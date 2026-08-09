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El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

La actriz había sido anunciada para la entrega número 13 de la serie creada por Ryan Murphy

Ariana Grande
Ryan Murphy aclara la salida de Ariana Grande de American Horror Story. (Créditos: Team Ariana)
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Ryan Murphy explicó que la salida de Ariana Grande de la temporada 13 de American Horror Story se debió a un conflicto de agenda y no a diferencias con la producción de la serie.

El creador de la franquicia señaló que la cantante y actriz tenía compromisos relacionados con su gira musical, lo que hizo incompatible su participación con las nuevas fechas de rodaje.

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La incorporación de Grande a la decimotercera temporada de American Horror Story había sido anunciada en octubre de 2025.

Sin embargo, en julio de 2026 una fuente confirmó que la intérprete de Wicked ya no formaría parte del reparto debido a que las fechas de producción fueron trasladadas al verano, periodo en el que Grande se encontraba de gira.

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Ariana Grande había sido confirmada para la serie en octubre de 2025. (REUTERS/Daniel Cole)
Ariana Grande había sido confirmada para la serie en octubre de 2025. (REUTERS/Daniel Cole)

En una entrevista publicada por The Hollywood Reporter, Murphy explicó que la decisión respondió exclusivamente a cuestiones de calendario.

El productor y guionista, de 60 años, señaló que mantiene una relación cercana con Grande, con quien trabajó anteriormente en la serie Scream Queens, estrenada en 2015.

“Adoro a Ariana Grande. Somos muy buenas amigas. Tuve una idea y se la comenté, y ella, enseguida, me dijo: ‘No estoy segura porque creo que me voy de gira’”, dijo.

Según el creador, en ese momento la gira todavía no había sido anunciada oficialmente y Ariana acababa de terminar su participación en las películas de Wicked.

“Así que cuando llegó el momento de grabar ese episodio, la llamé y me dijo: ‘No sé cómo voy a compaginar la gira con esto’. Y le dije: ‘Vale, si no puedes, podemos posponerlo para otra temporada’. Ella dijo: ‘Genial’”, relató.

Ariana Grande tuvo que rechazar el papel debido a su reciente gira. (Team Ariana/X)
Ariana Grande tuvo que rechazar el papel debido a su reciente gira. (Team Ariana/X)

Cabe recordar que Ariana Grande, de 33 años, había adelantado en noviembre de 2025 que su participación en American Horror Story sería pequeña.

En declaraciones a Variety, explicó que tendría “algo muy pequeño que hacer”, aunque había expresado su interés por formar parte de la producción debido a su relación con el equipo.

La temporada 13 de American Horror Story tiene previsto su estreno el 24 de septiembre en FX y Hulu. Tras la salida de Grande, los productores anunciaron que su personaje será interpretado por otra actriz y que la producción mantiene sus planes para estrenarse en 2027.

Ryan Murphy también señaló que Grande es una aficionada al género de terror y recordó su participación en Scream Queens.

“Ariana es una gran fan del terror. Obviamente, ha hecho homenajes a ese género en su trabajo; trabajó conmigo en Scream Queens y le encantó la experiencia, y la gente la adora en esa serie. Así que siempre trabajaré con ella”, comentó.

Ariana Grande ha tomado referencias de sus proyectos como 'Scream Queens' para sus videos musicales. (Captura de video)
Ariana Grande ha tomado referencias de sus proyectos como 'Scream Queens' para sus videos musicales. (Captura de video)

El productor aseguró que mantiene abierta la posibilidad de trabajar nuevamente con ella en otra temporada de American Horror Story, dependiendo de su disponibilidad.

“La quiero y la apoyo. Fue una decisión muy arriesgada, pero podría retomarla para otra temporada, dependiendo de la disponibilidad de Ariana. La admiro muchísimo”, indicó.

Además de abandonar su participación en American Horror Story, Ariana Grande ya no formará parte de la reposición en el West End de Sunday in the Park with George, que estaba programada para estrenarse en Londres el próximo verano junto a Jonathan Bailey.

Ariana Grande también se retiró de otros proyectos. REUTERS/Kylie Cooper
Ariana Grande también se retiró de otros proyectos. REUTERS/Kylie Cooper

El 2 de agosto, un representante de Grande confirmó que la cantante planea reducir temporalmente sus apariciones públicas una vez que finalice su gira en Londres. La decisión se produjo después de varios meses de atención pública sobre su salud y su apariencia física.

En el ámbito cinematográfico, la próxima aparición de Ariana Grande será en Focker-In-Law, comedia protagonizada también por Ben Stiller y Robert De Niro. La película tiene previsto su estreno en cines durante el Día de Acción de Gracias de 2026.

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