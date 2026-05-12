Estados Unidos

Cae la confianza económica entre los hispanos en EE. UU: menos compras de casas y autos en 2026

Nuevos datos indican que solo una minoría de la población latina considera que es buen momento para grandes inversiones, reflejando el impacto de la inflación, tasas elevadas y temores sobre el empleo

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Una pareja hispana genérica sentada frente a una laptop con gráficos de precios de casas y autos. Sobre la mesa, documentos de hipoteca, catálogos y el logo de NAHREP.
El índice de confianza de los latinos descendió a 73,94 puntos, el nivel más bajo en dos años, reflejando mayor cautela en el consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de la confianza económica entre los hispanos en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026 ya genera efectos visibles: la disposición para comprar viviendas y autos alcanzó su nivel más bajo en casi dos años.

El índice de confianza descendió de 85,8 a 73,94 puntos, reflejando mayor cautela y pesimismo en las familias latinas.

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Un informe de la Universidad Atlántica de Florida indica que el 53% de los hispanos percibe un deterioro en su situación financiera respecto a 2025, lo que limita la intención de realizar compras importantes como casas y automóviles.

Este retroceso podría impactar en el consumo nacional si la percepción negativa persiste durante el resto de 2026, según el sondeo realizado a 537 adultos hispanos en todo el país.

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La disminución marcada de la confianza ocurrió entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. Es que solo el 58% de los encuestados espera mejorar su situación en los próximos doce meses, por debajo del 69% registrado el trimestre anterior.

Gráfico rojo descendente en hoja con calculadora, llave de casa, llave de auto y logo parcial de Experian Automotive. Simboliza alerta económica.
El 53% de los hispanos en EE. UU. percibe un deterioro en su situación financiera respecto a 2025, según encuesta de la Universidad Atlántica de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mónica Escaleras, directora de la Iniciativa de Encuestas Empresariales y Económicas de la Universidad Atlántica de Florida (BEPI-FAU), indicó que “la encuesta apunta a un cambio en las expectativas de los consumidores hispanos” y advirtió que una percepción más cautelosa “podría presagiar efectos adversos para la economía nacional, ya que influye directamente en las decisiones de gasto y ahorro”.

El descenso de la confianza responde a un entorno de inflación, tasas de interés elevadas y preocupación por el empleo, factores que afectan las decisiones económicas y las expectativas de consumo para los próximos meses.

Disminuye la disposición a comprar viviendas y autos

La baja confianza se refleja en menor disposición para adquirir bienes de alto valor. Solo el 42% de los hispanos considera que es buen momento para comprar una vivienda, frente al 48% del trimestre anterior.

En el caso de los autos, la caída es más pronunciada aún: apenas el 35% ve favorable comprar un vehículo, una reducción significativa respecto al 50% a fines de 2025.

Estas percepciones afectan tanto al mercado inmobiliario como al automotor, considerados claves para el consumo de la comunidad latina y el mercado nacional.

Escaparates de agencia NAHREP, concesionaria de autos roja y blanca, y agencia inmobiliaria verde en una calle de EE. UU. Personas genéricas observan, con luz de día nublado.
La caída de la confianza económica entre los hispanos en Estados Unidos afecta la capacidad de compra de viviendas y autos en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preocupaciones económicas y perspectivas para 2026

La mayoría de los adultos latinos define la economía actual como “regular o mala”: el 78% expresa ese juicio y casi la mitad teme un empeoramiento en 2026.

Las principales preocupaciones incluyen la inflación alimentaria (67%), el costo de la vivienda (65%) y los precios de energía y gasolina (53%).

Solo el 49% de los encuestados anticipa una mejora en la economía, mientras que el 51% prevé dificultades persistentes para el país.

Especialistas consultados alertan que estos temores pueden limitar la recuperación del consumo y la inversión interna en el corto plazo.

Factores que explican la caída y posibles escenarios

La combinación de tasas de interés altas, inflación persistente e incertidumbre laboral explica el deterioro de la confianza en las familias latinas.

Entidades como la National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP) y Experian Automotive detectaron una baja en la cantidad de hipotecas otorgadas y en los préstamos para autos (nuevos y usados) durante los primeros meses de 2026.

Vista en diagonal de varios autos nuevos de diferentes colores estacionados en una fila, con etiquetas de precio, observados a través de una valla metálica gris borrosa en primer plano.
Solo el 42% de los hispanos considera adecuado comprar vivienda en 2026, mientras la intención de adquirir autos cae al 35% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estas condiciones se mantienen y la inflación no cede, la tendencia a postergar compras relevantes podría acentuarse.

No obstante, el consumo hispano mostró una notoria capacidad de recuperación en ciclos previos cuando mejoran los indicadores económicos.

El historial de adaptación del consumidor latino y la posibilidad de un repunte en el empleo abren la puerta a una mejora del panorama económico en la segunda mitad del año, si el contexto lo permite.

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