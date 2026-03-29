Los cerezos de Washington alcanzan su máximo esplendor y marcan el inicio de la temporada turística

La floración de los cerezos transforma cada primavera el paisaje de la capital estadounidense y marca el inicio de una temporada cargada de simbolismo y actividad cultural (REUTERS/Kylie Cooper)

Las cerezos de Washington alcanzaron su máximo esplendor este jueves 26 de marzo de 2026, colmando de rosa las riberas del Tidal Basin y desatando la afluencia masiva de visitantes a la capital.

Con este fenómeno natural, se inaugura de manera no oficial la temporada turística más intensa de la ciudad, un evento cuya duración es tan breve como imprevisible, ya que las flores dependen de las condiciones meteorológicas y pueden desaparecer tras una jornada de lluvia o viento.

Este año, el festejo coincide con una cita histórica: la celebración próxima del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, contexto que otorga a la floración un significado singular, según informó la agencia de noticias Associated Press.

Miles de visitantes recorren el National Mall para presenciar el espectáculo natural que convierte a Washington en uno de los destinos más concurridos durante estas fechas (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Servicio de Parques Nacionales define la fecha de máximo esplendor de los árboles, de los cuales se contabilizan 3.500 ejemplares en la ciudad, como el día en que el 70% de las flores de la variedad Yoshino están abiertas.

En este 2026, la floración ocurrió en el periodo habitual que suele situarse entre la última semana de marzo y la primera de abril, aunque en registros previos se adelantó al 15 de marzo o pospuesto hasta el 18 de abril, de acuerdo con la precisión del organismo citada por Associated Press.

La fragilidad de este espectáculo natural y la urgencia de disfrutarlo son puntos destacados por el parque y los impulsores del festival, que advierten que las flores de los árboles Yoshino se mantienen abiertas solo durante varios días y pueden perderse de manera abrupta si llueve o soplan vientos fuertes. Una helada tardía, ausente este año, podría haber impedido que los árboles florecieran.

El breve ciclo de vida de las flores Yoshino añade un carácter efímero al evento, generando una expectativa que moviliza tanto a locales como a turistas (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Festival Nacional de los Cerezos y su impacto internacional

El Festival Nacional de los Cerezos, que comenzó el 20 de marzo y seguirá hasta el 12 de abril de 2026, organiza cuatro semanas de actividades culturales en torno a la floración: conciertos, exhibiciones de tradiciones japonesas y espectáculos de fuegos artificiales.

Durante la edición anterior, los organizadores comunicaron que más de 1,6 millones asistieron a los eventos programados y la cámara en vivo que sigue el proceso de floración fue visualizada más de 2,3 millones.

El origen de estos árboles se remonta a 1912, cuando el alcalde de Tokio donó 3.000 ejemplares como símbolo de amistad entre Japón y Estados Unidos. En 2024, Fumito Miyake, ministro de asuntos públicos en la Embajada de Japón, confirmó al medio Associated Press que el gobierno japonés decidió donar 250 árboles adicionales como “regalo de cumpleaños” anticipado de cara a la celebración del 250.º aniversario de la independencia estadounidense.

El festival anual promueve el intercambio cultural con Japón y atrae a un público global mediante actividades artísticas y celebraciones tradicionales (REUTERS/Jonathan Ernst)

Nuevas restricciones y la desaparición de Stumpy

La mayor concentración de los cerezos se encuentra en el Tidal Basin, área donde actualmente persisten restricciones de acceso debido al proyecto de renovación del malecón, que el Servicio de Parques Nacionales lleva a cabo desde hace tres años para garantizar la integridad de la infraestructura durante los festejos patrios del verano.

La obra requirió la tala de más de 100 árboles, que serán reemplazados una vez concluida la intervención. Entre los ejemplares retirados destaca Stumpy, el árbol deforme conocido en Internet y que ahora solo sobrevive a través de clones preparados para su futura plantación.

En 2025, los organizadores sumaron una carrera memorial de botes de pedal en homenaje al personaje arbóreo más conocido de la ciudad.

La seguridad en las áreas más transitadas se refuerza con patrullajes adicionales, en respuesta a la afluencia de público y los trabajos de renovación en curso (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los controles en la zona son reforzados por integrantes de la Guardia Nacional de Mississippi, el cuerpo estatal de reserva de Estados Unidos, quienes patrullan los puntos turísticos para garantizar la seguridad de los visitantes.

Washington atestigua estos días una confluencia de tradiciones, memoria histórica y fragilidad biológica, escenario en el que el breve fulgor de los cerezos representa los primeros compases de un año con especial carga simbólica para la nación y sus lazos con Japón, según la cobertura de Associated Press.