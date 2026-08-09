La Junta de Paz le pidió a Netanyahu que confíe en el plan de Trump para el desarme del grupo terrorista Hamas en Gaza

La Junta de Paz para Gaza pidió a Benjamín Netanyahu que respalde el plan de Estados Unidos para avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego en Gaza. (EFE/ @netanyahu)

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La Junta de Paz para Gaza pidió este lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que reafirme su respaldo al plan promovido por Estados Unidos para avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego, y defendió los mecanismos de verificación previstos para garantizar el desarme del grupo terrorista Hamas.

Netanyahu había manifestado horas antes su rechazo al documento al considerar que no existen garantías suficientes para certificar un desarme “completo” del movimiento islamista palestino antes de una eventual retirada militar israelí de Gaza.

En declaraciones al Canal 12 de la televisión israelí, el director general de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, instó al jefe de gobierno israelí a confiar en el esquema planteado.

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“Nadie está obligado a hacer nada, y mucho menos Israel, antes de que tengamos medidas verificadas sobre el terreno”, afirmó Mladenov.

El diplomático sostuvo además que el plan solo contempla que las tropas israelíes no avancen más allá de la denominada “Línea Amarilla”, que delimita sus actuales posiciones en la Franja, y subrayó que la iniciativa no impide a Israel responder si considera necesario defenderse de ataques de Hamas.

Nickolay Mladenov defendió los mecanismos de verificación del plan y afirmó que Israel no deberá actuar antes de que haya medidas comprobadas sobre el terreno. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo)

El grupo terrorista, por su parte, reaccionó al rechazo de Netanyahu con un respaldo general a las líneas maestras del plan, aunque reclamó un calendario concreto para la retirada israelí y el cese total de las operaciones militares en el enclave.

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Hamas acusó además a Israel de continuar con los ataques sobre Gaza, donde, según el texto, más de 1.200 personas han muerto desde la declaración del alto el fuego de octubre del año pasado.

Fuentes estadounidenses citadas también por el Canal 12 restaron importancia a las declaraciones de Netanyahu y las interpretaron como un gesto dirigido a la opinión pública israelí de cara a las elecciones previstas para octubre.

“Comprendemos sus necesidades políticas. No tenemos ningún problema con eso, siempre y cuando siga haciendo lo que le pedimos, especialmente en lo que respecta a frenar los ataques en Gaza”, señalaron las fuentes, bajo condición de anonimato.

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Estados Unidos ha advertido en varias ocasiones a Israel de que no aceptará una reanudación de una ofensiva militar a gran escala en Gaza, aunque ha mantenido una posición más flexible frente a la continuidad de ataques diarios de menor intensidad en el enclave.

El plan de 15 puntos

Netanyahu rechazó el documento al sostener que no existen garantías suficientes para verificar el desarme completo de Hamas antes de una retirada militar israelí de Gaza. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN / ARCHIVO)

Netanyahu rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado el 30 de julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para encauzar la segunda fase del alto el fuego.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán hasta que Hamas se desarme”, afirmó el primer ministro en un mensaje en video difundido por su oficina al inicio de una reunión de gabinete.

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El jefe de gobierno israelí insistió en que el desarme debe ser total y sostuvo además que algunas propuestas de sus aliados estadounidenses resultan “inaceptables” para Israel.

Tras la presentación del plan, un funcionario de la Casa Blanca advirtió que Trump quedaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumplía con su parte del acuerdo.

La hoja de ruta de 15 puntos busca reactivar el plan inicial de 20 puntos y contempla, entre otros aspectos, el cese de las operaciones militares israelíes en Gaza y el repliegue de las tropas al trazado original de la llamada “Línea Amarilla”.

Aunque Hamas aceptó formalmente el plan, condicionó su desarme a una retirada completa de Israel de la Franja y advirtió que no avanzaría si el gobierno israelí incumplía lo pactado.

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