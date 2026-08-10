Phil Collins cuenta cómo creó una de sus canciones más icónicas casi sin planearlo: “80% fue improvisado”

Phil Collins revela cómo crea sus canciones y sorprende con el origen de “In the Air Tonight”. (EFE)

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Phil Collins explicó que buena parte de las letras de sus canciones surgieron de manera espontánea durante el proceso de composición y que, en pocas ocasiones, se sentó deliberadamente a decidir de qué quería escribir.

El músico británico habló sobre su método de trabajo durante una entrevista para el programa Tracks of My Years with Vernon Kay, de BBC Radio 2.

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El artista, de 75 años, repasó algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria y explicó cómo desarrollaba las ideas que posteriormente se convertirían en grabaciones.

Según el cantante y compositor, normalmente comenzaba tocando un instrumento, especialmente el piano, y dejaba que la música determinara el camino de la canción.

“Supongo que muchas de mis letras vienen de algún sitio. Muy rara vez me siento a pensar: ‘¿Sobre qué voy a escribir?’. Nunca lo hago. Normalmente, cuando estoy tocando el piano, suele surgir algo, y si tengo suerte, se desarrolla otra cosa, y luego lo que voy a cantar va de la mano con ello o surge muy poco después”, explicó.

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Phil Collins admitió que no compone sus letras a conciencia. (YouTube: Drumeo)

Phil Collins indicó que en ocasiones bastan dos o tres líneas para determinar el tema o la emoción que tendrá una canción. Por esa razón, explicó que una parte importante de sus letras surgió mediante la improvisación.

Uno de los ejemplos que mencionó fue “In the Air Tonight”, uno de los temas más reconocidos de su carrera como solista. Collins aseguró que aproximadamente el 80% de la canción fue improvisado durante las primeras etapas de su composición.

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El músico recordó que se encontraba solo en su habitación cuando comenzó a trabajar con un sonido de teclado que había encontrado.

“Tenía este sonido de acorde en este teclado que tenía... y tenía este sonido precioso, que es el sonido que se escucha en el disco”, explicó.

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Después de encontrar los acordes que buscaba, Collins programó una caja de ritmos para crear un patrón y comenzó a tocar sobre él. Posteriormente, cantó sobre la música para incorporar una voz de referencia.

Phil Collins comenzó con un ritmo en el piano antes de crear la letra de “In the Air Tonight”.

“Cuando terminé eso, canté con lo que tenía para intentar captar el sonido de una voz. Y las palabras que surgieron en la primera estrofa fueron improvisadas”, relató.

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Las palabras que surgieron durante esa primera interpretación terminaron formando parte de la canción. El artista señaló que realizó muy pocos cambios respecto de aquella primera versión.

“Puede que lo haya hecho una o dos veces, pero desde luego no me esforcé mucho en ello”, dijo.

El presentador Vernon Kay destacó que, a partir de ese proceso espontáneo, había surgido una de las canciones más reconocibles del repertorio de Phil Collins.

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El músico respondió con humor y atribuyó parte del resultado a la casualidad, antes de explicar que esa experiencia influyó en la manera en que continuó componiendo.

“Quizás fue por ese whisky extra en el almuerzo. No lo sé. Así fue como empecé a escribir. Quiero decir, fue bastante rápido el proceso de escritura de lo que se convertiría en Face Value. Pensé: bueno, eso funciona. Así es como puedo hacerlo”, comentó.

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Phil Collins señaló que este método de escritura fue una constante en su primer álbum como solista. (EFE)

“In the Air Tonight” fue incluida en Face Value, el primer álbum solista de Collins, publicado en 1981. El disco marcó el comienzo de una extensa carrera individual después de su consolidación como integrante y posteriormente vocalista principal de Genesis.

Sin embargo, Collins explicó que no siempre pudo utilizar el mismo método de composición. Para trabajar en la banda sonora de Tarzan, película animada de Disney estrenada en 1999, tuvo que adaptar su proceso debido a que las canciones debían estar vinculadas con momentos específicos de la historia.

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En ese proyecto, el músico tuvo que partir de situaciones concretas y de las necesidades narrativas de la película. Aun así, explicó que continuó desarrollando las canciones a partir de frases y líneas que surgían durante sesiones de improvisación.

“Entonces se convierte en algo totalmente diferente. Pero aun así, incluso esas canciones surgieron de improvisar frases y versos que tenían sentido en ese formato. No es composición. Es un elemento de suerte, ¿sabes?, y de buena fortuna que viene con todo esto”, comentó.

Phil Collins destacó que la improvisación le ayudó a crear diversos éxitos.

Durante la entrevista, Vernon Kay también comentó la importancia que Collins tuvo en su propia vida musical.

El presentador reconoció que la conversación había sido una de las entrevistas que más entusiasmo le había generado debido a que las canciones del músico habían formado parte de su vida.

Collins respondió que escuchar ese tipo de comentario representa uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un cantante o compositor. Para el músico, que una persona relacione su obra con momentos importantes de su vida tiene mayor significado que las críticas positivas o negativas sobre su trabajo.