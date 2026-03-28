Más de 50 millones de personas en 18 estados de EEUU bajo alerta por riesgo extremo de incendios forestales

Estados Unidos activa alertas por peligro extremo de incendios forestales en 18 estados, afectando a 50 millones de habitantes según el NWS. (ARCHIVO/Mike Eliason/Santa Barbara County Fire/Handout via REUTERS)

Las autoridades de Estados Unidos emitieron advertencias por peligro extremo de incendios forestales para 50 millones de habitantes en 18 estados, a partir del viernes 27 de marzo, tras el avance de un frente frío que genera bajas temperaturas, aire seco y ráfagas de viento en el centro y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que estas condiciones aumentan el riesgo de propagación rápida de incendios en una amplia franja, afectando simultáneamente zonas rurales y urbanas desde las planicies centrales hasta el sureste.

De acuerdo con datos del NWS y de la agencia estadounidense NOAA dedicada al estudio de la atmósfera y los océanos, la combinación de baja humedad —inferior al 20% en algunos puntos— y vientos de hasta 72 kilómetros por hora (45 millas por hora), llevó a activar Red Flag Warnings (advertencias rojas) para estados como Texas, Georgia, Carolina del Norte, Nebraska y Minnesota, entre otros. Estas alertas permanecerán vigentes mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas, según indicó la agencia de noticias Reuters en su cobertura del fenómeno.

Este episodio ocurre después de semanas de calor atípico en el sur y el centro del país. El cambio abrupto, con descensos de hasta 30 grados Celsius (54 grados Fahrenheit) en menos de 48 horas, provocó un escenario favorable a los incendios. En Nebraska, la situación se agrava tras el reciente Morrill Fire, que consumió más de 258.000 hectáreas (640.000 acres), según la Oficina de Manejo de Emergencias de Nebraska.

¿Qué estados están bajo advertencia por incendios forestales?

Las advertencias oficiales de Red Flag Warning y Fire Weather Watch se extienden por una franja continua desde el sureste hasta el centro de Estados Unidos, según mapas actualizados del NWS. Entre los estados afectados figuran Luisiana, Alabama, Carolina del Norte, Georgia, Florida, Texas, Nebraska, Minnesota, Wyoming e Illinois. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la cobertura de las alertas alcanza a 50 millones de personas.

En su último boletín, el NWS detalló que la situación es especialmente delicada en áreas donde la vegetación permanece seca tras semanas de temperaturas elevadas. “La combinación de aire frío y seco, junto a vientos persistentes, crea un ambiente propicio para incendios que pueden expandirse rápidamente”, consignó el organismo en su informe del viernes.

Según la agencia estadounidense NOAA dedicada al estudio de la atmósfera y los océanos, la masa de aire frío se originó en regiones polares y provocó un descenso generalizado de la humedad relativa. En el sureste, los valores cayeron a 20% o menos, mientras que en las planicies centrales la humedad oscila entre 15% y 20%.

La combinación de frente frío, bajas temperaturas, aire seco y vientos intensos eleva el riesgo de incendios desde las planicies centrales hasta el sureste del país.(ARCHIVO/REUTERS/Ringo Chiu)

¿Por qué aumentó el riesgo de incendios en marzo de 2026?

Según el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA, la situación se explica por la llegada de un frente frío que desplazó una masa de aire cálido y húmedo, generando un descenso brusco de temperaturas. “El cambio fue drástico, con diferencias de hasta 30 grados Celsius en menos de dos días en estados como Georgia, Carolina del Norte y Florida”, explicó John Murphy, portavoz de la NOAA.

A la baja humedad se suma la presencia de vientos del norte y noroeste, con velocidades sostenidas de 16 a 32 kilómetros por hora (10 a 20 mph) y ráfagas superiores en zonas expuestas. El NWS explicó que la presión alta detrás del frente frío intensifica el gradiente, generando vientos más fuertes y aumentando el riesgo de incendios.

En Nebraska, por ejemplo, las condiciones extremas se combinaron con la presencia de vegetación seca tras el incendio de Morrill, lo que eleva la posibilidad de rebrotes, según la Oficina de Manejo de Emergencias estatal.

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades federales y estatales?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) y los servicios estatales instaron a la población a evitar actividades que puedan provocar chispas o iniciaciones accidentales de fuego, como la quema de basura, el uso de maquinaria agrícola o herramientas eléctricas al aire libre en zonas bajo advertencia.

El NWS reiteró en sus comunicaciones oficiales que “la propagación de cualquier incendio puede ser rápida y difícil de controlar bajo estas condiciones”. Las autoridades locales han desplegado brigadas de respuesta y equipos de monitoreo en las áreas especialmente vulnerables. Además, se intensificó la vigilancia en zonas agrícolas y boscosas.

En su último reporte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos incluyó una lista de recomendaciones para residentes en áreas bajo alerta:

Evitar cualquier tipo de fuego al aire libre.

No arrojar colillas de cigarrillo en áreas secas.

Mantener limpias las áreas cercanas a viviendas y estructuras.

Seguir las instrucciones de evacuación si las autoridades lo indican.

Texas, Georgia, Carolina del Norte, Nebraska y Minnesota se encuentran bajo advertencia Red Flag Warning ante condiciones que favorecen la propagación rápida de incendios forestales. (ARCHIVO/REUTERS/Adrees Latif)

¿Qué impacto tienen las advertencias de incendios sobre la población y el medio ambiente?

Las advertencias afectan tanto a zonas rurales como urbanas en los estados bajo alerta. El principal riesgo es la rápida propagación de incendios que pueden poner en peligro viviendas, cultivos, infraestructuras críticas y servicios públicos. Además, la calidad del aire puede verse comprometida por la presencia de humo, lo que representa un riesgo adicional para la salud, especialmente en grupos vulnerables, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

El incendio de Morrill en Nebraska, que se extendió durante varias jornadas, llevó a que cientos de residentes fueran evacuados y destruyó una superficie equivalente a más de 250.000 hectáreas, según la Oficina de Manejo de Emergencias de Nebraska. Las autoridades reconocen que el peligro persiste mientras las condiciones meteorológicas no cambien.

¿Cuánto tiempo se mantendrán las advertencias y cuáles son los pronósticos?

Según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas, se espera que la amenaza disminuya en las regiones al este del río Misisipi a partir del domingo, cuando ingrese aire más húmedo. “La situación en las planicies centrales seguirá siendo crítica, con humedad baja y vientos intensos durante el fin de semana”, señala el reporte de la agencia estadounidense NOAA dedicada al estudio de la atmósfera y los océanos.

El NWS advirtió que las alertas permanecerán activas hasta que la humedad supere el 30% y la velocidad del viento disminuya debajo de los 16 kilómetros por hora (10 mph). Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los planes de contingencia y recomiendan a la ciudadanía seguir las actualizaciones oficiales.

¿Cuáles son los antecedentes recientes de incendios en la región?

Estados como Texas y Nebraska han registrado incendios de gran magnitud en los últimos meses. El incendio de Morrill, en Nebraska, es considerado el mayor en la historia reciente del estado, con una superficie afectada superior a 258.000 hectáreas. En Texas, la temporada de incendios de 2025 también dejó miles de hectáreas dañadas y varias localidades evacuadas.

Las condiciones climáticas extremas, asociadas a cambios bruscos de temperatura y sequía, han sido identificadas por la agencia estadounidense NOAA dedicada al estudio de la atmósfera y los océanos como factores recurrentes en la multiplicación de incendios forestales en la región central y sur del país.

Las autoridades federales y estatales recomiendan evitar cualquier fuego al aire libre y extremar precauciones, especialmente en áreas con alerta de incendios forestales. (ARCHIVO/REUTERS/Ringo Chiu)

¿Qué medidas de prevención y respuesta existen para enfrentar el peligro de incendios?

Las autoridades federales y estatales coordinan acciones de prevención y respuesta a través de sistemas de alerta temprana, campañas de información ciudadana y el despliegue de recursos de emergencia. El NWS y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos actualizan sus recomendaciones periódicamente en función de los pronósticos meteorológicos y el estado de la vegetación.

Entre las principales medidas destacan:

Monitoreo constante de condiciones meteorológicas por parte del NWS y la agencia estadounidense NOAA dedicada al estudio de la atmósfera y los océanos.

Actualización diaria de mapas de riesgo de incendios.

Emisión de avisos públicos y recomendaciones a la población.

Coordinación entre agencias federales, estatales y locales para el despliegue de brigadas y equipos de emergencia.

¿Qué se puede esperar para los próximos días?

Las proyecciones de la agencia estadounidense NOAA dedicada al estudio de la atmósfera y los océanos indican que el riesgo de incendios persistirá en las planicies centrales al menos hasta principios de la próxima semana. El pronóstico prevé un aumento gradual de la humedad en la zona este, lo que podría reducir la amenaza de nuevos focos en esa región.

La vigilancia se mantendrá alta en los estados más afectados, con énfasis en la prevención y la respuesta rápida ante cualquier ignición. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las directrices oficiales y mantenerse informados a través de los canales institucionales.