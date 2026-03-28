Reembolso del IRS en 2026: estas son las causas por las que se puede retrasar el pago en EEUU

Millones de contribuyentes en Estados Unidos enfrentan demoras en la devolución de impuestos federales durante la temporada fiscal 2026, según el IRS. (Antara Foto/Hafidz Mubarak/via REUTERS)

Millones de personas en Estados Unidos atraviesan la temporada de impuestos 2026 con inquietud por la demora en la llegada de sus devoluciones federales, una situación que afecta tanto a quienes esperan depósitos directos como a quienes optaron por la declaración en papel. El fenómeno, de alcance nacional, ha puesto bajo la lupa al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y su capacidad para procesar solicitudes en los plazos habituales. La postergación en los pagos del IRS se atribuye a leyes, requisitos administrativos y errores en la presentación, según el propio organismo federal.

De acuerdo con información oficial, la Ley PATH de 2015, los procedimientos internos del IRS y la revisión manual de ciertos casos generan esperas superiores a las tres semanas para una porción significativa de los contribuyentes. El organismo federal, que procesa alrededor de 160 millones de declaraciones anuales, ha subrayado la importancia de la digitalización y la precisión en los formularios para agilizar los procesos. La Defensoría del Contribuyente una oficina independiente asociada al IRS, ha confirmado que los retrasos se concentran en el grupo de quienes solicitan créditos fiscales o presentan inconsistencias en la documentación.

En el contexto fiscal estadounidense, los reembolsos representan una fuente considerable de liquidez para los hogares y una parte del flujo económico estacional. Según datos del IRS, el monto promedio de devolución supera los USD 3.000 por contribuyente, lo que convierte a cualquier alteración en los plazos en un tema de interés general y seguimiento institucional.

¿Por qué el IRS está retrasando los reembolsos en 2026?

La Ley PATH (Protecting Americans from Tax Hikes Act) de 2015 establece que el IRS no puede emitir pagos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y del Crédito Tributario Adicional por Hijos antes de mediados de febrero. El objetivo es verificar la autenticidad de los ingresos declarados y prevenir fraudes en la solicitud de estos beneficios. El IRS explica en su sitio web oficial: “No podemos emitir reembolsos que incluyan estos créditos antes de mediados de febrero, incluso si la declaración se presentó antes”. Los hogares afectados suelen recibir el pago a partir de los primeros días de marzo, según la autoridad fiscal federal.

El IRS atribuye los retrasos en los reembolsos a leyes como la Ley PATH, requisitos administrativos y errores en las declaraciones fiscales electrónicas y en papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tarda el IRS en devolver los impuestos en 2026?

El IRS mantiene un plazo estándar de 21 días para la mayoría de los reembolsos procesados mediante declaraciones electrónicas y con opción de depósito directo. Sin embargo, la entidad reconoce que existen demoras adicionales para quienes eligen el correo postal, método que puede extender el proceso hasta 42 días o más. La Defensoría del Contribuyente aclara en una guía reciente publicada por el Taxpayer Advocate Service: “Las declaraciones en papel requieren una verificación manual que incrementa sustancialmente el tiempo de espera”. El uso de herramientas digitales y la revisión exhaustiva de los datos personales ayudan a evitar estos contratiempos.

¿Cuáles son las cinco causas principales de retrasos en los pagos del IRS?

El propio IRS detalla los siguientes motivos como los más frecuentes detrás de las demoras en el pago de los reembolsos federales:

Solicitud de créditos fiscales sujetos a revisión especial: Los pagos asociados al EITC y al Crédito Tributario Adicional por Hijos quedan retenidos hasta que el IRS verifica la documentación y los ingresos informados, como lo exige la Ley PATH. Esta medida afecta especialmente a familias con hijos y trabajadores de ingresos bajos a moderados.

Método de presentación de la declaración: El canal utilizado para la presentación influye directamente en los plazos. La declaración electrónica y el depósito directo suelen ser más rápidos, mientras que la remisión por correo postal puede duplicar el tiempo de espera. El IRS recomienda utilizar sistemas digitales para agilizar el trámite.

Errores o inconsistencias en la información presentada: Declaraciones con cifras incorrectas, omisiones o discrepancias entre los datos fiscales y los registros del IRS requieren una revisión manual. La entidad confirma en sus comunicados oficiales: “En caso de detectar un error, el IRS envía una carta física al domicilio del contribuyente para solicitar información adicional” .

Deudas federales pendientes: El IRS está facultado para retener parte o la totalidad del reembolso si detecta deudas fiscales impagas. Este ajuste se realiza de manera automática y el saldo final se comunica en la notificación oficial enviada a la persona afectada, de acuerdo con el Taxpayer Advocate Service .

Información bancaria incorrecta o desactualizada: El depósito directo solo se realiza si los datos de la cuenta bancaria son precisos y están actualizados. Si existe un error, el sistema rechaza la transacción y el IRS puede emitir un cheque físico, lo que prolonga el proceso durante varias semanas adicionales.

La Defensoría del Contribuyente confirma que los problemas con créditos fiscales y la documentación incompleta son causas principales de demoras en los reembolsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar el estado de mi reembolso del IRS?

El IRS pone a disposición de los contribuyentes dos plataformas oficiales para revisar el avance de su devolución:

- ¿Dónde está mi reembolso?: disponible en el sitio web del IRS, requiere el número de Seguro Social o ITIN, el estado civil fiscal y el monto exacto de la devolución.

- IRS2Go: aplicación móvil con las mismas funciones, actualiza la información una vez al día durante la noche.

La agencia explica que no es necesario consultar varias veces al día, ya que la actualización se realiza en un horario fijo. El IRS aclara que las respuestas a través de estas plataformas son la vía oficial para saber si existen problemas o si se requiere información adicional.

¿Qué requisitos deben cumplir los solicitantes de créditos fiscales en 2026?

Para acceder al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) en la temporada fiscal 2026, el IRS establece los siguientes criterios:

Presentar ingresos ganados en el año fiscal.

Mantener los ingresos por inversiones por debajo del límite anual fijado por la normativa.

Contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de la declaración, incluidas las prórrogas.

Tener ciudadanía estadounidense o residencia legal durante todo el año.

No haber presentado el Formulario 2555, que corresponde a ingresos ganados en el extranjero.

Cumplir reglas adicionales si la persona está separada y no presenta una declaración conjunta.

El monto del EITC oscila entre USD 649 para quienes no tienen hijos y USD 8.046 para quienes tienen tres o más hijos, cifras confirmadas por el IRS en su actualización anual.

¿Qué hacer si el reembolso del IRS no llega en el plazo esperado?

Si el reembolso no se acredita en el plazo anunciado, el IRS sugiere revisar el estado en las herramientas oficiales antes de comunicarse con la agencia. Las consultas reiteradas no aceleran el proceso y pueden saturar los canales de atención. Si se requiere información adicional, la entidad enviará una carta física al domicilio registrado. La Defensoría del Contribuyente aconseja mantener actualizados los datos personales y responder de inmediato a cualquier notificación oficial para evitar dilaciones.

El IRS recomienda utilizar plataformas digitales oficiales como '¿Dónde está mi reembolso?' e IRS2Go para consultar el estado de los pagos y evitar saturación en los canales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales para evitar problemas con el reembolso?

El IRS y la Defensoría del Contribuyente sugieren:

Utilizar la presentación electrónica y el depósito directo.

Revisar varias veces los datos bancarios antes de enviar la declaración.

Evitar errores en la información reportada.

Consultar el estado del reembolso solo a través de las plataformas oficiales.

Atender de inmediato cualquier comunicación enviada por el IRS.

La transparencia en el proceso tributario y la modernización de los sistemas digitales han reducido el número de incidencias, aunque la demanda de servicios y la complejidad de algunos casos siguen generando retos para el organismo federal.

¿Qué impacto tienen los retrasos del IRS en los contribuyentes?

La demora en el pago de los reembolsos afecta la planificación financiera de millones de familias en Estados Unidos. Los montos devueltos representan una parte importante del ingreso anual para muchos hogares, especialmente para quienes dependen de los créditos fiscales. El IRS mantiene la expectativa de procesar la mayoría de los pagos dentro del plazo oficial, mientras continúa optimizando sus procedimientos para disminuir los tiempos de espera. La Defensoría del Contribuyente seguirá monitoreando y reportando sobre la evolución de la temporada impositiva.