

Hacia el cierre de 2025, la autoridad monetaria redujo su tasa en tres ocasiones para apuntalar el mercado laboral, aunque en las dos reuniones recientes mantuvo sin cambios la tasa debido a la elevada inflación, que supera la meta del 2 %.

El empleo estancado y la debilidad en expectativas agravan la incertidumbre

Durante febrero, el panorama laboral exhibió señales de debilidad adicional. El Departamento de Trabajo registró que los empleadores estadounidenses recortaron 92.000 puestos, contrariando la previsión de sumar 60.000 empleos y elevando el desempleo al 4,4 %. Además, las vacantes laborales disminuyeron de 7,2 a 6,9 millones.

El resultado general confirma una dinámica que analistas describen como de “bajas contrataciones y bajos despidos”. Esta situación se atribuye tanto a la incertidumbre sobre las tarifas impulsadas por el presidente Donald Trump como al efecto duradero de tasas de interés elevadas.

La confianza del consumidor en Estados Unidos experimentó en marzo un repunte, incluso cuando los precios de los combustibles superaron los USD 4,02 por galón debido a la guerra en Irán. REUTERS/Shannon Stapleton

La economía estadounidense desaceleró su crecimiento al 1,4 % anual en el cuarto trimestre de 2025, tras dos períodos sólidos. Esta ralentización estuvo relacionada en parte con el cierre gubernamental de seis semanas y la cautela en el gasto de los consumidores, según datos citados por la agencia de noticias The Associated Press.

El consumo y el mercado inmobiliario ante el nuevo escenario económico

El último relevamiento sobre planes de consumo mostró un aumento en la intención de adquirir vehículos, con una preferencia predominante por autos usados. En contraste, las expectativas de compra de vivienda cayeron nuevamente, un punto significativo al inicio de la temporada de ventas de primavera y en el contexto de un mercado inmobiliario en retroceso.

Las expectativas sobre una mejora en las cotizaciones bursátiles a un año vista también sufrieron una corrección negativa, según la organización de análisis económico Conference Board.