“Line sitters”: cobran hasta USD 100 por hora a viajeros para evitar las filas del TSA durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Viajeros encuentran alternativas para acceder más rápido a los controles, mientras la parálisis de la TSA provoca demoras de hasta cinco horas (REUTERS/Antranik Tavitian).

La prolongada escasez de personal en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha dado lugar a un fenómeno inesperado en los principales aeropuertos de Estados Unidos: la aparición de “concierges de espera”, especialistas a los que los pasajeros recurren para evitar horas de fila durante la actual parálisis de 42 días en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras el Congreso aprobó recientemente fondos parciales, el caos persiste y la demanda de estos servicios ha alcanzado niveles récord, según informó The New York Post.

Este escenario se produce tras la huelga de 50.000 agentes del TSA, quienes llevan semanas trabajando sin recibir salario. La situación ha llevado a retrasos de hasta cinco horas en los controles de seguridad y ha motivado la renuncia de cerca de 500 empleados, de acuerdo a The Washington Post. El contexto provocó que empresas y particulares convirtieran la espera en un negocio rentable, cobrando desde USD 25 por hora por reservar un lugar en la fila para sus clientes.

La profesionalización de la espera en los controles aeroportuarios reduce el estrés de los pasajeros y consolida un nuevo modelo de negocio en plena crisis (REUTERS/Daniel Heuer).

Emprendedores convierten la espera en un negocio lucrativo

Uno de los pioneros en este rubro es Robert Samuel, fundador de Same Ole Line Dudes en Manhattan, quien declaró a The New York Post que la demanda de su servicio llegó a su punto más alto desde 2012, cuando fundó la empresa.

Samuel y sus más de 30 empleados, con edades entre 21 y 80 años, han recibido pedidos para hacer fila en controles del TSA en los aeropuertos LaGuardia y JFK. El servicio se ofrece a USD 25 la hora, con un mínimo de dos horas por reserva.

El line sitter designado puede llegar a los aeropuertos seis o siete horas antes del vuelo con una mochila para simular que viaja, aguardando hasta tener aproximadamente veinte personas delante antes de contactar al cliente para que ocupe su lugar.

“El cliente puede ir a almorzar, pasear o hacer lo que desee y yo lo aviso cuando ya le toca pasar”, detalló Samuel en diálogo con The New York Post. Además, aclaró que solo acepta un cliente por turno y que, para casos de grupos o familias, cada viajero debe contratar a su propio sustituto.

El pago anticipado, la reserva previa y la contratación individual marcan la operativa de los sustitutos de filas en aeropuertos (REUTERS/Brendan McDermid).

Tarifas y alcance nacional de los “line sitters” en aeropuertos

El fenómeno no se limita a Nueva York. Jimmy Payne, agente de viajes y especialista en jardinería de Baton Rouge, Louisiana, expandió este servicio tras viralizarse en redes sociales con una oferta que superó las 20.000 reacciones en Facebook.

En su anuncio, promocionaba su disposición para esperar en controles de seguridad a cambio de un pago y listaba precios para diferentes aeropuertos: USD 600 para MSY (Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans), USD 800 para IAH (Houston) y USD 1.200 para ATL (Atlanta), de acuerdo con The New York Post.

Payne, de 54 años, enfatizó que los pagos deben hacerse por adelantado y las reservas con al menos una semana de antelación. Aunque aún no ha concretado ningún encargo en aeropuertos, señaló que ha recibido “docenas de mensajes” tanto de clientes interesados como de aspirantes a trabajar como reemplazos en las filas.

El servicio de suplentes en filas aeroportuarias se ha expandido desde Nueva York a ciudades como Houston, Atlanta y Nueva Orleans (REUTERS/Daniel Heuer).

Por su parte, Steven Dial ofrece sus servicios en el aeropuerto Bush Intercontinental de Houston por USD 65 la hora, más el costo de estacionamiento. En diálogo con The Washington Post, explicó que sus clientes suelen contratarlo como respaldo y deciden utilizar el beneficio solo si no logran acceder a las filas prioritarias disponibles por su estatus de viajeros frecuentes. Si el tránsito ocurre sin inconvenientes, Dial se retira de la fila; en caso contrario, realiza el relevo en la zona de boletos.

A su vez, señaló que la reacción de los pasajeros a su alrededor ha sido positiva, siempre que informa que su lugar será ocupado por otra persona. Subrayó que el sistema no implica adelantarse en la fila, dado que el volumen de personas permanece constante y se respeta el mismo orden.

Consecuencias del cierre y perspectivas ante la reapertura parcial

El cierre parcial del gobierno federal comenzó el 14 de febrero. Aunque el presidente Donald Trump autorizó el pago a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mediante fondos existentes, el problema persiste hasta que se concrete un nuevo acuerdo de financiación integral, según informó The Washington Post.

El servicio de los llamados line sitters se ha consolidado principalmente por la demanda de clientes que buscan conveniencia y reducir el estrés asociado a los retrasos. Esta tendencia ha impulsado la profesionalización de la espera como servicio en los aeropuertos más congestionados de Estados Unidos.

No obstante, la TSA ha indicado que “está evaluando si establecer políticas específicas” sobre este tipo de servicios. Actualmente, la normativa solo permite el acceso a los controles aeroportuarios a pasajeros con boleto válido.