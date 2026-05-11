Estados Unidos

La mayoría de los hispanos en Nueva York no gana lo suficiente para vivir: qué está pasando y qué ayudas existen en 2026

El incremento en alquileres, servicios y alimentos provocó que casi ocho de cada diez hogares latinos enfrenten una brecha de ingresos, recurriendo a subsidios y estrategias de ahorro para cubrir los gastos básicos en la ciudad

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Primer plano de tres personas sentadas a una mesa, revisando documentos, facturas, sobres y tarjetas de crédito. Manos operan una calculadora. Ventana con edificios de Nueva York al fondo.
El 78% de los hispanos en Nueva York no logra cubrir el costo real de vida en 2026, de acuerdo con un informe de NYC Opportunity (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha crece sin freno: el 78% de los hispanos en Nueva York no logra cubrir el costo real de vida en 2026, de acuerdo con El Diario NY y un informe de NYC Opportunity.

Mantener el nivel de vida que se tenía en 2020 exige USD 1.300 adicionales al mes por familia, una presión derivada del aumento de los alquileres, el encarecimiento de alimentos y servicios y la ausencia de incrementos salariales.

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Según el informe municipal citado por El Diario NY, el monto necesariopara cubrir las necesidades mínimas pasó de USD 5.100 mensuales en 2020 a USD 6.400 en 2026.

Esta diferencia obliga a casi ocho de cada diez hogares hispanos a recurrir a apoyos públicos y organizaciones comunitarias para acceder a subsidios de alimentación, vivienda, energía y seguro de salud.

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Los hogares hispanos en Nueva York enfrentan en 2026 una brecha anual de USD 28.000 entre sus ingresos y el costo de vida básico, según datos oficiales.

Familia de cuatro, dos adultos y dos niños, camina por una calle urbana con maletas. Un taxi amarillo y edificios de ladrillo se ven al fondo.
El aumento de alquileres, alimentos y servicios genera que más del 50% de los hogares hispanos destine la mayor parte de sus ingresos a vivienda y comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la mediana de ingresos familiares es de USD 48.819, el costo estimado para cubrir necesidades esenciales asciende a USD 76.800, lo que obliga a una mayoría a depender de subsidios o endeudarse para cubrir gastos fundamentales.

De acuerdo con cifras de NYC Opportunity y el NYC Equitable Development Data Explorer, la mediana de ingresos para los hogares hispanos es de USD 48.819 anuales.

Para afrontar los gastos considerados esenciales en 2026, se calculan USD 76.800 al año, ampliando la brecha entre lo que se percibe y lo que realmente se necesita para evitar el endeudamiento.

Factores que impulsan el costo de vida en la comunidad hispana

El estancamiento salarial y el fuerte aumento de los alquileres afectan directamente a la comunidad latina, según el Pew Research Center.

Más del 50% de los hogares hispanos destina la mayor parte de sus ingresos a vivienda y comida, lo que deja poco margen para emergencias o gastos imprevistos.

Primer plano de billetes y monedas de dólar, tarjetas de crédito, recibo de supermercado y el logo de la NYC Human Resources Administration sobre una mesa de madera clara.
La brecha anual entre ingresos y costo de vida básico para hogares hispanos en 2026 se eleva hasta los USD 28.000, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Feeding America para 2026 indicó un incremento del 4,3% en el gasto en alimentos. “El efecto más inmediato es el cambio en los hábitos de compra: alternativas más baratas, marcas genéricas, menos carne y productos frescos”, señala el informe.

Aunque la inflación anual cerró en 2,7% en 2025, los aumentos en alimentos, energía y vivienda superaron ese promedio, incrementando la presión sobre los presupuestos familiares.

La carga de los servicios y las deudas familiares

El costo de servicios como seguros de auto, seguro de vivienda, electricidad, gas, agua e internet también ha registrado subas relevantes.

Según reportes de El Diario NY y testimonios recogidos por PAHO Federal Credit Union, estos gastos pueden sumar hasta USD 250 adicionales por mes en el presupuesto familiar.

Muchas familias hispanas recurren a tarjetas de crédito y préstamos personales para afrontar gastos esenciales, aunque especialistas advierten sobre tasas que superan el 20% anual.

PAHO Federal Credit Union aconseja: “Si solo pagás el mínimo y usás la tarjeta para alimentos o servicios básicos, es momento de buscar asesoría”, remarcando el riesgo de transformar la deuda en una carga permanente.

Dos adultos y dos niños caminan de espaldas por una acera en Nueva York, llevando bolsas de compras y mochilas, junto a un mural de la Hispanic Federation.
En 2026, el gasto en alimentos para familias hispanas incrementa un 4,3%, llevando a elegir productos más económicos y a reducir el consumo de carne y frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y subsidios clave para hispanos en Nueva York

Frente al aumento sostenido del costo de vida, asesores financieros y centros comunitarios recomiendan revisar anualmente los contratos de seguros y servicios, y comparar planes de electricidad, gas e internet para obtener mejores condiciones.

Priorizar el pago de deudas con alto interés y planificar la compra de comida, incluyendo marcas genéricas y cupones, son estrategias promovidas por Hispanic Federation.

En 2026, los subsidios disponibles para la comunidad hispana incluyen cupones de alimentos, subsidios de vivienda (Section 8), seguro de salud (Medicaid), subsidios energéticos y becas escolares.

Todos estos apoyos son gestionados por la NYC Human Resources Administration y Housing Connect, con asesoría gratuita de Hispanic Federation y otros centros, facilitando el acceso de las familias a estos recursos.

Dudas recurrentes y pasos para ahorrar en 2026

Especialistas y organizaciones consultadas aclaran que el salto de USD 1.300 mensuales en el costo de vida no se debe solo al alquiler; también inciden el alza de precios de alimentos, salud, cuidado infantil y servicios.

Cambiar de seguro o proveedor de internet puede significar un ahorro inmediato. Si se utiliza la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos o solo se paga el mínimo, es fundamental solicitar asistencia financiera.

Como acción inmediata, entidades y asesores recomiendan elaborar una lista de gastos fijos y comparar proveedores para identificar oportunidades de ahorro.

Ordenar deudas y renegociar condiciones es posible con el acompañamiento de especialistas, según el análisis de El Diario NY.

Revisar contratos y repensar hábitos de consumo se convierten en tareas esenciales para los hispanos en Nueva York en 2026.

La capacidad de adaptación, junto con el acceso a subsidios y el apoyo comunitario, se mantienen como recursos fundamentales para enfrentar los desafíos económicos de la ciudad.

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