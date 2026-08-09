Una mujer de 97 años rompe su propio récord Guinness al volar sobre las alas de un avión

Betty Bromage vuelve a desafiar las alturas y establece un nuevo récord Guinness. (Captura de video)

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Betty Bromage, una mujer de 97 años originaria de Cheltenham, Inglaterra, volvió a establecer un récord Guinness al convertirse en la mujer de mayor edad en practicar wing walking, una disciplina en la que los participantes permanecen sujetos a la parte exterior del ala de una aeronave durante el vuelo.

Bromage realizó su nueva hazaña el martes 4 de agosto de 2026, cuatro años después de haber establecido por primera vez el récord.

Con esta nueva actuación, la británica amplió la marca que ella misma había conseguido y sumó su sexto vuelo sobre el ala de un avión. Su primera experiencia en esta actividad tuvo lugar cuando tenía 87 años.

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“Me aburriría de la vida si no lo hiciera. No puedo conducir, no veo muy bien y me frustro un poco. Así que quiero hacer las cosas que puedo hacer”, explicó a la BBC.

La actividad de este año también tuvo un propósito benéfico. Betty Bromage aprovechó el vuelo para recaudar fondos destinados al Cheltenham General Hospital, donde recibió atención médica después de sufrir un accidente cerebrovascular en agosto de 2025.

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Betty Bromage donó sus ganancias al hospital que le salvó la vida. (Captura de video)

La mujer explicó que el personal del hospital la atendió “muy bien” y señaló que el episodio afectó algunas de sus palabras, aunque aseguró que el resto de su estado se mantiene sin cambios relevantes.

Para superar su propio récord Guinness, Betty tuvo que permanecer cinco minutos en el aire, un periodo que incluía tanto el despegue como el aterrizaje, según informó ITV.

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Antes del vuelo, la mujer subió aproximadamente 15 pies, unos 4.5 metros, hasta el ala de un biplano de AeroSuperBatics, donde fue asegurada antes del despegue.

Betty Bromage aseguró que no estaba nerviosa antes de iniciar el recorrido. “Nunca estoy nerviosa, no soy una persona nerviosa”, declaró durante una entrevista con ITV. Después de completar el vuelo, describió la experiencia como “genial”, aunque señaló que el trayecto había sido un poco accidentado.

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Imágenes difundidas durante la jornada mostraron a Bromage sobre el ala de la aeronave mientras el avión realizaba distintas maniobras en el aire, incluida una vuelta completa.

Betty Bromage fue asegurada a las alas del avión para que no ocurriera algún incidente. (Captura de video)

La británica también adelantó que contempla repetir la experiencia en el futuro. Durante una entrevista con Good Morning Britain, señaló que, si continúa con vida dentro de un par de años, podrían volver a intentarlo.

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Al hablar sobre su decisión de participar en este tipo de actividades, Betty Bromage explicó que nunca había pensado inicialmente que llegaría a practicarlas. Según relató, fue a los 87 años cuando conoció el wing walking y decidió probarlo.

“La gente dice: ‘Oh, yo no podría hacer eso, yo no podría hacer eso’, pero nunca pensé que lo haría. Tenía 87 años cuando de repente pensé: ‘Bueno, tal vez sí, lo he visto y he oído hablar de ello, vamos a intentarlo’”, dijo.

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Y añadió: “No hay que usar la palabra ‘no puedo’, no es la correcta. Se dice ‘lo haré si puedo’, pero la palabra ‘no puedo’ no está en mi vocabulario, como ya he dicho antes”.

Betty Bromage afirmó que nunca se puso limites para realizar esta hazaña. (Captura de video)

Bromage no es la única persona de edad avanzada que ha establecido recientemente un récord relacionado con esta disciplina.

Harry Heasman, veterano de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo en mayo de 2026 el récord Guinness como el hombre de mayor edad en practicar wing walking, después de realizar un vuelo a los 98 años.

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En su caso, Heasman utilizó la actividad para recaudar fondos para Lennox Children’s Cancer Fund, en memoria de su esposa y su hijo. Según Guinness World Records, describió posteriormente el vuelo como una de las experiencias más importantes de su vida.