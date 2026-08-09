Cazas F-16 interceptaron varias aeronaves que ingresaron al espacio aéreo cercano al club de golf de Trump en New Jersey

Cazas F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptaron varias aeronaves que ingresaron sin autorización en el espacio aéreo restringido de la zona

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Cazas F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptaron este domingo varias aeronaves que ingresaron sin autorización en el espacio aéreo restringido de Bedminster, Nueva Jersey, cerca del club de golf del presidente Donald Trump.

La incursión se produjo mientras permanecían activas restricciones temporales de vuelo establecidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para el área. Las medidas habían sido implementadas debido a la presencia prevista de Trump en Bedminster y a la celebración durante el fin de semana del torneo LIV Golf Nueva York en las instalaciones cercanas.

Las restricciones temporales de vuelo delimitan sectores en los que determinadas operaciones aéreas quedan prohibidas o sometidas a condiciones especiales durante un período determinado. Este tipo de medidas se utiliza habitualmente alrededor de los desplazamientos presidenciales, acontecimientos deportivos de gran magnitud, situaciones de emergencia y otros escenarios que requieren una vigilancia reforzada del espacio aéreo.

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Antes del fin de semana, el NORAD había advertido que reforzaría la vigilancia sobre la zona de Bedminster y que podía utilizar tanto aeronaves de combate como sistemas terrestres de defensa para controlar el espacio aéreo. El dispositivo forma parte de un esquema de protección escalonado destinado a detectar aeronaves, evaluar su comportamiento y responder ante posibles incursiones.

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de la Base Conjunta Andrews, en Maryland (REUTERS/Tom Brenner/Foto de archivo)

Las autoridades militares explicaron que los medios terrestres y aéreos actúan de manera coordinada para mantener la vigilancia. Según la información oficial, estos sistemas operan bajo la autoridad de NORAD y constituyen un componente habitual de su estructura de defensa aérea.

La operación de este domingo también volvió a poner el foco en la obligación de los pilotos de aviación general de verificar las restricciones vigentes antes de despegar. Los avisos aeronáuticos oficiales contienen información sobre cambios temporales en el espacio aéreo y deben ser revisados por los pilotos antes de cada vuelo.

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El NORAD reiteró esa advertencia con un mensaje dirigido específicamente a los aviadores: “Comprueben los avisos aeronáuticos antes de cada vuelo”. La recomendación busca impedir que aeronaves civiles entren accidentalmente en sectores protegidos y obliguen a activar procedimientos de interceptación.

Cuando un avión militar intercepta una aeronave civil, existen protocolos establecidos para determinar su identidad y conducirla fuera del área restringida. Las instrucciones oficiales indican que el piloto interceptado debe utilizar las frecuencias internacionales de emergencia 121.5 o 243.0 para recibir indicaciones y modificar su trayectoria siguiendo las órdenes transmitidas.

El incidente en Nueva Jersey se produce además después de otro episodio que volvió a colocar bajo escrutinio la seguridad aérea alrededor de los desplazamientos de Trump. Días antes, el helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba el mandatario, voló a menos de una milla de un avión comercial de pasajeros en las proximidades del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

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Un avión se aproxima al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia (REUTERS/Annabelle Gordon)

La Administración Federal de Aviación confirmó entonces que se había producido una reducción temporal de la separación entre ambas aeronaves. Las autoridades comenzaron a revisar las circunstancias del encuentro y la coordinación del tráfico aéreo en una zona particularmente compleja, en la que coinciden vuelos comerciales, aeronaves militares y movimientos relacionados con el transporte presidencial.

El espacio aéreo alrededor del aeropuerto Reagan ya había sido objeto de especial atención después de un accidente ocurrido el 29 de enero de 2025. Ese día, un helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense chocó con un avión de pasajeros de American Airlines cerca de Washington. Las 67 personas que viajaban en ambas aeronaves murieron.

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El antecedente contribuyó a aumentar la preocupación sobre la gestión del tráfico aéreo en el área metropolitana de Washington, especialmente en sectores donde deben coordinarse vuelos civiles y operaciones vinculadas con la seguridad presidencial.

Aunque los episodios de Washington y Nueva Jersey son diferentes, ambos tienen como elemento común la necesidad de mantener una separación adecuada entre las operaciones aéreas civiles y los movimientos relacionados con la protección presidencial. En Bedminster, esa tarea se apoya en restricciones temporales que permiten establecer un perímetro aéreo alrededor del lugar donde se encuentra Trump.

El Marine One, con Donald Trump a bordo, despega de la Casa Blanca en Washington, D.C (REUTERS/Eric Lee/Archivo)

La intercepción de este domingo terminó sin consecuencias adicionales reportadas por las autoridades. Los F-16 retiraron del sector a las dos aeronaves que habían ingresado en el área restringida, mientras NORAD volvió a recordar que el conocimiento de las limitaciones vigentes es una responsabilidad esencial de los pilotos que operan en esos espacios.

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