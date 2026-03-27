Largas demoras en aeropuertos del sur de Florida tras la renuncia masiva en la TSA: con cuánto tiempo hay que llegar para embarcar

Las autoridades de los aeropuertos del sur de Florida recomiendan presentarse dos horas antes tras el aumento de las cancelaciones de vuelos. (REUTERS/Megan Varner)

Las autoridades de los aeropuertos del sur de Florida recomendaron a los pasajeros presentarse al menos dos horas antes de su vuelo, tras registrarse 30 cancelaciones en las últimas 24 horas y anticiparse a posibles demoras por la renuncia de más de 400 trabajadores de la TSA, según informó The Palm Beach Post.

Ante la salida de personal, agentes de Inmigración y Control de Aduanas han sido enviados a varios aeropuertos estadounidenses, incluida Miami, aunque los representantes sindicales advierten que su intervención ha sido limitada porque estos no cuentan con formación en seguridad aeroportuaria, indicó el citado periódico.

Más de 400 trabajadores de la TSA renunciaron, generando demoras y largas esperas en los controles de seguridad de aeropuertos del sur de Florida. (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

De acuerdo con el portal especializado Flightqueue.com, el tiempo promedio de espera en los controles TSA registrado el jueves 26 de marzo a las 11:00 AM fue de 15 minutos en 272 aeropuertos consultados. El Aeropuerto Internacional de Palm Beach marcó una espera de 8 minutos, mientras que en Fort Lauderdale-Hollywood el tiempo osciló entre 15 a 30 minutos.

En Miami, el control de seguridad registró 15 minutos, pero el trámite de inmigración superó los 45 minutos. A su vez, el sitio de monitoreo Flightaware.com precisó que, en ese mismo periodo, se informaron ocho vuelos suspendidos en Palm Beach, 17 en Fort Lauderdale-Hollywood y nueve en Miami.

Recomendaciones ante la falta de acuerdo y demoras en aeropuertos

Mientras persiste la falta de acuerdo para resolver el conflicto que afecta al personal de seguridad, las recomendaciones de los aeropuertos son llegar tres horas antes para vuelos internacionales y consultar con la aerolínea sobre los posibles cambios de itinerario.

El ausentismo en terminales clave superó el 40% durante los días críticos

De acuerdo con cifras oficiales difundidas al cierre de marzo, terminales de alto tráfico como Atlanta, Nueva York-JFK y Houston Hobby registraron hasta 40% de ausencias entre sus empleados de la TSA durante los períodos más críticos del conflicto.

Este número representa un salto drástico si se compara con el promedio nacional anterior, situado por debajo del 2%. La consecuencia directa fue un aumento en los tiempos de espera, que superaron las tres horas en numerosas ocasiones, y la formación de filas que se extendieron hasta estacionamientos y aceras adyacentes de las terminales.

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas fueron desplegados en los aeropuertos de Miami y otros, sin experiencia previa en seguridad aeroportuaria. (REUTERS/Megan Varner)

Desde el inicio del bloqueo presupuestario, 366 agentes de seguridad aeroportuaria presentaron su renuncia, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

La combinación de ausentismo y fatiga en el personal obligó a cerrar total o parcialmente algunos puntos de control de seguridad en aeropuertos como Filadelfia, Nueva Orleans y las ya mencionadas Atlanta, Nueva York y Houston, profundizando la crisis operativa.

La respuesta de la TSA incluyó una drástica reducción de la cantidad de puntos de control en los aeropuertos principales y el despliegue de todos los efectivos móviles disponibles. Sin embargo, voceros oficiales admitieron que los equipos de respuesta rápida agotaron su capacidad, comprometiendo el margen de reacción ante nuevas contingencias.