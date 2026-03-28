Estados Unidos

Cuánto tiempo tardarán los aeropuertos de Estados Unidos en volver a la normalidad

El inicio del pago a los empleados marca el punto de partida para la recuperación, pero las autoridades advierten que el proceso podría extenderse

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Las filas de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos se extienden hasta cinco horas por el cierre parcial del gobierno y la falta de fondos en la TSA. REUTERS/Jonathan Ernst
Las filas de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos se extienden hasta cinco horas por el cierre parcial del gobierno y la falta de fondos en la TSA. REUTERS/Jonathan Ernst

Las filas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos podrían volver a la normalidad entre dos días y dos semanas después de que la TSA reciba los fondos impagos tras el cierre parcial del gobierno. Así lo aseguran expertos y autoridades, quienes remarcan que la reactivación rápida del pago a los trabajadores es la clave para aliviar el caos que afecta a millones de pasajeros en todo el país.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a la cadena estadounidense de noticias CBS News que, por instrucción presidencial, la agencia federal de seguridad aeroportuaria TSA comenzó el proceso de pago inmediato a su personal.

El pago inmediato a más de 61.000 empleados de la TSA permitirá normalizar los controles de seguridad en un plazo de dos días a dos semanas. REUTERS/Daniel Heuer
El pago inmediato a más de 61.000 empleados de la TSA permitirá normalizar los controles de seguridad en un plazo de dos días a dos semanas. REUTERS/Daniel Heuer

La expectativa es que los empleados perciban los salarios atrasados desde el lunes 30 de marzo, lo que permitiría que el ausentismo disminuya y que las demoras en los controles de seguridad empiecen a reducirse en cuestión de días.

En experiencias previas, el flujo de pasajeros se normalizó completamente en un lapso máximo de dos semanas tras el restablecimiento de los sueldos.

Tiempos de espera: ¿qué pueden esperar los viajeros?

Durante el cierre, las filas en los aeropuertos más transitados superaron las cuatro horas y media, especialmente en ciudades como Houston, Atlanta y Nueva York. El ausentismo de los agentes promedió el 12% a nivel nacional, según informó la TSA al Congreso de Estados Unidos, y en algunos puntos críticos fue superior al 40%.

Esta situación provocó la pérdida de miles de vuelos y generó estrés en los pasajeros y en el personal.

El ausentismo entre los agentes de la TSA alcanzó niveles críticos, llegando a superar el 40% en ciudades como Houston, Atlanta y Nueva York. REUTERS/Daniel Heuer
El ausentismo entre los agentes de la TSA alcanzó niveles críticos, llegando a superar el 40% en ciudades como Houston, Atlanta y Nueva York. REUTERS/Daniel Heuer

Especialistas en viajes señalan que la recuperación será visible apenas los empleados reciban sus salarios. Clint Henderson, consultado por CBS News, explicó: “Tan pronto como el dinero llegue a sus cuentas, el ausentismo caerá drásticamente”.

La principal recomendación para los viajeros es llegar con antelación y consultar los canales oficiales de los aeropuertos para verificar posibles demoras.

El efecto del cierre sobre el personal de la TSA

La crisis de financiamiento ha impactado de lleno en los trabajadores. Más de 61.000 empleados han desempeñado tareas esenciales sin cobrar durante casi tres meses.

Las consecuencias fueron el aumento del ausentismo, la renuncia de al menos 460 agentes y una caída sostenida en la moral de la plantilla, según datos presentados al Congreso el 25 de marzo de 2026.

El Congreso de Estados Unidos debate alternativas presupuestarias para asegurar el financiamiento estable de la seguridad aeroportuaria y evitar futuras crisis. REUTERS/Caroline Brehman
El Congreso de Estados Unidos debate alternativas presupuestarias para asegurar el financiamiento estable de la seguridad aeroportuaria y evitar futuras crisis. REUTERS/Caroline Brehman

El proceso de recuperación total enfrenta el desafío de reponer personal. La TSA advirtió que contratar y formar a nuevos agentes puede demandar hasta cuatro meses, lo que dificultaría la operatividad de los controles incluso después de regularizar los sueldos.

La respuesta del gobierno y el Congreso

El presidente ordenó el pago inmediato a los empleados de la TSA, mientras el Congreso continúa negociando el presupuesto del DHS.

Aunque la Cámara de Representantes y el Senado discuten distintas alternativas para asegurar la financiación estable de la agencia, hasta el momento solo se concretó la instrucción de abonar los salarios atrasados para evitar el colapso total del sistema aeroportuario.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar canales oficiales y anticipar su llegada para minimizar el impacto de las demoras en los aeropuertos. REUTERS/Alyssa Pointer
Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar canales oficiales y anticipar su llegada para minimizar el impacto de las demoras en los aeropuertos. REUTERS/Alyssa Pointer

Jimmy Patronis, congresista estadounidense, manifestó: “Cada día sin salario agrava la crisis y pone en riesgo la seguridad nacional”. El reclamo por una solución permanente persiste en los pasillos del Congreso y entre los sindicatos del sector.

Consecuencias para los pasajeros y las operaciones

El cierre parcial obligó a suspender temporalmente programas como Global Entry, generando demoras adicionales en los controles para quienes regresan de vuelos internacionales.

Los aeropuertos han instado a los viajeros a prever tiempos de espera de hasta cinco horas y han recomendado estar atentos a los cambios en tiempo real.

Más de 460 agentes de la TSA renunciaron durante la crisis, lo que dificulta la recuperación operativa de los controles en los principales aeropuertos. REUTERS/Daniel Heuer
Más de 460 agentes de la TSA renunciaron durante la crisis, lo que dificulta la recuperación operativa de los controles en los principales aeropuertos. REUTERS/Daniel Heuer

A pesar de la inminente normalización de los pagos, las autoridades advierten que la estabilidad definitiva dependerá de la capacidad para recuperar el personal perdido y mantener la moral del equipo. El malestar acumulado y el desgaste emocional podrían dificultar la retención y el reclutamiento, generando inestabilidad en la atención al público en las próximas semanas.

Perspectivas a largo plazo para la TSA

Más allá de la solución inmediata, el sistema aeroportuario enfrenta un reto estructural: garantizar la continuidad del servicio y evitar nuevas crisis presupuestarias. Los expertos sostienen que la seguridad y la eficiencia aeroportuaria no pueden depender de la incertidumbre política.

Expertos advierten que la eficiencia y la seguridad aeroportuaria requieren una solución estructural para garantizar la continuidad del servicio en Estados Unidos. REUTERS/Alyssa Pointer
Expertos advierten que la eficiencia y la seguridad aeroportuaria requieren una solución estructural para garantizar la continuidad del servicio en Estados Unidos. REUTERS/Alyssa Pointer

Mientras se normalizan las operaciones, la recomendación central para los pasajeros es mantener la precaución, consultar fuentes oficiales y anticipar su llegada a los aeropuertos.

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