La defensa de Tyler Robinson solicita aplazar la audiencia por el asesinato de Charlie Kirk

El caso examina las pruebas que involucran a Tyler Robinson, acusado por la muerte de Charlie Kirk durante un evento en Utah Valley University, mientras la defensa exige más tiempo para analizar la evidencia presentada (Rick Egan/Pool via Reuters)

Los abogados defensores de Tyler Robinson, acusado por la muerte del activista y podcaster conservador Charlie Kirk durante un evento al aire libre en Utah Valley University el 10 de septiembre de 2025, solicitaron que se postergue por seis meses la audiencia preliminar del caso.

De acuerdo con un informe de NBC News, el equipo legal sostiene que la revisión de la prueba clave de ADN hallada en el arma presuntamente utilizada requiere más tiempo, debido a la complejidad del análisis y a que aún no recibieron el archivo completo del caso ni tuvieron acceso integral a la documentación entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre las pruebas más relevantes se encuentra un informe del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) de Estados Unidos, según el cual: la ATF no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia con el fusil presuntamente relacionado con Robinson, de acuerdo con el expediente presentado ante el juez Tony Graf.

El activista fue atacado mientras participaba de una ronda de preguntas en el campus, en el marco de una gira nacional (REUTERS/Daniel Cole)

La defensa señala que la falta de acceso a los protocolos utilizados durante la revisión balística imposibilita una evaluación independiente del material probatorio.

El rifle, de fabricación alemana y con décadas de antigüedad, fue hallado en una zona boscosa cercana a la escena del crimen. Los investigadores de la policía local indicaron que dicha arma fue ideada para su uso en ambas guerras mundiales, un dato relevante para el análisis forense y la trazabilidad del arma, de acuerdo con NBC News.

En el contexto legal, la defensa explicó que no se encuentra en condiciones de valorar la fiabilidad de la prueba balística, ya que “hasta que la defensa reciba los expedientes y protocolos de estos análisis y los haya sometido a evaluación independiente por su propio perito, no podrá determinar la confiabilidad de estas pruebas si la fiscalía o la propia defensa optan por presentarlas”.

El equipo legal del acusado asegura que no ha recibido todo el material probatorio y solicita más tiempo para realizar una revisión exhaustiva (Bethany Baker/Pool via REUTERS)

La defensa de Robinson cuestiona la consistencia probatoria y pide seis meses para analizar 600.000 archivos de evidencia

La complejidad del caso se evidencia también en la magnitud del material digital: el equipo de Robinson confirmó haber recibido este mes un disco duro con 31 horas de grabaciones de audio, 700 horas de video y 600.000 archivos de datos.

La defensa estimó en el expediente que le llevará aproximadamente 60 días solo identificar qué materiales faltan antes de poder preparar la estrategia previa a la audiencia.

Según NBC News, el propio escrito resalta: “el equipo de defensa ha dedicado, y seguirá dedicando, recursos significativos al procesamiento de la evidencia, incluyendo la identificación de materiales aún no recibidos para determinar la preparación ante la audiencia preliminar. Sin embargo, el equipo de defensa es realista, y la revisión exhaustiva necesaria para saber qué falta llevará cientos de horas”.

El volumen y la complejidad de los archivos entregados obligan a la defensa a extender los plazos de preparación antes de enfrentar la audiencia preliminar (Rick Egan/Pool via Reuters)

Paralelamente, el documento señala que el FBI de Estados Unidos está realizando un análisis comparativo secundario del fragmento de bala recuperado durante la autopsia, pero ese estudio aún no concluyó. Este detalle sitúa el eje probatorio en la comparación pericial pendiente, cuya resolución podría modificar sustancialmente la posición de la defensa: los representantes legales de Tyler Robinson manifestaron que, en función de los resultados, la defensa podría considerar presentar el testimonio del analista de armas de la ATF como prueba exculpatoria.

El asesinato de Charlie Kirk, ocurrido cuando el activista respondía preguntas del público durante una gira nacional de Turning Point USA, generó debate sobre la seguridad en eventos políticos y el manejo de armas históricas, como documentó NBC News.

Con la solicitud de la defensa para demorar la audiencia preliminar, el proceso se traslada ahora al terreno técnico: la calidad, autenticidad y alcance de las pruebas balísticas, digitales y forenses serán decisivos en la continuidad judicial del caso.