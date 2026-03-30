Un muerto tras choque múltiple de cinco vehículos en la autopista 10 de Los Ángeles

Servicios de emergencia atienden un choque múltiple de cinco vehículos en la Autopista 10 de Los Ángeles, paralizando el tráfico en ambos sentidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 30 años falleció y tres personas resultaron heridas en un choque múltiple que involucró a cinco vehículos en la autopista 10 de Los Ángeles.

El incidente se registró a las 4:58 del domingo en los carriles hacia el este, cerca de Crenshaw Boulevard, según informó el California Highway Patrol.

El Los Angeles Fire Department indicó que la víctima fue declarada muerta en el lugar donde ocurrió el siniestro.

Los otros afectados, identificados como tres hombres de 32, 26 y 24 años, fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen en condición estable bajo observación médica. Las autoridades no habían determinado la causa del accidente al cierre del reporte, y la investigación seguía en curso.

Operativo y consecuencias en la autopista 10

La magnitud del choque obligó al cierre de cuatro carriles en sentido este de la autopista 10 durante varias horas mientras los equipos de emergencia y peritos realizaban labores de rescate, atención médica y recolección de pruebas.

Un choque múltiple de cinco vehículos interrumpe el tráfico en la autopista 10 de Los Ángeles al atardecer, dejando escombros dispersos y vehículos dañados en la carretera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tráfico se vio severamente afectado en la zona, generando demoras significativas para los conductores que transitaban por el corredor en las primeras horas del domingo.

Las autoridades informaron que la vía fue reabierta por completo a las 9:30, una vez concluidos los trabajos de limpieza y levantamiento de evidencias.

El operativo incluyó la coordinación entre el California Highway Patrol, el Los Angeles Fire Department y personal de mantenimiento vial, quienes aseguraron el área para prevenir nuevos incidentes y facilitar la labor de los investigadores.

Investigación y datos pendientes

Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre la identidad de la víctima mortal ni de los heridos, en cumplimiento de los protocolos legales y a la espera de notificación a los familiares.

Tampoco se han dado a conocer las circunstancias previas al siniestro, como posibles factores de velocidad, conducción bajo los efectos de sustancias o fallas mecánicas.

Un accidente múltiple en la autopista 10 de Los Ángeles dejó un hombre fallecido y tres personas heridas en la madrugada del domingo (Wikipedia)

El Los Angeles Times reportó que la investigación permanece abierta y que las autoridades continúan recolectando testimonios de testigos, revisando imágenes de cámaras de tráfico y analizando las condiciones de la vía al momento del accidente.

Se espera que en los próximos días se esclarezcan las causas que provocaron el choque múltiple y se determinen posibles responsabilidades.

Impacto en la comunidad y recomendaciones

El accidente fatal en la autopista 10 vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del sur de California.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la atención al conducir, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en horarios de baja visibilidad o tráfico reducido.

El cierre temporal de la autopista y las tareas de emergencia afectaron a miles de usuarios, subrayando la necesidad de contar con rutas alternativas y estar atentos a los avisos de las autoridades en situaciones de emergencia.

Las autoridades reabrieron la autopista 10 a las 9:30 después de completar operaciones de limpieza y levantamiento de pruebas en la escena del accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El California Highway Patrol exhortó a los conductores a colaborar con los equipos de rescate y a no difundir rumores o información no verificada sobre el siniestro, en resguardo de la integridad de los afectados y de la investigación en curso.

La identidad de la víctima fatal y mayores detalles sobre las causas del choque serán informados oficialmente una vez que las pesquisas concluyan y los familiares hayan sido notificados.

Mientras tanto, la comunidad de Los Ángeles permanece a la espera de novedades, en medio de la preocupación recurrente por la seguridad en las principales arterias viales de la ciudad.