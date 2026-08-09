¿Cuánto cuesta una hamburguesa en cada ciudad de Estados Unidos? El índice de DoorDash revela la brecha de precios más grande en años

El menú rápido de USD 15 con hamburguesa, papas y gaseosa dejó de ser habitual en la mayor parte de Estados Unidos, según un informe de DoorDash (REUTERS/Genna Martin)

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El menú rápido de USD 15 con hamburguesa, papas y gaseosa estaba desapareciendo en la mayor parte de Estados Unidos: un informe de DoorDash citado por Fox Business indicó que solo cuatro ciudades mantenían un precio promedio por debajo de ese umbral, en un escenario en el que salir a comer seguía encareciéndose y las diferencias locales ampliaban la distancia entre mercados.

El dato central del estudio es que el precio de un mismo combo puede variar hasta más del doble según la ciudad. La brecha más amplia del relevamiento apareció entre Austin y Anchorage.

En la ciudad texana, el combo costaba en promedio USD 12,94; en la ciudad de Alaska, USD 28,28, una diferencia que dejó al descubierto hasta qué punto el costo de vida y los gastos de operación impactaban sobre un consumo cotidiano.

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Según el informe State of Local Commerce de DoorDash, las únicas ciudades analizadas donde una factura de USD 15 todavía alcanzaba para cubrir una hamburguesa con queso, papas fritas y una gaseosa eran Austin y Laredo, en Texas; Lincoln, en Nebraska; y Detroit, en Michigan.

En todos los demás casos, el promedio del pedido superó ese umbral que durante años funcionó como referencia informal para una comida rápida “completa”.

DoorDash informó que el precio del mismo combo de hamburguesa con queso, papas fritas y bebida puede variar más del doble entre ciudades de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

DoorDash ubicó a Austin como el mercado más barato dentro de su Cheeseburger Index, un indicador que seguía el costo promedio de ese menú en distintas ciudades de Estados Unidos.

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Detrás quedaron Laredo con USD 13,39, Lincoln con USD 13,86 y Detroit con USD 14,99. La cercanía de esos valores con la barrera de los USD 15 también marcó un límite: incluso en las ciudades más accesibles, el margen era estrecho.

El precio del mismo combo varía según la economía local

Jessica Lachs, directora de análisis de DoorDash, dijo al medio Fox Business que “el Cheeseburger Index es una muy buena forma de condensar la información en una métrica simple, entretenida y fácil de relacionar”.

Lachs sostuvo además que “no existe una sola economía. Hay muchas economías locales”. Para explicar esa diferencia, señaló que “la misma canasta de bienes, una hamburguesa con queso, papas fritas y una bebida, cuesta USD 12,94 en promedio en Austin, Texas, pero USD 28,28 en Anchorage, Alaska”.

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DoorDash indicó que los precios cambiaban de manera marcada según la región. Las ciudades del sur y del sudeste del país tendían a beneficiarse de costos operativos estructuralmente más bajos, lo que ayudaba a que esa zona apareciera entre las más accesibles tanto para comidas de restaurante como para compras de supermercado.

Austin registró el precio promedio más bajo del Cheeseburger Index con USD 12,94, mientras Anchorage alcanzó USD 28,28 para el mismo menú (REUTERS/Daniel Cole)

El contraste, según el informe, se volvía más visible cuando se miraba el mismo pedido en mercados con estructuras de costos muy distintas.

En ese mapa, el ranking de las 10 ciudades con mejor relación entre precio y valor se concentró en el Medio Oeste y en Texas.

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Cuatro ciudades del estado texano entraron en esa lista, y el quinto lugar lo ocupó Filadelfia con USD 15,41, ya por encima del umbral que el informe usó como referencia.

La distribución también sugirió que, incluso en zonas relativamente más baratas, el combo se movía en torno de un piso cada vez más alto.

Los restaurantes subieron 3,2% en un año pese a la moderación en otros rubros

El relevamiento llegó en un momento en que comer fuera del hogar continuaba encareciéndose, incluso cuando los precios de muchos productos de supermercado y de artículos domésticos mostraron una estabilización.

DoorDash detectó que el precio promedio de una hamburguesa con queso, papas y gaseosa aumentó 3,2% en el último año. Según la compañía, el alza en los restaurantes no respondía solo al costo de los alimentos.

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Solo Austin, Laredo, Lincoln y Detroit mantuvieron un combo de hamburguesa con queso, papas y gaseosa por debajo de USD 15

La publicación explicó que, aunque este año los aumentos en la carne vacuna concentraron atención, los precios más altos en los locales parecían reflejar costos operativos más amplios, entre ellos mano de obra, alquiler y energía.

Esa combinación, sostuvo el informe citado por el medio, podía empujar hacia arriba el valor final incluso cuando algunos rubros de góndola dejaban de acelerar al ritmo de meses anteriores.

Para los consumidores, esa diferencia significó que los mismos USD 15 que en Austin todavía permitían pagar una comida completa apenas alcanzaban para cubrir cerca de la mitad del mismo pedido en Anchorage, de acuerdo con DoorDash.

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En términos prácticos, el índice funcionó como una síntesis de un fenómeno más amplio: el encarecimiento de comer afuera y la creciente dispersión de precios entre ciudades, aun para opciones que, por definición, suelen presentarse como estandarizadas.