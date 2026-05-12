Arnold Schwarzenegger será Santa Claus en tu próxima película navideña favorita: así luce el actor en ‘The Man with the bag’

Arnold Schwarzenegger en 'Un padre en apuros'

Ya dio vida a todo un personaje icónico en una película navideña como fue el de Padre en apuros, pero ahora Arnold Schwarzenegger vuelve a sorprender con un giro inédito en su carrera al encarnar a Santa Claus en The Man with the Bag, la próxima apuesta navideña de Prime Video. El servicio de streaming ha publicado las primeras imágenes oficiales en las que se ve al actor caracterizado como el icónico personaje, generando expectativas entre los fanáticos del cine de acción y la comedia. El filme se presenta como una de las grandes novedades de la temporada festiva de 2026 y busca posicionarse como la favorita de los hogares para estas fiestas.

La caracterización de Schwarzenegger como Santa Claus marca una nueva etapa para el actor, quien a sus 78 años sigue liderando producciones de alto perfil. En la imagen difundida por Prime Video, se observa a Schwarzenegger vestido con el clásico atuendo rojo y blanco, portando la tradicional barba y un gorro navideño. La transformación no solo resulta llamativa por el contraste con los papeles de acción que definen su carrera, sino también por el tono humorístico que promete la película. Junto a él, aparece Alan Ritchson, quien interpreta a Vance, un exladrón reclutado por Santa para una misión inusual.

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La trama de The Man with the Bag se centra en un dilema propio de una comedia navideña con tintes de acción: la bolsa mágica de Santa ha sido robada y, para recuperarla, el protagonista decide buscar ayuda en la “lista de los traviesos”. Vance, interpretado por Ritchson, es el elegido para esta tarea, en una dinámica que combina el humor de los filmes navideños con la adrenalina de los títulos de acción. El argumento explora la posibilidad de redención para un personaje que representa el lado opuesto de la tradicional lista de buenos y malos, mientras se enfrenta a situaciones inesperadas al lado de Santa. El elenco de The Man with the Bag se completa con figuras reconocidas del cine y la televisión. Entre los nombres destacados se encuentran Ken Jeong, Awkwafina, Kyle Mooney, Jane Krakowski, Murray Hill y Liza Koshy. La participación de estos actores, conocidos por sus dotes cómicas y su presencia en producciones de éxito, refuerza el tono festivo y familiar de la película. Mooney, antiguo integrante de Saturday Night Live, junto a Jeong y Awkwafina, aportan una variedad de estilos humorísticos que prometen escenas memorables.

Arnold Schwarzenegger como Santa Claus en 'The man with the bag', la película que llegará a Amazon Prime en navidades

Así será ‘The Man with the bag’

Dirigida por Adam Shankman y escrita por Allan Rice, The Man with the Bag combina la experiencia de un realizador experto en musicales y comedias con la frescura de un guion pensado para todos los públicos. La película fue anunciada como una de las grandes producciones para la temporada navideña, con una apuesta clara por el entretenimiento familiar y un enfoque visual atractivo. Prime Video ha confirmado que el estreno mundial será el 2 de diciembre, ubicando el lanzamiento en el inicio de la temporada festiva, un momento estratégico para captar la atención de quienes buscan nuevas propuestas para ver en casa.

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La elección de Schwarzenegger como Santa Claus no es casual. Su trayectoria, marcada por éxitos como Terminator y Los mercenarios, lo ha consolidado como un referente del cine de acción, pero también como una figura capaz de reinventarse. La imagen del actor austríaco en el papel de Santa combina fuerza física, carisma y una veta cómica que se anticipa como el principal atractivo del filme. Ritchson, por su parte, suma credenciales como protagonista de la serie Reacher, consolidándose como un rostro popular en el streaming.

El anuncio y las imágenes de The Man with the Bag han generado gran expectación. En la fotografía promocional, Schwarzenegger sonríe junto a Ritchson, mostrando la química entre ambos protagonistas y anticipando el tono desenfadado que tendrá la historia. La película busca sumarse a la lista de clásicos navideños que renuevan el género, apostando por una combinación de acción, humor y espíritu festivo. Con una fecha de estreno que evita la saturación de títulos cercanos a Navidad, Prime Video apuesta a que el público encuentre en esta propuesta una nueva favorita para celebrar en familia.

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