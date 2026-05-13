Estados Unidos

NY Waterway sube las tarifas: qué debes saber si viajas en ferry a diario entre Nueva York y Nueva Jersey

El ajuste en los boletos afecta a quienes cruzan el río Hudson todos los días, con nuevos valores y condiciones actualizadas para pasajeros habituales

Guardar
NY Waterway aplica un recargo temporal del 5,5% en la tarifa de sus ferris por el alza del combustible (REUTERS/Jeenah Moon)
NY Waterway aplica un recargo temporal del 5,5% en la tarifa de sus ferris por el alza del combustible (REUTERS/Jeenah Moon)

Los pasajeros que utilicen los ferris de NY Waterway deberán afrontar desde este lunes un aumento temporal del 5,5% en la tarifa, una medida que responde directamente al encarecimiento global del combustible registrado en el área metropolitana de Nueva York.

De acuerdo con una carta enviada a clientes y citada por el portal local NJ.com, el presidente y director ejecutivo de NY Waterway, Armand Pohan, detalló que “el precio del combustible subió más de un 80% desde enero”, generando una presión directa sobre las finanzas de la empresa.

PUBLICIDAD

El ejecutivo precisó que el recargo, anunciado por la compañía a la filial local de NBCNBC New York, tiene carácter temporal pero sin una fecha confirmada para su eliminación.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York indica que los ferris de NY Waterway movilizan cada día a miles de pasajeros entre Manhattan y Nueva Jersey, siendo una de las rutas alternativas más demandadas para evitar el tránsito vehicular y la congestión del metro.

PUBLICIDAD

Gracias a su flota, se conectan puntos estratégicos como Midtown, Wall Street, Hoboken y Weehawken.

La empresa enmarcó la decisión en una tendencia de alza dentro del sector. La filial local de NBC reportó ajustes similares en otros servicios: el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) implementó incrementos temporales de hasta un 8% en ciertas tarifas de paquetes, con el objetivo de compensar los costos logísticos ante el aumento del precio del combustible.

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York informó que, en los últimos meses, el diésel y el gasóleo han mantenido un ritmo ascendente, superando en abril los USD 4.10 por galón en promedio, según datos del organismo federal Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Este contexto impacta especialmente en los operadores de transporte fluvial que dependen de estos insumos para sostener la frecuencia y rutas.

Al ser consultada por la filial local de NBC, una usuaria habitual, Alison, remarcó que, aunque algunos pueden absorber el recargo, supone un reto para jóvenes profesionales o familias que recurren al ferry a diario como herramienta esencial.

“Para quienes están comenzando su carrera o buscan mejorar sus condiciones familiares, cualquier aumento es significativo”, subrayó.

El portavoz de NY Waterway, Pat Smith, aseguró a la filial local de CBSCBS New York que la compañía exploró distintas alternativas, pero la magnitud del alza en los costos de combustible hizo inevitable la aplicación del recargo: “Estamos comprometidos con mantener la transparencia y notificaremos a nuestros clientes en cuanto la medida deje de estar vigente”, afirmó Smith.

Las autoridades locales mantienen un seguimiento cercano del tema. Un vocero de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ente gestor de puertos y transporte regional, confirmó que realizan un monitoreo permanente junto a los operadores para analizar el seguimiento de tarifas y la sostenibilidad del servicio frente a la volatilidad del mercado energético internacional.

“El objetivo es garantizar que los usuarios sigan contando con opciones de movilidad seguras y eficientes”, precisaron desde el organismo.

Cómo afecta el aumento a los usuarios y qué alternativas existen

Usuarios habituales destacan que la subida en la tarifa del ferry es un reto financiero para jóvenes profesionales y familias con alta frecuencia de viaje (REUTERS/Jeenah Moon)
Usuarios habituales destacan que la subida en la tarifa del ferry es un reto financiero para jóvenes profesionales y familias con alta frecuencia de viaje (REUTERS/Jeenah Moon)

El recargo temporal del 5,5% implica un incremento de aproximadamente USD 0,18 sobre la tarifa estándar de USD 3,50 por trayecto, de acuerdo con el cuadro tarifario publicado por NY Waterway en su sitio web.

Esto eleva el costo medio diario para un pasajero frecuente a unos USD 7,40 considerando un viaje de ida y vuelta, lo que representa un gasto mensual superior a USD 155 para quienes utilizan el servicio cinco días a la semana.

Responsables de NY Waterway aseguraron a el portal local NJ.com que el recargo será aplicado de manera automática en todos los canales de venta de billetes, tanto digitales como en terminales físicas.

Recomendaron a los pasajeros utilizar la app oficial y consultar los comunicados para mantenerse informados sobre los valores vigentes y eventuales ajustes adicionales.

Paralelamente, el Departamento de Transporte de Nueva York sugirió evaluar alternativas como bicicletas públicas, líneas de autobús o metro; aunque reconocen que la eficacia y rapidez de los ferris continúan marcando diferencias para quienes cruzan a diario entre Manhattan y la costa de Nueva Jersey.

Perspectivas y próximos pasos

Ferry blanco y negro 'NYC Waterway M' navega en agua con hielo. Edificios urbanos de fondo. Pilar oscuro en primer plano izquierdo
NY Waterway revisará periódicamente la evolución de los precios del combustible y notificará a sus clientes cuando el recargo temporal finalice (Captura de video)

El presidente y director ejecutivo de NY Waterway, Armand Pohan, enfatizó que la empresa revisará periódicamente la evolución del precio del combustible para definir el momento adecuado para retirar el recargo.

De acuerdo con el organismo federal Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la volatilidad de los precios internacionales podría mantenerse durante el segundo semestre del año, llevando a los operadores fluviales y terrestres a sostener ajustes temporales.

Por su parte, desde la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ente gestor de puertos y transporte regional, recalcan la importancia de coordinar acciones con las empresas transportistas para evitar que la carga financiera recaiga en exceso sobre los usuarios, especialmente en el marco de la recuperación económica tras la pandemia.

NY Waterway reiteró su compromiso de avisar de inmediato a los usuarios cuando finalice el recargo temporal. La empresa remarcó que la medida responde exclusivamente a la coyuntura actual de precios del combustible y no tiene aún una fecha definida para su conclusión.

Temas Relacionados

NY WaterwayNueva YorkPrecios CombustibleRío HudsonEstados Unidos NoticiasNueva Jersey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preocupación por aumentos de costos en la salud y nuevas tasas a la atención sanitaria en Los Ángeles

La población del condado se prepara para votar sobre un incremento impositivo destinado a financiar servicios médicos, en medio de advertencias sobre recortes federales y posturas divididas entre autoridades, sindicatos y representantes empresariales

Preocupación por aumentos de costos en la salud y nuevas tasas a la atención sanitaria en Los Ángeles

Video: Zohran Mamdani se suma a un partido de fútbol con estudiantes del Bronx

El alcalde de Nueva York inauguró el programa Soccer Streets y compartió la jornada con alumnos

Video: Zohran Mamdani se suma a un partido de fútbol con estudiantes del Bronx

Hallan muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas: identificaron a un adolescente hondureño

Las autoridades forenses investigan si el calor extremo pudo causar el fallecimiento y ya contactan a familiares para apoyo y repatriación

Hallan muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas: identificaron a un adolescente hondureño

Mamdani retira la propuesta de aumento de impuestos a la propiedad en Nueva York

La iniciativa, impulsada con el objetivo de solventar el déficit presupuestario de la ciudad, fue abandonada luego de recibir cuestionamientos de distintos sectores y tras concretarse un aporte de USD 4.000 millones por parte del gobierno estatal

Mamdani retira la propuesta de aumento de impuestos a la propiedad en Nueva York

Un juez de Florida autoriza el acceso a los registros médicos de Tiger Woods

La pesquisa indaga si el consumo de medicamentos influyó en el siniestro protagonizado por el reconocido golfista

Un juez de Florida autoriza el acceso a los registros médicos de Tiger Woods

TECNO

Snapseed renace bajo Google: edición inteligente y máscaras automáticas totalmente gratis

Snapseed renace bajo Google: edición inteligente y máscaras automáticas totalmente gratis

Así es GDo1, el nuevo robot ‘transformer’ listo para ser tripulado

Google dice que Chrome te ayuda a navegar: el dato es que ahora lo hace en tu lugar

iOS 26.5 revoluciona tu iPhone con nuevos fondos de pantalla y un creador personalizado

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

ENTRETENIMIENTO

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

MUNDO

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Ruinas antiguas, terrazas sobre el mar y calles de piedra: así es Ortigia, la joya oculta de Sicilia