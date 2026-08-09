Ola de calor extremo en Los Ángeles: triple dígito en el termómetro y alerta por incendios e inundaciones

El sur de California afrontó calor extremo, riesgo de incendios y posibles inundaciones costeras este domingo (REUTERS/Daniel Cole)

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El sur de California afrontó este domingo una combinación de calor extremo, riesgo de incendios y posibles inundaciones costeras, con máximas de hasta 44 °C (112 °F) en el valle de Coachella y avisos oficiales por enfermedades asociadas a las altas temperaturas en gran parte del interior.

El escenario, además, se extenderá con mareas altas y tormentas monzónicas en los próximos días, según informó Los Angeles Times.

La situación se concentró lejos de la costa: en el condado de Los Ángeles se esperaban temperaturas de entre 32 °C y 37 °C (90 °F y 90 altos) en zonas interiores, mientras que el Inland Empire podía alcanzar valores apenas por encima de 38 °C (100 °F bajos).

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En las áreas desérticas y en el valle de San Joaquín, el pronóstico fue todavía más severo. El área de Victorville podía llegar a 43 °C (109 °F), el valle de Antelope a 43,3 °C (110 °F) y el valle de Coachella a 44,4 °C (112 °F), mientras que más al norte el valle de San Joaquín también podía rozar 43,3 °C y el valle de Yosemite alcanzar 36,7 °C (98 °F).

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el riesgo de incendios seguirá elevado y previó tormentas monzónicas en zonas montañosas del sur de California (REUTERS/Mike Blake)

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso por calor para gran parte del sur de California fuera de la franja costera inmediata. Para los desiertos y el valle de San Joaquín, la alerta era de calor extremo.

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El calor ya dejó registros cerca de marcas históricas

Los datos del sábado mostraron la magnitud del episodio. Death Valley alcanzó 51,1 °C (124 °F), Needles 47,2 °C (117 °F), Palm Springs 46,7 °C (116 °F), Barstow 43,9 °C (111 °F), Bakersfield y Ukiah 42,2 °C (108 °F), y Lancaster, Fresno, Hanford y Bishop 41,1 °C (106 °F).

También se registraron 40 °C (104 °F) en Palmdale, Chino y Madera; 39,4 °C (103 °F) en Riverside; 38,9 °C (102 °F) en Ontario y Merced; 37,8 °C (100 °F) en Paso Robles; 37,2 °C (99 °F) en Sacramento y Modesto; 36,7 °C (98 °F) en Burbank y Stockton; 33,9 °C (93 °F) en Long Beach, y 33,3 °C (92 °F) en el centro de Los Ángeles.

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En Death Valley, la temperatura quedó a un grado Fahrenheit del récord para un 8 de agosto, fijado en 1998 en 125 °F. La media correspondiente a ese día del calendario en esa zona es de 117 °F.

En Fullerton, la máxima del sábado fue de 36,1 °C (97 °F) y superó el récord anterior para un 8 de agosto, establecido en 2018 con 35,6 °C (96 °F).

El valle de Coachella, Victorville y el valle de Antelope figuraron entre las zonas con temperaturas más altas del sur de California (REUTERS/Daniel Cole)

Más cerca del océano, la diferencia fue marcada: el aeropuerto internacional de San Diego llegó a 27,2 °C (81 °F), el aeropuerto internacional de Los Ángeles a 26,1 °C (79 °F) y Santa Bárbara a 25,6 °C (78 °F).

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La publicación también consignó un contraste con el norte del estado. San Francisco registró una máxima de 16,7 °C (62 °F) el sábado y Monterey de 18,9 °C (66 °F).

Las autoridades sanitarias pidieron extremar cuidados porque las temperaturas nocturnas elevadas aumentarán el estrés térmico de quienes no tienen aire acondicionado.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó duchas o baños fríos, evitar el uso de cocina y horno para no recalentar la vivienda y acudir a bibliotecas, centros de enfriamiento, centros comerciales u otros espacios climatizados.

Las mareas altas suman riesgo de inundaciones costeras hasta mitad de semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones favorables para incendios seguirán elevadas hasta el lunes.

Las mareas altas elevaron el riesgo de inundaciones costeras en la bahía de San Francisco y en playas de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara hasta mitad de semana (REUTERS/Daniel Cole)

Para el domingo y el lunes también se preveía riesgo de tormentas monzónicas sobre zonas montañosas de los condados de Los Ángeles, San Diego, Riverside y Ventura, además del valle de Antelope.

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A esa secuencia se sumó el avance de mareas altas en varios tramos del estado. La bahía de San Francisco y la bahía de Monterey enfrentaban riesgo de inundaciones en lugares como estacionamientos, parques y carreteras hasta primeras horas del jueves, de acuerdo con el organismo.

El mareógrafo de San Francisco debía registrar, por ejemplo, una marea alta de 1,5 pies por encima de lo normal, unos 45,7 centímetros, poco después de las 21:00 del domingo.

El servicio meteorológico atribuyó ese nivel tanto a temperaturas oceánicas inusualmente cálidas como al aumento acumulado del nivel del mar, y precisó que la pleamar puede variar hasta 90 minutos antes o después a lo largo de la costa del Pacífico y de la propia bahía.

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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó medidas para reducir el estrés térmico durante las noches cálidas (REUTERS/Daniel Cole)

En las playas de los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara, el riesgo de inundación costera menor comenzará el lunes por la noche y seguirá hasta la noche del miércoles.

La oficina del servicio meteorológico en Oxnard señaló: “Es probable que el agua de mar inunde, alrededor de la marea alta, zonas costeras bajas y vulnerables, como estacionamientos, playas y paseos peatonales”. Luego agregó: “No se esperan daños importantes en carreteras o estructuras”.