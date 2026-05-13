NY Waterway sube las tarifas: qué debes saber si viajas en ferry a diario entre Nueva York y Nueva Jersey

NY Waterway aplica un recargo temporal del 5,5% en la tarifa de sus ferris por el alza del combustible (REUTERS/Jeenah Moon)

Los pasajeros que utilicen los ferris de NY Waterway deberán afrontar desde este lunes un aumento temporal del 5,5% en la tarifa, una medida que responde directamente al encarecimiento global del combustible registrado en el área metropolitana de Nueva York.

De acuerdo con una carta enviada a clientes y citada por el portal local NJ.com, el presidente y director ejecutivo de NY Waterway, Armand Pohan, detalló que “el precio del combustible subió más de un 80% desde enero”, generando una presión directa sobre las finanzas de la empresa.

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El ejecutivo precisó que el recargo, anunciado por la compañía a la filial local de NBCNBC New York, tiene carácter temporal pero sin una fecha confirmada para su eliminación.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York indica que los ferris de NY Waterway movilizan cada día a miles de pasajeros entre Manhattan y Nueva Jersey, siendo una de las rutas alternativas más demandadas para evitar el tránsito vehicular y la congestión del metro.

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Gracias a su flota, se conectan puntos estratégicos como Midtown, Wall Street, Hoboken y Weehawken.

La empresa enmarcó la decisión en una tendencia de alza dentro del sector. La filial local de NBC reportó ajustes similares en otros servicios: el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) implementó incrementos temporales de hasta un 8% en ciertas tarifas de paquetes, con el objetivo de compensar los costos logísticos ante el aumento del precio del combustible.

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El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York informó que, en los últimos meses, el diésel y el gasóleo han mantenido un ritmo ascendente, superando en abril los USD 4.10 por galón en promedio, según datos del organismo federal Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Este contexto impacta especialmente en los operadores de transporte fluvial que dependen de estos insumos para sostener la frecuencia y rutas.

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Al ser consultada por la filial local de NBC, una usuaria habitual, Alison, remarcó que, aunque algunos pueden absorber el recargo, supone un reto para jóvenes profesionales o familias que recurren al ferry a diario como herramienta esencial.

“Para quienes están comenzando su carrera o buscan mejorar sus condiciones familiares, cualquier aumento es significativo”, subrayó.

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El portavoz de NY Waterway, Pat Smith, aseguró a la filial local de CBSCBS New York que la compañía exploró distintas alternativas, pero la magnitud del alza en los costos de combustible hizo inevitable la aplicación del recargo: “Estamos comprometidos con mantener la transparencia y notificaremos a nuestros clientes en cuanto la medida deje de estar vigente”, afirmó Smith.

Las autoridades locales mantienen un seguimiento cercano del tema. Un vocero de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ente gestor de puertos y transporte regional, confirmó que realizan un monitoreo permanente junto a los operadores para analizar el seguimiento de tarifas y la sostenibilidad del servicio frente a la volatilidad del mercado energético internacional.

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“El objetivo es garantizar que los usuarios sigan contando con opciones de movilidad seguras y eficientes”, precisaron desde el organismo.

Cómo afecta el aumento a los usuarios y qué alternativas existen

Usuarios habituales destacan que la subida en la tarifa del ferry es un reto financiero para jóvenes profesionales y familias con alta frecuencia de viaje (REUTERS/Jeenah Moon)

El recargo temporal del 5,5% implica un incremento de aproximadamente USD 0,18 sobre la tarifa estándar de USD 3,50 por trayecto, de acuerdo con el cuadro tarifario publicado por NY Waterway en su sitio web.

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Esto eleva el costo medio diario para un pasajero frecuente a unos USD 7,40 considerando un viaje de ida y vuelta, lo que representa un gasto mensual superior a USD 155 para quienes utilizan el servicio cinco días a la semana.

Responsables de NY Waterway aseguraron a el portal local NJ.com que el recargo será aplicado de manera automática en todos los canales de venta de billetes, tanto digitales como en terminales físicas.

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Recomendaron a los pasajeros utilizar la app oficial y consultar los comunicados para mantenerse informados sobre los valores vigentes y eventuales ajustes adicionales.

Paralelamente, el Departamento de Transporte de Nueva York sugirió evaluar alternativas como bicicletas públicas, líneas de autobús o metro; aunque reconocen que la eficacia y rapidez de los ferris continúan marcando diferencias para quienes cruzan a diario entre Manhattan y la costa de Nueva Jersey.

Perspectivas y próximos pasos

NY Waterway revisará periódicamente la evolución de los precios del combustible y notificará a sus clientes cuando el recargo temporal finalice (Captura de video)

El presidente y director ejecutivo de NY Waterway, Armand Pohan, enfatizó que la empresa revisará periódicamente la evolución del precio del combustible para definir el momento adecuado para retirar el recargo.

De acuerdo con el organismo federal Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la volatilidad de los precios internacionales podría mantenerse durante el segundo semestre del año, llevando a los operadores fluviales y terrestres a sostener ajustes temporales.

Por su parte, desde la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ente gestor de puertos y transporte regional, recalcan la importancia de coordinar acciones con las empresas transportistas para evitar que la carga financiera recaiga en exceso sobre los usuarios, especialmente en el marco de la recuperación económica tras la pandemia.

NY Waterway reiteró su compromiso de avisar de inmediato a los usuarios cuando finalice el recargo temporal. La empresa remarcó que la medida responde exclusivamente a la coyuntura actual de precios del combustible y no tiene aún una fecha definida para su conclusión.