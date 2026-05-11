Estados Unidos

Bomberos intensificaron tareas para contener los siniestros forestales en Broward y Miami-Dade Lead

Las autoridades desplegaron refuerzos aéreos y terrestres para proteger vecindarios amenazados por las llamas, mientras residentes mantienen la vigilancia ante posibles cambios en la dirección del viento

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Este video muestra una operación de extinción de incendios en la que participan el Miami Dade Fire Rescue. Se observan varios camiones de bomberos con escaleras extendidas rociando agua en una zona residencial. Un helicóptero, equipado con un balde de agua, sobrevuela el área y realiza descargas de líquido. Fuente: X @MiamiDadeFire

Los bomberos del sur de Florida siguen con las tareas para apagar los incendios forestales que iniciaron durante el fin de semana en los condados de Broward y Miami-Dade.

El Max Road Fire, ubicado al oeste de US-27 y Pines Boulevard en los Everglades de Broward, consumió 11.000 acres y alcanzó un nivel de contención del 50%

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El Departamento de Bomberos de Pembroke Pines confirmó que el Florida Forest Service mantiene las tareas de control, con la presencia de helicópteros y equipos de emergencia en áreas cercanas como la comunidad de Holly Lake para prevenir que las llamas se acerquen.

Bomberos de South Florida trabajan en la contención de dos incendios forestales que han consumido más de 11.300 acres en Broward y Miami-Dade.
Bomberos de South Florida trabajan en la contención de dos incendios forestales que han consumido más de 11.300 acres en Broward y Miami-Dade.

Por el momento, las autoridades informaron que no existe una amenaza inminente para la población, aunque solicitaron a los residentes que permanezcan atentos a la evolución de la situación.

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Por su parte, el Cuerpo de Rescate de Incendios de Miami-Dade aseguró en su red social de X que sigue asistiendo al Servicio Forestal de Florida (FFS, por sus siglas en inglés) bajo una estructura de mando unificada en relación con el incendio 172 en el sureste de Miami-Dade. Según el FFS, el incendio ha afectado 121 hectáreas (300 acres) y está contenido en un 50%.

La Unidad de Rescate Aéreo apoyó los esfuerzos de extinción desde el aire, realizando descargas de agua, mientras los equipos permanecen en tierra para proteger a las comunidades cercanas y mitigar posibles exposiciones. En este momento, no existen amenazas para las estructuras cercanas.

El Max Road Fire ha arrasado 11.000 acres en los Everglades de Broward y alcanza un 50% de contención, según CBS Miami. (X @VivianGonzalez7)
El Max Road Fire ha arrasado 11.000 acres en los Everglades de Broward y alcanza un 50% de contención, según CBS Miami. (X @VivianGonzalez7)

A medida que las condiciones meteorológicas cambian durante el resto del día, las áreas cercanas pueden experimentar condiciones de humo debido a los vientos cambiantes y la lluvia prevista, lo cual puede hacer que el humo se acerque más al suelo y afecte la visibilidad.

Los conductores deben tener precaución, mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones de la carretera y estar preparados para posibles cierres de vías.

Un incendio masivo está activo en los Everglades desde este domingo, cerca del límite entre los condados de Broward y Miami-Dade, en el sur de Florida, y se acerca a la US-27.
Un incendio masivo está activo en los Everglades desde este domingo, cerca del límite entre los condados de Broward y Miami-Dade, en el sur de Florida, y se acerca a la US-27.

Qué mencionaron los habitantes hasta el momento

Los habitantes como Vilma Rodriguez y Audrey Gonzalez aseguraron a CBS Miami que ya tomaron precauciones ante un posible cambio en la dirección del viento, incluyendo el acondicionamiento de objetos personales y el riego preventivo de las viviendas: “Siempre nos aseguramos de mojar todo, por precaución”, mencionó Gonzalez, quien ya enfrentó un incendio similar hace tres años, cuando el fuego alcanzó una distancia de 30 metros (100 pies) de su casa.

Mientras las llamas avanzaban rápidamente sobre el sawgrass seco hacia casas situadas al oeste de U.S. 27, vecinos como Roxanne Gily su familia enfrentaron la situación de emergencia. “Salimos y había humo por todas partes, ni diez minutos desde la casa”, relató Gil en declaraciones recogidas porel reconocido NBC6 South Florida News.

El siniestro llevó al cierre temporal de Card Sound Road, vía que ya fue habilitada nuevamente, pero por donde aún se reporta la presencia de densa humareda.

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