Estados Unidos

El déficit de cuidado infantil sitúa a Florida entre los peores estados para madres trabajadoras

Un nuevo informe financiero evidencia los grandes desafíos que enfrentan mujeres con empleo y responsabilidades de crianza en esta región, donde el acceso insuficiente y los elevados costos limitan sus oportunidades y bienestar

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Una mujer mira un calendario escolar y escribe, sentada en una mesa de cocina rodeada de tres niños, cuadernos y útiles. Al fondo, una ventana y la cocina.
Florida ocupa el puesto 41 a nivel nacional por su déficit de cuidado infantil, según un informe de WalletHub. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida se clasificó como uno de los peores estados de Estados Unidos para madres trabajadoras dado que enfrenta un déficit crónico en acceso y calidad de cuidado infantil que, junto a los costos elevados, sitúan a la región en el puesto 41 a nivel nacional, según un informe de la firma de análisis financiero WalletHub.

Por qué Florida es uno de los peores estados para las madres trabajadoras

Esta combinación evidencia las dificultades concretas para mujeres que buscan compatibilizar empleo, largos trayectos y las demandas de la maternidad.

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La incapacidad de Florida para ofrecer respaldo suficiente a las madres trabajadoras se refleja en cifras que van más allá de cualquier ranking superficial.

El informe de la firma de análisis financiero WalletHub, citado por el canal local NBC Miami y el ranking nacional elaborado por dicha firma, posiciona al estado entre los 5 peores de todo el país en materia de cuidado infantil, tanto por los altos precios —que equiparan cuotas hipotecarias— como por la limitada disponibilidad y la irregularidad en la calidad del servicio.

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Ely Yutronic sonríe mientras acuna a su hija Luna, vestida de rosa, en un sofá. La madre toca la mejilla del bebé, una lágrima se asoma en su ojo.
Los altos costos del cuidado infantil en Florida igualan el monto de una cuota hipotecaria mensual para muchas familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Chip Lupo, analista de WalletHub, el principal obstáculo no reside solo en el costo directo, sino en una combinación de escasez de cupos y déficit en los estándares de atención: “El cuidado infantil parece ser el factor número uno que arrastra a Florida hacia abajo”.

En términos de impacto concreto, las madres en Florida describen una realidad cotidiana de largas jornadas laborales y desplazamientos significativamente más prolongados que la media nacional.

Jennifer McNichol, responsable de proyectos en obras de construcción y madre de 3 hijos, manifestó a NBC Miami que se identifica plenamente con los resultados.

“No siempre es sencillo ser madre en el sur de Florida, especialmente si eres madre soltera. Hay muchos obstáculos que superar”, explicó Jennifer McNichol.

Ella calificó su licencia de maternidad como “los dos meses más rápidos de mi vida”, tiempo insuficiente para atender a una familia numerosa y reincorporarse a un entorno laboral exigente.

La presión económica se suma a las limitaciones logísticas. Catherine Fields, directora en una firma consultora y madre de 2, comparó en NBC Miami la factura mensual del cuidado de los hijos con la de un crédito inmobiliario: “Es como una hipoteca para muchas personas”.

Una mujer, con ropa gris, se sienta en una cama con las manos en la cabeza, visiblemente angustiada. En el fondo, un bebé llora en una cuna blanca.
Expertas subrayan que las medidas estatales recientes solo representan un primer paso ante una situación estructural crítica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su frustración crece por la falta de flexibilidad en los servicios, ya que incluso deben abonarlos en períodos en los que no los utilizan: “Estoy dispuesta a pagar, pero hacerlo cuando no recibo el servicio me parece injusto”.

El estado de Florida ha implementado recientemente medidas como la ampliación de licencias con goce de sueldo para empleados públicos y el fortalecimiento del presupuesto en servicios de salud mental, iniciativas que, según el reporte del canal local NBC Miami, buscan aliviar la presión sobre las familias trabajadoras.

No obstante, tanto McNichol como Fields coinciden en señalar que estas acciones apenas constituyen el inicio de un debate urgente, cuya necesidad se evidencia en el agotamiento y la tenacidad de madres que, ante la falta de sistemas institucionales robustos, dependen de redes informales, familiares y compañeros de trabajo para sostener el equilibrio entre vida personal y profesional.

El estudio de la firma de análisis financiero WalletHub, citado por el canal local NBC Miami, evaluó variables como acceso al cuidado infantil, oportunidades de desarrollo profesional y brecha salarial de género.

En el contexto de este análisis, Florida destaca por las carencias de asistencia para madres trabajadoras, aportando no solo cifras, sino también los testimonios de mujeres que exponen cómo la falta de soluciones estructurales convierte su día a día en una carrera de obstáculos permanente.

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