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El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El Brent alcanzó los USD 84,79 por barril y el WTI llegó a USD 79,29, en un mercado atento a las negociaciones impulsadas por Omán

Los precios del petróleo subieron por la falta de certezas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos.
Los precios del petróleo subieron por la falta de certezas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos.
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Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial que continúa bajo tensión en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. En la sesión asiática de ESTE lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate de referencia en el mercado estadounidense subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares. El movimiento del mercado coincidió con declaraciones de Teherán sobre un posible acuerdo con Omán para definir nuevos corredores de navegación.

La suba reflejó la sensibilidad del mercado ante cualquier señal vinculada con el tránsito por Ormuz, un paso marítimo por el que circula una parte central del suministro global de crudo. Aunque los iraníes señalaron que las conversaciones técnicas con Omán entraron en su tramo final, la reapertura del estrecho todavía no tiene fecha. La posición oficial de Teherán mantiene condiciones políticas, económicas y militares que Washington no aceptó.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”. Esa definición dio una señal parcial al mercado, aunque no despejó la incertidumbre central: la vía sigue cerrada y su habilitación depende de reclamos más amplios. Entre ellos, Irán exige el fin de las hostilidades contra su territorio y sus aliados, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.

Teherán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz al fin de las hostilidades, al levantamiento de sanciones y a la liberación de activos congelados. (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)
Teherán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz al fin de las hostilidades, al levantamiento de sanciones y a la liberación de activos congelados. (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

La postura más dura llegó desde los Guardianes de la Revolución, que el domingo ratificaron que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní definió además que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”, una frase que dejó en claro el nivel de confrontación en torno a una de las rutas marítimas más vigiladas del planeta.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó esas demandas y dio a entender que su gobierno no planea responder con apuro. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó en una entrevista con Axios. En la misma conversación agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”. Trump también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna iraní y dijo que el país enfrenta una inflación elevada y limitaciones de financiamiento.

La disputa por Ormuz supera la dimensión diplomática y se proyecta sobre el comercio internacional de hidrocarburos. El bloqueo iraní y los ataques contra buques que atraviesan la zona sin autorización redujeron el tránsito en el estrecho y empujaron los precios del crudo desde el comienzo de la guerra. La ruta conecta el Golfo con los mercados internacionales y resulta estratégica para exportadores de petróleo y gas de Medio Oriente.

Donald Trump dijo que Estados Unidos negocia con Irán “con calma” y vinculó la presión sobre Teherán con la inflación y las restricciones de financiamiento del país. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Donald Trump dijo que Estados Unidos negocia con Irán “con calma” y vinculó la presión sobre Teherán con la inflación y las restricciones de financiamiento del país. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En ese contexto, Omán ocupa un lugar central como mediador y como país ribereño del estrecho. Desde Mascate se impulsan conversaciones sobre nuevas condiciones de navegación en un marco que, según la cancillería omaní, avanza en un clima “positivo y constructivo”. Aun así, el gobierno omaní pidió evitar acciones que pongan en riesgo los progresos alcanzados en la negociación.

La tensión en la zona se sostuvo durante el fin de semana con nuevos incidentes en el mar. Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con misil contra un buque petrolero de la estatal ADNOC cuando cruzaba el estrecho. Más tarde, la agencia marítima británica UKMTO informó que otra embarcación recibió el impacto de un proyectil frente a la costa de Omán. El hecho provocó un incendio que fue controlado sin víctimas. No quedó establecido de inmediato si ambos reportes aludían al mismo episodio.

El trasfondo de esta crisis incluye un memorando posterior a la tregua fallida de abril. Ese entendimiento, firmado en junio, fijó una hoja de ruta para abrir negociaciones más amplias y delegó en Irán y Omán la definición de reglas futuras para la navegación, en coordinación con otros países del Golfo y bajo derecho internacional. Ese marco también choca con la intención iraní de imponer una especie de peaje, una medida incompatible con las normas vigentes para este tipo de corredores marítimos.

Emiratos Árabes Unidos, la UKMTO y los hutíes de Yemen reportaron nuevos incidentes en rutas clave, mientras Omán mantiene su mediación sobre la navegación en Ormuz.
Emiratos Árabes Unidos, la UKMTO y los hutíes de Yemen reportaron nuevos incidentes en rutas clave, mientras Omán mantiene su mediación sobre la navegación en Ormuz.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo un ataque contra una instalación petrolera saudita sobre la costa del mar Rojo, otra arteria relevante para el comercio global. Con ese frente activo y el estrecho aún cerrado, el mercado energético sigue pendiente de cualquier anuncio sobre la circulación marítima y de su efecto inmediato sobre el precio del crudo.

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