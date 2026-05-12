Estados Unidos

Una alcaldesa del sur de California fue acusada de actuar ilegalmente como agente del régimen chino

La funcionaria de Arcadia, Eileen Wang, compareció este lunes ante un tribunal federal, admitió el cargo y recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 25.000 dólares. Además, presentó su renuncia al cargo municipal

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Una alcaldesa del sur de California fue acusada de actuar ilegalmente como agente del régimen chino (Crédito: Ciudad de Arcadia)
Una alcaldesa del sur de California fue acusada de actuar ilegalmente como agente del régimen chino (Crédito: Ciudad de Arcadia)

La alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de actuar ilegalmente como agente del régimen chino y acordó declararse culpable, informaron las autoridades federales este lunes. Wang también presentó su renuncia al cargo municipal, según la Fiscalía federal en Los Ángeles.

Wang, elegida alcaldesa en 2022 en esta ciudad del área de Los Ángeles con unos 56.000 habitantes, compareció este lunes ante un tribunal federal y quedó en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares. La Fiscalía informó que enfrenta un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero.

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Según el acuerdo judicial difundido por el Departamento de Justicia, Wang admitió que actuó como agente del régimen de la República Popular China sin notificar al fiscal general de Estados Unidos, como exige la legislación federal.

Los fiscales sostienen que Wang trabajó desde finales de 2020 junto a Yaoning “Mike” Sun en la operación de un sitio web llamado “U.S. News Center”, que se presentaba como una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense local.

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El acuerdo judicial indica que Wang y Sun “recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del gobierno de la República Popular China para publicar contenido favorable a China en el sitio web”. También señala que en ocasiones buscaron autorización de funcionarios chinos antes de difundir otros contenidos favorables a Beijing.

Según el acuerdo judicial difundido por el Departamento de Justicia, Wang admitió que actuó como agente del régimen de la República Popular China sin notificar al fiscal general de Estados Unidos, como exige la legislación federal (Crédito: LA Times)
Según el acuerdo judicial difundido por el Departamento de Justicia, Wang admitió que actuó como agente del régimen de la República Popular China sin notificar al fiscal general de Estados Unidos, como exige la legislación federal (Crédito: LA Times)

Entre los hechos incluidos en la acusación figura un episodio de noviembre de 2021, cuando Wang quiso difundir un artículo relacionado con los embajadores de China y Rusia, quienes pedían a los estadounidenses respetar los “derechos democráticos” de China. “Esto es lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere enviar”, escribió Wang, según el Departamento de Justicia.

El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, cuestionó que una funcionaria electa mantuviera vínculos no declarados con el régimen chino. “Las personas elegidas para cargos públicos en Estados Unidos deben actuar únicamente para el pueblo estadounidense al que representan”, afirmó Eisenberg.

Es profundamente preocupante que alguien que previamente recibió y ejecutó directivas de funcionarios del gobierno de la República Popular China ahora esté en una posición de confianza pública, particularmente porque esa relación con ese gobierno extranjero nunca fue revelada”, agregó.

El FBI también se refirió al caso. Roman Rozhavsky, subdirector de la división de contrainteligencia y espionaje de la agencia, sostuvo en un comunicado: “Por su propia admisión, Eileen Wang sirvió en secreto a los intereses del gobierno chino”.

La investigación también involucra a Yaoning “Mike” Sun, quien se declaró culpable en octubre pasado de actuar como agente extranjero. Según la Fiscalía, Sun cumple una condena de cuatro años de prisión.

Un sello circular dorado con el texto 'FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION DEPARTMENT OF JUSTICE' en una pared oscura, con una figura humana borrosa pasando por delante
El FBI también se refirió al caso. Roman Rozhavsky, subdirector de la división de contrainteligencia y espionaje de la agencia, sostuvo en un comunicado: “Por su propia admisión, Eileen Wang sirvió en secreto a los intereses del gobierno chino” (REUTERS)

El acuerdo judicial de Wang también menciona a John Chen, descrito por los fiscales como un alto funcionario del gobierno chino. Según la acusación, Chen pidió a Wang en noviembre de 2021 publicar contenido específico en “U.S. News Center”. Chen fue condenado en noviembre de 2024 a 20 meses de prisión después de declararse culpable de actuar como agente no registrado de China y de soborno, informó la Fiscalía.

Los abogados de Wang, Brian A. Sun y Jason Liang, afirmaron este lunes que las conductas investigadas estuvieron relacionadas con la vida personal de la ex alcaldesa y con el sitio web, y no con la administración municipal de Arcadia. La defensa sostuvo que las actividades mencionadas en la acusación “no involucraron a la ciudad de Arcadia”.

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