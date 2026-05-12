Estados Unidos

Lotería Powerball: resultados ganadores del lunes 11 de mayo de 2026

Como cada lunes, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Guardar
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los ganadores del más reciente sorteo llevado a cabo por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

PUBLICIDAD

Números ganadores del último sorteo

  • Fecha del sorteo: lunes 11 de mayo del 2026
  • Números ganadores: 24 56 30 64 37 7.
  • Multipler: 3x.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿Cómo se juega?

Explainer de como ganar en la lotería Powerball

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego escoger un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP Photo/)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP Photo/)

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mayoría de los hispanos en Nueva York no gana lo suficiente para vivir: qué está pasando y qué ayudas existen en 2026

El incremento en alquileres, servicios y alimentos provocó que casi ocho de cada diez hogares latinos enfrenten una brecha de ingresos, recurriendo a subsidios y estrategias de ahorro para cubrir los gastos básicos en la ciudad

La mayoría de los hispanos en Nueva York no gana lo suficiente para vivir: qué está pasando y qué ayudas existen en 2026

Bomberos intensificaron tareas para contener los siniestros forestales en Broward y Miami-Dade

Las autoridades desplegaron refuerzos aéreos y terrestres para proteger vecindarios amenazados por las llamas, mientras residentes mantienen la vigilancia ante posibles cambios en la dirección del viento

Bomberos intensificaron tareas para contener los siniestros forestales en Broward y Miami-Dade

El déficit de cuidado infantil sitúa a Florida entre los peores estados para madres trabajadoras

Un nuevo informe financiero evidencia los grandes desafíos que enfrentan mujeres con empleo y responsabilidades de crianza en esta región, donde el acceso insuficiente y los elevados costos limitan sus oportunidades y bienestar

El déficit de cuidado infantil sitúa a Florida entre los peores estados para madres trabajadoras

Buc-ee’s llega a seis nuevos estados: la cadena de tiendas más famosa del sur de EE.UU. amplía su presencia en Texas y Florida

La empresa inaugura establecimientos en ubicaciones clave hasta 2027, consolidando su modelo de megacentros con servicios para automovilistas y una oferta gastronómica que la distingue en el mercado nacional

Buc-ee’s llega a seis nuevos estados: la cadena de tiendas más famosa del sur de EE.UU. amplía su presencia en Texas y Florida

El respaldo de Donald Trump podría definir las elecciones en Colombia

Un nuevo sondeo muestra que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están prácticamente igualados en intención de voto para la primera vuelta, dejando a Valencia Paloma rezagada y con el posible rol de árbitro en el balotaje

El respaldo de Donald Trump podría definir las elecciones en Colombia

TECNO

La frase de Mark Zuckerberg sobre el éxito que hoy comparten millones de emprendedores

La frase de Mark Zuckerberg sobre el éxito que hoy comparten millones de emprendedores

Filtran el futuro de macOS 27: Safari se potencia y la interfaz da un salto visual

El auge del internet satelital: situaciones donde Starlink es útil y casos en los que no conviene

Así puedes limpiar los altavoces de tu móvil y recuperar el sonido original

Disney apuesta por robots más humanos con ReActor, el sistema que fusiona física e IA para perfeccionar movimientos complejos

ENTRETENIMIENTO

Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos

Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos

FKA Twigs interpretará a Josephine Baker en una nueva película biográfica

El universo de DC suma a Matthew Lillard en la secuela de ‘Superman’ dirigida por James Gunn

“Nos traumatizamos tanto que seguimos en contacto”: la historia detrás de la amistad en X-Men 2

‘El diario de la princesa’: la directora de la película revela detalles de la trama para la tercera entrega

MUNDO

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

Castillos, trufas negras, vinos premiados: 10 pueblos italianos que acaban de entrar en la lista más exclusiva del país

El lugar donde nació Winnie-the-Pooh existe, está en Inglaterra y cumple 100 años