Las graves inundaciones azotan Hawái mientras se restablece la electricidad y se levantan evacuaciones

Las intensas lluvias en Hawái provocaron inundaciones históricas que obligaron a miles de residentes a evacuar sus hogares en varias islas del archipiélago. (AP Foto/Mengshin Lin)

Las inundaciones provocadas por lluvias intensas afectaron a las islas de Hawái desde el 20 de marzo, causando evacuaciones masivas y cortes extensos de electricidad, con daños en infraestructuras críticas mientras las autoridades locales y federales trabajan en el restablecimiento de servicios y la evaluación de daños. El fenómeno, asociado a un sistema Kona Low, forzó a miles de residentes de Oahu, Maui y la Isla Grande a abandonar sus hogares y buscar refugio temporal, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Hawaii Emergency Management Agency (HI-EMA).

De acuerdo con reportes de la agencia meteorológica estadounidense NOAA, precipitaciones superaron los 500 milímetros (20 pulgadas) en menos de tres días, lo que provocó desbordamientos de ríos, interrupción de vías principales y la emisión de alertas de evacuación en zonas vulnerables. El gobernador de Hawái Josh Green indicó en una conferencia de prensa que el impacto registrado representa el evento de inundación más intenso en dos décadas, información confirmada por el canal meteorológico The Weather Channel y la propia FEMA.

Este tipo de episodios extremos ha sido recurrente en la historia reciente de Hawái, con antecedentes como la inundación de Manoa en 2004, considerada hasta ahora el mayor evento hidrológico en la región. Los sistemas Kona Low suelen intensificarse en periodos de transición climática y han sido responsables de lluvias excepcionales, de acuerdo con la NOAA y el servicio meteorológico estadounidense National Weather Service (NWS).

Extensión de los daños y respuesta institucional

Las lluvias acumuladas desde el jueves 20 de marzo generaron colapsos de viviendas, daños en hospitales, bloqueos de carreteras y deslizamientos de tierra en distintas áreas del archipiélago, según la HI-EMA. El viernes 21 de marzo, la situación alcanzó un punto crítico cuando la presa de Wahiawa en el condado de Honolulu presentó riesgo de fallo, lo que motivó la emisión de una emergencia por inundación repentina. Las autoridades ordenaron evacuar Waialua y Haleiwa y, tras estabilizarse el nivel del agua, levantaron dichas órdenes, según The Weather Channel.

El Honolulu Fire Department confirmó el rescate de más de 80 personas atrapadas rescatadas en campamentos afectados por las crecidas, mientras que el número total de evacuados superó los más de 5.000 evacuados en las islas. El balance oficial recogido por la FEMA informa cerca de 200 rescates realizados hasta el viernes en la noche.

El fenómeno meteorológico Kona Low fue el principal causante de precipitaciones superiores a 500 mm en menos de tres días, según la NOAA y el NWS. (Kevin Fujii/Civil Beat vía AP)

Restablecimiento del suministro eléctrico y reactivación de servicios

El temporal provocó cortes de electricidad que afectaron a más de 8.000 usuarios, principalmente en Oahu, de acuerdo con datos del portal especializado poweroutage.com y la Hawaiian Electric Company. Las labores de restauración permitieron reducir la cifra a unos 3.000 clientes sin energía hacia el lunes 24 de marzo. La empresa advirtió que las líneas caídas seguían representando un peligro, solicitando a la población mantener una distancia mínima de nueve metros (30 pies) respecto a cualquier cable en el suelo, según recomendaciones difundidas por The Weather Channel.

Las autoridades del Honolulu Police Department reportaron la aparición de un socavón en la intersección de Mokapu y Oneawa, y brigadas estatales continúan con los trabajos de limpieza en rutas y puentes afectados, según comunicados de la HI-EMA.

Comparación con eventos anteriores y cifras oficiales

La NOAA y el NWS registraron precipitaciones superiores a los 300 milímetros (12 pulgadas) en 24 horas en algunas estaciones, con totales semanales que superaron los 1.270 milímetros (50 pulgadas) en sectores localizados. Según el gobernador Green, daños materiales podrían superar USD 1.000 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de las evaluaciones en infraestructuras públicas, viviendas y sistemas de transporte, según el parte oficial recogido por The Weather Channel.

El evento de 2004 en Manoa afectó una superficie menor que la actual emergencia, según la HI-EMA.

Funcionamiento del sistema Kona Low y condiciones meteorológicas

El Kona Low es un sistema de baja presión que suele ubicarse al suroeste de Hawái, generando condiciones favorables para lluvias intensas y persistentes. La transición observada entre fases de La Niña y la posible llegada de El Niño incrementaron la humedad atmosférica y la formación de bandas de precipitación sobre las islas, según la NOAA.

El National Weather Service anticipó que las lluvias más intensas disminuirían a partir del lunes 24 de marzo, aunque persisten alertas por crecidas en áreas saturadas y la posibilidad de nuevos chubascos aislados, según los partes meteorológicos oficiales.

Las emergencias por inundaciones en Hawái ocasionaron cortes masivos de electricidad, con más de 8.000 usuarios afectados y trabajos intensivos de restablecimiento del suministro. (Associated Press)

Medidas de prevención, reacciones institucionales y perspectivas

Las autoridades activaron refugios temporales en Molokai y Maui, y coordinaron la asistencia a damnificados con la Cruz Roja Americana y la FEMA. Un portavoz de la HI-EMA citado por The Weather Channel declaró: “las operaciones de búsqueda y rescate han logrado salvar a casi 200 personas hasta el viernes en la noche”. El gobernador Green reconoció la labor de los equipos de emergencia y subrayó la importancia de evitar zonas inundadas y acatar las instrucciones oficiales.

La población afectada debe permanecer atenta a los avisos del NWS y colaborar con las autoridades durante la fase de recuperación. El restablecimiento completo de la infraestructura y de los servicios básicos dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los recursos disponibles, según la FEMA.

La situación actual impacta directamente en la rutina de los habitantes de Hawái, quienes enfrentan restricciones en desplazamientos, acceso a servicios y la necesidad de reconstrucción de viviendas y vías dañadas. Las agencias federales y estatales continúan monitoreando el fenómeno y trabajan en la restauración de la normalidad en las zonas afectadas.