Detuvieron a un militar por transportar una munición explosiva en su equipaje en el aeropuerto de Palm Springs

La TSA detecta una munición explosiva de 25 mm en un equipaje durante un control en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs, California. (Palm Springs International Airpor)

Un miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos quedó detenido el lunes 30 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs, en California, tras intentar pasar por el control de seguridad una munición explosiva de 25 mm en su equipaje. La intervención ocurrió a las 12:05 según autoridades de Riverside County y fue resultado de la revisión de rutina realizada por agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), agencia federal de Estados Unidos, quienes, utilizando escáneres, detectaron el artefacto.

La evaluación posterior, a cargo del Equipo de Eliminación de Artefactos Explosivos del condado de Riverside, confirmó mediante rayos X que el objeto era una munición activa y no material de entrenamiento, como se había supuesto en un primer momento por su deterioro. La pieza tenía corrosión y óxido, lo que había borrado los distintivos de pintura habituales en estos proyectiles, haciendo compleja la rápida identificación del riesgo, según informó el departamento policial local a través de un comunicado difundido por el medio estadounidense CBS News.

Ryan Weaver declara que creyó erróneamente que el proyectil estaba desactivado, tras hallarlo un año antes en un campo. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Una vez que los especialistas lograron aislar el artefacto, la munición fue retirada del perímetro aeroportuario y trasladada a una zona desértica próxima al Gene Autry Trail, al sur de la autopista I-10, donde fue destruida de manera controlada para reducir cualquier peligro adicional, precisaron las autoridades locales.

Identidad y testimonios del sospechoso

El sujeto involucrado fue identificado como Ryan Weaver, de 30 años, residente de Henderson, Texas. En el curso de la investigación, Weaver explicó ante los agentes que había hallado el proyectil un año antes en un campo y lo conservó bajo la creencia errónea de que ya estaba desactivado.

Mientras permanecía en custodia, las autoridades determinaron que sería entregado posteriormente a personal militar, a fin de continuar el proceso administrativo interno, según señaló el departamento policial local al medio estadounidense CBS News.

Los antecedentes profesionales de Weaver, según mencionaron fuentes del Cuerpo de Marines, tampoco presentaban registros previos de incidentes relacionados con explosivos o artefactos peligrosos.

El Cuerpo de Marines identifica al sospechoso como Ryan Weaver, residente de Texas y militar en activo, sin antecedentes previos con artefactos peligrosos. (Reuters)

Durante el interrogatorio, Weaver reiteró que desconocía el peligro real de transportar dicho objeto, que mantenía en su posesión desde tiempo antes de su detención y que nunca tuvo intención de emplear con fines ilícitos. Este dato resultó relevante para el proceso de evaluación de responsabilidades administrativas y penales.

Consecuencias legales y administrativas

El departamento policial local informó que los antecedentes del caso serían presentados ante la Fiscalía del Condado de Riverside, que deberá decidir si resulta procedente iniciar una causa formal bajo el Código Penal de California, Sección 18710, relacionado con la tenencia de dispositivos destructivos.

Según consta en el reporte policial, Weaver además podría enfrentar medidas administrativas por parte del Cuerpo de Marines. Paralelamente, las autoridades federales añadieron que una eventual sanción civil podría surgir en virtud de la normativa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ante la gravedad del incidente, considerando la estricta prohibición de transporte de municiones activas en vuelos comerciales.

El caso queda bajo revisión de la Fiscalía del Condado de Riverside, que evaluará cargos por el Código Penal de California relativos a dispositivos destructivos. (REUTERS/Aaron) Schwartz

De acuerdo con funcionarios de Riverside County, la investigación quedará sujeta a la revisión técnica de especialistas militares, a quienes corresponderá definir si existen cargos adicionales en el ámbito de las fuerzas armadas. La colaboración entre la instancia policial y el área militar buscará esclarecer si la posesión del artefacto pudo ser resultado de imprudencia, desconocimiento o eventual omisión de protocolos de reporte interno.

Medidas de seguridad, reacción oficial y reporte final

Durante el operativo de seguridad, las autoridades confirmaron que no fue necesario aplicar procedimientos de evacuación en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs, y que la rutina de vuelos se mantuvo casi sin alteraciones. Un portavoz del departamento policial local subrayó que la acción coordinada entre la TSA y la policía permitió manejar la situación sin registro de heridos o afectados, un balance que evita potenciales sanciones para la terminal aérea.

El comunicado avanzado en exclusiva por el medio estadounidense CBS News añadió que los equipos de emergencia mantuvieron una vigilancia estricta hasta concluir la destrucción de la munición y liberar nuevamente el área cercana al Gene Autry Trail. Aunque el incidente generó preocupación inicial entre algunos pasajeros y trabajadores, las fuentes oficiales recalcaron la importancia de los protocolos de detección y la rápida respuesta conjunta para neutralizar riesgos en instalaciones aeroportuarias.

Mientras la investigación administrativa y judicial sigue su curso, el caso de Ryan Weaver permanece bajo estricta supervisión tanto de autoridades federales como militares.