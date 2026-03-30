Trump dijo que EEUU puede tomar con facilidad la isla de Kharg, corazón petrolero de Irán: “No tienen ninguna defensa”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Europa Press)

Las declaraciones más recientes de Donald Trump sobre su disposición a “tomar el petróleo iraní” y ejercer control sobre la isla de Kharg se sumaron a una nueva escalada militar en Oriente Medio.

Durante una entrevista con el Financial Times (FT), el presidente de Estados Unidos vinculó la posible apropiación de estos recursos estratégicos al contexto de tensiones regionales, mientras el precio internacional del crudo superó los 100 dólares por barril en Europa y Estados Unidos.

Donald Trump afirmó al FT que consideraría capturar el petróleo iraní y apoderarse de la isla de Kharg, el principal centro de exportación de crudo del régimen. Las declaraciones coinciden con un aumento del valor del barril de Brent (de referencia en Europa) y el WTI (Texas, EEUU), que se ubica ampliamente por encima de los 100 dólares, reflejando el fuerte impacto que el conflicto militar ha tenido en los mercados energéticos internacionales.

Se observan desde arriba los tanques de almacenamiento de crudo en el centro petrolero de Cushing, Oklahoma (REUTERS/Nick Oxford//Archivo)

El impacto del conflicto en el precio del petróleo

El conflicto entre las fuerzas de Estados Unidos e Irán ha causado un aumento drástico en el precio internacional del petróleo. El barril de Brent superó los 116 dólares en la apertura del lunes en Asia, nivel no visto desde el inicio de las hostilidades.

Este incremento supera el 50% respecto al mes anterior e intensifica la incertidumbre en los mercados de Europa y Norteamérica. Analistas citados por el Financial Times advierten que los recientes ataques en Arabia Saudita y los misiles balísticos lanzados desde Yemen hacia Israel podrían prolongar la crisis y mantener precios elevados globalmente.

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg, Irán. 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Cedida a REUTERS

Movilización militar y riesgos en la isla de Kharg

En la entrevista, Donald Trump planteó la posibilidad de ocupar la isla de Kharg como parte de su estrategia en la región. “Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, declaró Trump al Financial Times.

El despliegue militar estadounidense en Oriente Medio incluye hasta 10.000 soldados entrenados para capturar y controlar territorio; de ellos, aproximadamente 3.500 llegaron a la zona recientemente, incluyendo unos 2.200 marines. Trump insistió en que la defensa iraní en la isla sería poco efectiva: “No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.

Especialistas citados por el Financial Times enfatizan que un asalto a la isla de Kharg implicaría altos riesgos y podría prolongar la guerra y su costo para Estados Unidos. Trump reconoció que su postura toma como referencia medidas similares implementadas en Venezuela.

Aeronaves de la Marina de Estados Unidos y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dispuestas en la cubierta de vuelo del portaaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln durante el ataque de la Operación Epic Fury contra Irán (Marina de Estados Unidos/Imagen proporcionada vía REUTERS)

Negociaciones y futuro político en Irán

Aunque mantiene un tono de firmeza, Trump aseguró al Financial Times que existen negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, mediadas por emisarios paquistaníes, con posibilidades de lograr un acuerdo de cese de hostilidades en las próximas semanas. Estableció el 6 de abril como fecha límite para que Teherán acepte un acuerdo, advirtiendo que de lo contrario se producirían ataques selectivos contra la infraestructura energética iraní.

Trump también sostuvo que Irán permitió el paso de 20 petroleros con bandera paquistaní por el estrecho de Ormuz hacia mercados internacionales, un dato que el Financial Times no pudo contrastar de inmediato. Según el mandatario, Mohammad Bagher Ghalibaf, líder parlamentario iraní, habría autorizado este envío.

En lo político, Trump calificó la situación en Irán como un “cambio de liderazgo” tras la presunta muerte del ayatolá Ali Khamenei y otros altos funcionarios en los primeros días de la guerra, si bien las autoridades iraníes mantienen que el líder supremo sigue con vida. El presidente añadió que Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá y llamado a ser su sucesor, podría estar muerto o en estado muy grave.

Algunos sectores consideran que, si prosperan las negociaciones indirectas, un acuerdo de cese de hostilidades podría lograrse en breve, lo que abriría nuevas perspectivas para la estabilidad regional.