Estados Unidos

El tren exprés entre el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami avanza como prioridad para 2050

El servicio ferroviario sin paradas es parte de la estrategia del condado para atender la creciente demanda de viajeros y reducir el tráfico

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Tren elevado en movimiento sobre sus vías por la noche, con las ventanas iluminadas y un rascacielos parcialmente visible al fondo contra el cielo oscuro
Un tren elevado transita velozmente por las vías sobre el horizonte urbano iluminado por la noche, con rascacielos al fondo. (Opy Morales)

El Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami podrían quedar conectados en los próximos años por un servicio de tren sin paradas ideado para responder a la saturación que atraviesa la llamada “Capital Mundial de los Cruceros”. Esta propuesta, impulsada por el condado de Miami-Dade y contemplada en su plan de transporte a largo plazo para 2050, busca aliviar el tráfico vehicular y optimizar la experiencia de los millones de viajeros que utilizan ambas infraestructuras cada año.

Un portavoz de la Miami-Dade Transportation Planning Organization, el organismo encargado de diseñar la movilidad urbana del condado, confirmó la prioridad del proyecto a CBS Miami, el canal local de noticias. Por su parte, el portal turístico especializado travelhost.com explicó que la congestión actual obliga a analizar soluciones sin precedentes para la movilidad de la ciudad.

Gran crucero blanco MS Island Escape con humo saliendo de sus chimeneas, navegando en el agua con un horizonte urbano y grúas portuarias al fondo durante el atardecer
El Plan Maestro 2050 de PortMiami estima un crecimiento de pasajeros de 8,56 millones en 2025 a 24 millones en 2050, impulsando la urgencia de soluciones de movilidad. (Opy Morales)

PortMiami, según registro oficial, recibió una cifra récord de 8,56 millones de pasajeros de cruceros en 2025, lo que la posiciona al límite de su capacidad operativa durante los fines de semana y temporadas altas.

El Plan Maestro 2050 de PortMiami —documento institucional público presentado este año— proyecta que el volumen anual de pasajeros podría ascender hasta 24 millones para el año 2050. Esta proyección convierte la búsqueda de soluciones logísticas en un debate urgente para el desarrollo del sur de Florida.

El tráfico en PortMiami escala cada temporada y exige soluciones radicales

Durante la última temporada alta, el tráfico en las inmediaciones de PortMiami obligó a Carnival Cruise Line a advertir a sus pasajeros sobre posibles demoras al acceder a los muelles. Esta situación se agravó por la presencia simultánea de entre seis y ocho buques al día y se intensificó en los tradicionales picos vacacionales de invierno y primavera, según datos del portal turístico travelhost.com.

Un gran crucero, el Wonder of the Seas, atracado en puerto bajo un cielo azul claro. Se ve una carretera, una barrera de hormigón y otro barco al fondo
El proyecto de tren exprés entre el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami busca mitigar la congestión vehicular en el principal puerto de cruceros del mundo. (Opy Morales)

Obras en curso dentro del puerto y en el centro de Miami incrementaron la circulación de vehículos, lo cual dificultó aún más la movilidad de viajeros y mercancías.

Un tren sin paradas: costos estimados y alternativas técnicas

El proyecto de tren directo —actualmente evaluado por autoridades y equipos técnicos del condado— plantea un costo de inversión inicial entre USD 600 millones y USD 800 millones, con gastos operativos anuales estimados entre USD 9 millones y USD 15 millones. Estos cálculos, detallados en el estudio TPO 2050 Master Plan difundido hace cuatro meses, orientan el diseño y la factibilidad de la obra.

Tren elevado blanco y azul pasa sobre una estructura de hormigón por la noche en una calle de la ciudad con edificios altos, palmeras y luces de tráfico
El estudio de la Organización de Planificación del Transporte de Miami-Dade recomienda evaluar tanto el metro ligero como un sistema automatizado para el nuevo servicio ferroviario. (Opy Morales)

Por el momento, PortMiami cuenta únicamente con un puente ferroviario para carga; la implementación de un servicio a pasajeros requeriría expandir esta infraestructura o construir una conexión totalmente nueva.

El informe técnico recogido por travelhost.com concluyó que tanto el metro ligero como un sistema automatizado serían técnicamente viables y recomendó estudiarlos en detalle.

El portavoz de la TPO informó a CBS Miami que el personal de obras públicas del condado estudia las recomendaciones técnicas para definir con precisión el trazado y la modalidad óptimos del nuevo servicio.

Alternativas complementarias y participación de las empresas de cruceros

El estudio de viabilidad, publicado en septiembre de 2025 y citado por travelhost.com, sugiere, además, medidas temporales antes de la llegada del tren. Entre ellas destaca la incorporación de autobuses lanzadera específicos para cruceristas que conectarían las estaciones de transporte público más relevantes con PortMiami, así como una coordinación más estrecha entre el puerto y las compañías de cruceros para difundir ampliamente los servicios disponibles.

Vista lateral de popa de un enorme crucero blanco con múltiples cubiertas, toboganes rojos y una cúpula acristalada, atracado en el puerto con edificios al fondo
La inversión estimada para el tren directo entre el aeropuerto de Miami y PortMiami oscila entre USD 600 y 800 millones, con gastos operativos anuales de hasta USD 15 millones. (Opy Morales)

Otra recomendación es la promoción del uso del transporte público mediante tarifas combinadas y paquetes dirigidos a turistas, junto al fortalecimiento de la cooperación entre los administradores del puerto y las navieras. El objetivo principal es reducir el volumen de coches particulares y taxis que cada semana colapsan los accesos portuarios.

Opiniones de actores clave y expectativas para la decisión final

Las principales empresas de cruceros respaldan tanto la creación del tren como las soluciones a corto plazo. Líneas como Carnival Cruise Line han manifestado reiteradamente la necesidad de “mejorar la conectividad y la agilidad” en el acceso portuario.

La decisión definitiva sobre la tecnología del tren —ya sea metro ligero, monorraíl o sistema automatizado— dependerá de ulteriores consultas técnicas, evaluaciones ambientales y el cierre del presupuesto global. Las recomendaciones serán objeto de debate en las próximas sesiones de la Organización de Planificación del Transporte de Miami-Dade antes de su incorporación formal en el plan 2050, tal como informó CBS Miami.

Mientras tanto, las autoridades insisten en que los viajeros planifiquen con anticipación sus traslados hacia PortMiami y utilicen, en la medida de lo posible, el transporte público, con el fin de reducir el impacto de la congestión, el gran reto logístico actual del turismo en el sur de Florida.

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