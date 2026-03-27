La gimnasta olímpica Simone Biles inauguró su propio restaurante en el aeropuerto de Houston

El restaurante atiende a los viajeros todos los días entre las 6:00 y las 21:00, consolidándose como una opción versátil para todas las horas (Instagram: @simonebiles).

La gimnasta olímpica Simone Biles abrió su primer restaurante, Taste of Gold, en el aeropuerto George Bush Intercontinental de Houston, ofreciendo a los viajeros una experiencia gastronómica inspirada en su carrera deportiva. El establecimiento, ubicado en la Terminal A cerca de la puerta A8, abrió oficialmente sus puertas el martes 24 de marzo y busca convertirse en un punto de referencia para quienes transitan por la ciudad texana.

Un concepto que une gastronomía y deporte

Según detalló CW39, la propuesta de Taste of Gold fusiona elementos de la gastronomía con una ambientación que rinde homenaje a la trayectoria de Simone Biles, la atleta más condecorada de la gimnasia mundial. El local cuenta con múltiples pantallas para seguir eventos deportivos y una decoración personalizada que incluye arte en 3D del diseñador texano Jody Dodson. Las piezas, elaboradas en madera y pintadas a mano, presentan detalles en dorado que evocan los leotardos usados por la deportista en sus competencias.

La atleta expresó sobre su nuevo proyecto: “Como viajera frecuente, estoy encantada de asociarme con Athlete Playmaker Group para ayudar a crear un lugar donde la gente pueda relajarse y compartir comidas durante sus viajes a través del aeropuerto de mi ciudad natal”. La campeona olímpica remarcó que el restaurante está pensado tanto para aficionados al deporte como para quienes buscan una opción de calidad antes o después de un vuelo.

La gimnasta olímpica Simone Biles, vestida de dorado, participa en el corte de cinta inaugural de su nuevo restaurante en el aeropuerto de Houston (Instagram: @simonebiles).

Oferta gastronómica pensada para viajeros

Taste of Gold recibe a los viajeros todos los días de 6:00 a 21:00 horas. Su menú fue diseñado por Athlete Playmaker Group, especialistas en la creación de conceptos gastronómicos junto a figuras del deporte en terminales aéreas estadounidenses. Entre las opciones disponibles, los comensales encontrarán sándwiches, ensaladas, platillos para compartir y postres.

Uno de los platos destacados es “Simone’s Skewers”, una selección de brochetas con pollo, carne, camarones y vegetales, que, según la propia Biles, figura entre sus favoritos personales.

Para quienes prefieren algo dulce, el restaurante cuenta con una variedad de postres seleccionados.

Entre los platillos estrella se encuentra “Simone’s Skewers”, una selección de brochetas favoritas de Simone Biles (Instagram: @simonebiles).

Una apuesta por la identidad local en los aeropuertos

La apertura de Taste of Gold refuerza el objetivo de Athlete Playmaker Group de aportar propuestas que reflejen el espíritu local en las terminales aéreas. De acuerdo con lo señalado por Derek Missimo, cofundador de la empresa, “los aeropuertos son la puerta de entrada a una ciudad, pero con demasiada frecuencia se sienten iguales. Taste of Gold respalda nuestro objetivo de crear lugares que se sientan familiares y locales, sin sacrificar la calidad, la rapidez ni la uniformidad”.

Por su parte, Francisco Cuellar, jefe de desarrollo comercial de Houston Airports, destacó a CW39: “La inauguración de Taste of Gold marca un momento decisivo para nuestro programa de concesiones. Taste of Gold refleja el espíritu, la excelencia, la energía y la ambición de Houston, y eleva el nivel de lo que los pasajeros pueden esperar al viajar a través del aeropuerto IAH”.

Athlete Playmaker Group y Simone Biles buscan crear espacios gastronómicos en aeropuertos que reflejen identidad local y excelencia deportiva (Instagram: @simonebiles).

La carrera olímpica de Simone Biles

Nacida en Columbus, Ohio, el 14 de marzo de 1997, Simone Biles comenzó a practicar gimnasia a los seis años y, a los 16, alcanzó el reconocimiento internacional tras ganar dos medallas de oro en el Campeonato de Amberes de 2013, incluido el título del concurso completo.

En el Campeonato Mundial de 2014, la atleta obtuvo cuatro medallas de oro, récord igualado nuevamente en 2015. Su dominio se trasladó a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde conquistó el primer puesto en salto, suelo, concurso completo y por equipos, además del bronce en la viga de equilibrio.

El movimiento que lleva su nombre, el Biles, un doble trazado con medio giro presentado en ejercicios de suelo durante la misma competencia, quedó integrado en la historia de la gimnasia por su dificultad y originalidad.