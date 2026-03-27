Estados Unidos

La gimnasta olímpica Simone Biles inauguró su propio restaurante en el aeropuerto de Houston

La propuesta culinaria de Taste of Gold fusiona elementos deportivos y locales en un espacio diseñado para ofrecer comodidad, rapidez y calidad a quienes viajan por una de las principales terminales aéreas de Texas

Guardar
Simone Biles sonríe ante la cámara, de medio cuerpo, con cabello oscuro y chaqueta brillante, delante de la entrada de su restaurante 'Taste of Gold'
El restaurante atiende a los viajeros todos los días entre las 6:00 y las 21:00, consolidándose como una opción versátil para todas las horas (Instagram: @simonebiles).

La gimnasta olímpica Simone Biles abrió su primer restaurante, Taste of Gold, en el aeropuerto George Bush Intercontinental de Houston, ofreciendo a los viajeros una experiencia gastronómica inspirada en su carrera deportiva. El establecimiento, ubicado en la Terminal A cerca de la puerta A8, abrió oficialmente sus puertas el martes 24 de marzo y busca convertirse en un punto de referencia para quienes transitan por la ciudad texana.

Un concepto que une gastronomía y deporte

Según detalló CW39, la propuesta de Taste of Gold fusiona elementos de la gastronomía con una ambientación que rinde homenaje a la trayectoria de Simone Biles, la atleta más condecorada de la gimnasia mundial. El local cuenta con múltiples pantallas para seguir eventos deportivos y una decoración personalizada que incluye arte en 3D del diseñador texano Jody Dodson. Las piezas, elaboradas en madera y pintadas a mano, presentan detalles en dorado que evocan los leotardos usados por la deportista en sus competencias.

La atleta expresó sobre su nuevo proyecto: “Como viajera frecuente, estoy encantada de asociarme con Athlete Playmaker Group para ayudar a crear un lugar donde la gente pueda relajarse y compartir comidas durante sus viajes a través del aeropuerto de mi ciudad natal”. La campeona olímpica remarcó que el restaurante está pensado tanto para aficionados al deporte como para quienes buscan una opción de calidad antes o después de un vuelo.

Simone Biles con vestido dorado y un hombre en traje azul cortan una cinta amarilla con tijeras grandes en una ceremonia. Varias personas observan sonriendo
La gimnasta olímpica Simone Biles, vestida de dorado, participa en el corte de cinta inaugural de su nuevo restaurante en el aeropuerto de Houston (Instagram: @simonebiles).

Oferta gastronómica pensada para viajeros

Taste of Gold recibe a los viajeros todos los días de 6:00 a 21:00 horas. Su menú fue diseñado por Athlete Playmaker Group, especialistas en la creación de conceptos gastronómicos junto a figuras del deporte en terminales aéreas estadounidenses. Entre las opciones disponibles, los comensales encontrarán sándwiches, ensaladas, platillos para compartir y postres.

Uno de los platos destacados es “Simone’s Skewers”, una selección de brochetas con pollo, carne, camarones y vegetales, que, según la propia Biles, figura entre sus favoritos personales.

Para quienes prefieren algo dulce, el restaurante cuenta con una variedad de postres seleccionados.

Primer plano del menú de un restaurante, que lleva el nombre "SIMONE BILES | Taste of Gold", con varias secciones de comida y precios. Una mano sostiene el menú
Entre los platillos estrella se encuentra “Simone’s Skewers”, una selección de brochetas favoritas de Simone Biles (Instagram: @simonebiles).

Una apuesta por la identidad local en los aeropuertos

La apertura de Taste of Gold refuerza el objetivo de Athlete Playmaker Group de aportar propuestas que reflejen el espíritu local en las terminales aéreas. De acuerdo con lo señalado por Derek Missimo, cofundador de la empresa, “los aeropuertos son la puerta de entrada a una ciudad, pero con demasiada frecuencia se sienten iguales. Taste of Gold respalda nuestro objetivo de crear lugares que se sientan familiares y locales, sin sacrificar la calidad, la rapidez ni la uniformidad”.

Por su parte, Francisco Cuellar, jefe de desarrollo comercial de Houston Airports, destacó a CW39: “La inauguración de Taste of Gold marca un momento decisivo para nuestro programa de concesiones. Taste of Gold refleja el espíritu, la excelencia, la energía y la ambición de Houston, y eleva el nivel de lo que los pasajeros pueden esperar al viajar a través del aeropuerto IAH”.

Simone Biles sonríe mientras muerde una medalla de oro, flanqueada por dos mujeres sonrientes con medallas, en el interior de un local moderno
Athlete Playmaker Group y Simone Biles buscan crear espacios gastronómicos en aeropuertos que reflejen identidad local y excelencia deportiva (Instagram: @simonebiles).

La carrera olímpica de Simone Biles

Nacida en Columbus, Ohio, el 14 de marzo de 1997, Simone Biles comenzó a practicar gimnasia a los seis años y, a los 16, alcanzó el reconocimiento internacional tras ganar dos medallas de oro en el Campeonato de Amberes de 2013, incluido el título del concurso completo.

En el Campeonato Mundial de 2014, la atleta obtuvo cuatro medallas de oro, récord igualado nuevamente en 2015. Su dominio se trasladó a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde conquistó el primer puesto en salto, suelo, concurso completo y por equipos, además del bronce en la viga de equilibrio.

El movimiento que lleva su nombre, el Biles, un doble trazado con medio giro presentado en ejercicios de suelo durante la misma competencia, quedó integrado en la historia de la gimnasia por su dificultad y originalidad.

Temas Relacionados

Simone BilesHoustonGastronomía DeportivaAeropuerto de HoustonEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Wall Street cerró su peor semana desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y el petróleo volvió a subir

Las acciones de Estados Unidos registraron su quinta semana de pérdidas. El crudo anotó su precio más alto desde 2022 en medio de la incertidumbre

Wall Street cerró su peor semana desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y el petróleo volvió a subir

Tiger Woods fue arrestado por sospecha de conducir bajo efectos del alcohol tras accidentarse con su auto

El episodio motivó el inicio de una investigación a cargo de las autoridades locales, que analizan las circunstancias del siniestro mientras se mantiene la expectativa sobre la evolución del famoso golfista y los próximos comunicados oficiales

Tiger Woods fue arrestado por sospecha de conducir bajo efectos del alcohol tras accidentarse con su auto

Los Parques Nacionales imprescindibles para conocer en Estados Unidos

El país norteamericano alberga una red extensa de parques naturales que destacan por sus paisajes, biodiversidad y variedad de ecosistemas. Estos espacios protegidos ofrecen alternativas para recorrer senderos, observar fauna y conocer formaciones geológicas

Los Parques Nacionales imprescindibles para conocer en Estados Unidos

Se emite una alerta de salud pública por carne de res y cerdo crudas: estos son los productos afectados

Un organismo oficial anunció que carnes comercializadas por la empresa mencionada podrían suponer un riesgo sanitario, pues no contaron con la certificación obligatoria, aunque hasta ahora no existen reportes de enfermedades relacionadas a la problemática

Se emite una alerta de salud pública por carne de res y cerdo crudas: estos son los productos afectados

El Bronx estrena la mayor obra ferroviaria que cambiará la vida de medio millón de personas

La llegada de nuevas estaciones facilita trayectos ágiles hacia Manhattan, amplía el acceso a empleos y educación, y fortalece la integración social en la ciudad de Nueva York

El Bronx estrena la mayor obra ferroviaria que cambiará la vida de medio millón de personas

TECNO

Google ya sabe la fecha del “Q-Day”: cuando la computación cuántica rompa cualquier clave de seguridad

Google ya sabe la fecha del “Q-Day”: cuando la computación cuántica rompa cualquier clave de seguridad

El efecto de BTS con Arirang en Spotify: su nuevo álbum fue guardado más de 12 millones de veces

Chats de iPhone nunca volverán a ser iguales gracias a iOS 26.4 y estas ocho novedades

Esta es la ciudad colombiana que ya es considerada Territorio Inteligente en América Latina

Nuevos códigos de Free Fire para hoy viernes 27 de marzo: recompensas en el juego

ENTRETENIMIENTO

BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”

BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”

Clint Eastwood apuntó contra la modernización en los westerns y advirtió que perdieron el realismo

Britney Spears habla por primera vez de su arresto por conducir en estado de ebriedad: “Gracias por su apoyo”

Anne Hathaway revela cómo combate la inseguridad por su cuerpo a los 43 años: “No esperaba encontrar una nueva etapa”

El emotivo consejo de Cillian Murphy a su hijo Aran: “Está bien ser uno mismo”

MUNDO

Rusia envía a Irán drones modernizados para la guerra en Medio Oriente

Rusia envía a Irán drones modernizados para la guerra en Medio Oriente

Cuál es el rol poco conocido de los zorros voladores en la economía y el medioambiente australianos

Wall Street cerró su peor semana desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y el petróleo volvió a subir

Ucrania atacó los principales puertos petroleros de Rusia en el Báltico

Rusia incluyó al director ganador del Óscar Pavel Talankin en la lista de “agentes extranjeros”