El distrito escolar de Los Ángeles denuncia el mayor lavado de dinero de su historia y exige la devolución de USD 22 millones

La fiscalía y el distrito escolar presentaron demandas y cargos penales tras documentar transferencias ilícitas y manipulación de procesos de contratación entre 2018 y 2022 (@LAUSDSup)

Denuncia por corrupción en el Los Angeles Unified School District (LAUSD) involucra 22 millones de dólares, una cifra que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, define como la mayor operación de lavado de dinero en la historia del distrito.

La demanda civil, presentada en abril de 2026, exige la restitución total del monto tras la investigación que develó una compleja red de contratos amañados, sobornos y empresas fantasma, con consecuencias administrativas y judiciales de gran alcance.

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El LAUSD busca recuperar los 22 millones de dólares que, entre 2018 y 2022, fueron desviados mediante contratos fraudulentos con la empresa tecnológica Innive, dirigida por Gautham Sampath.

Lo hizo a través de un entramado de empresas pantalla y sobornos. La demanda presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles reclama la devolución íntegra del dinero y posibles daños punitivos, tras documentarse por vía interna y judicial la manipulación sistemática de los procesos de contratación y pagos a proveedores.

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Publicaciones del Los Angeles Times detallan que la investigación surgió a partir de la denuncia de un exempleado del distrito, en abril de 2022.

La demanda civil presentada en Los Ángeles exige la restitución total de los 22 millones desviados mediante contratos fraudulentos con Innive (Los Angeles Times)

Tras incorporarse a la empresa investigada, el trabajador advirtió a colegas sobre el posible vínculo indebido de una funcionaria con Innive.

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Según la documentación judicial, esta advertencia llevó a que Richard Alvarez, del área tecnológica del LAUSD, reportara la situación a su superior, Soheil Katel, y después al órgano interno de control.

Según consta en el expediente judicial, Hong “Grace” Peng, exdirectiva de Servicios de Tecnología de la Información del LAUSD, aprovechó su cargo durante cuatro años para favorecer a Innive con contratos por 22 millones de dólares, recibiendo a cambio más de 3 millones de dólares en sobornos.

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El esquema utilizó empresas pantalla, como DDManta —controlada por Peng— y otras intermediarias: IT Vertex, Diligent Group, CSI Solutions, PAV IT Global, Artestech y 40K, para canalizar fondos ilícitos y ocultar el origen de los pagos.

Cómo operó la red de corrupción y los actores implicados

El caso se sostiene, de acuerdo con el Los Angeles Times, en mensajes entre Peng y Sampath que dejan evidencia del vínculo ilícito.

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La investigación reveló un esquema complejo de sobornos, contratos amañados y empresas fantasma en el distrito escolar más grande de California (Los Angeles Times)

En uno, Peng afirma: “Ya rompí todas las leyes por ti, jajaja”. En otro mensaje, Peng sugiere: “Podemos cargarles más trabajo y luego cobrar más horas”.

Ante la preocupación por dejar rastros, Sampath replica: “Borra todos los chats de WhatsApp. Si alguien ve los textos sobre esos asuntos internos, será un problema”.

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El expediente narra actuaciones repetidas: la exfuncionaria evaluó positivamente propuestas de Innive, firmó certificaciones de no tener intereses en la compañía, aprobó pagos y ampliaciones de contrato, y gestionó órdenes que incrementaron los abonos —uno de ellos, por casi 3 millones de dólares en una sola adenda en 2020—.

Entre julio y noviembre de 2020, se detectaron transferencias individuales de 244.200, 463.200 y 1.197.600 dólares, respectivamente.

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Un registro fechado el 17 de mayo de 2019 en el teléfono de Peng exponía los objetivos de la maniobra: “Proteger y formar a los contratistas de Innive; promover la empresa dentro del Distrito; redireccionar más negocios a Innive”.

La relación entre Peng y Sampath se remonta al menos a 2015, posibilitando que entre 2018 y 2022 Innive obtuviera 22 millones de dólares en contratos bajo sospecha, de un total de 39 millones de dólares adjudicados por el LAUSD a la firma.

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También está implicada Hexalytics, creada en 2021 y vinculada a Peng y Sampath, que habría simulado proveer servicios al distrito sin contratos directos, recibiendo y distribuyendo fondos asociados al sistema My Integrated Student Information System.

Esta plataforma, lanzada en 2014 con deficiencias iniciales, originó nuevas inversiones —incluidas en los contratos investigados— para alcanzar la funcionalidad exigida.

Entre 2018 y 2022, el LAUSD adjudicó 39 millones de dólares en contratos, de los cuales 22 millones están bajo sospecha de corrupción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias judiciales y panorama institucional

El caso derivó en una demanda civil y en una causa penal abierta en marzo de este año por la fiscalía de Nathan Hochman. Hong “Grace” Peng enfrenta cargos por lavado de dinero y conflicto de intereses en la contratación pública.

Gautham Sampath, residente en Texas, suma un cargo adicional como autor intelectual y participante del esquema.

Ambos imputados rechazan los cargos y no ofrecieron comentarios públicos. La representación legal de Peng se negó a responder y la defensa anterior de Sampath indicó que la empresa cumplió “todos los servicios contratados”. Portavoces de Innive y Hexalytics también rehusaron responder al Los Angeles Times.

Peng dimitió a su puesto en octubre de 2022, poco después del inicio de la indagatoria oficial.

En forma paralela, el LAUSD atraviesa otros problemas financieros. Según Los Angeles Times, la colocación de bonos para afrontar demandas por abuso sexual podría llegar a 750 millones de dólares, cifra que superaría los 1.000 millones de dólares una vez sumados intereses y honorarios jurídicos.

La investigación sobre Peng y Sampath no guarda relación con la intervención del FBI en febrero de este año en propiedades y oficinas del superintendente Alberto Carvalho, quien se mantiene en licencia paga durante una pesquisa separada sobre el desarrollo de un chatbot de inteligencia artificial para estudiantes.

Carvalho niega cualquier implicancia en irregularidades y solicitó su reincorporación. La información recopilada por Los Angeles Times detalla el presunto fraude desde su concepción hasta la denuncia que permitió desarticularlo.

El caso sigue en manos de la justicia, mientras el distrito escolar de Los Ángeles sostiene su reclamo para recobrar los fondos sustraídos y marcar un precedente frente a futuros actos de corrupción.