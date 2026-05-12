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Juliette Binoche opina sobre los coordinadores de intimidad: “Tienes que ir más allá de tu zona de confort, o te vuelves una mojigata”

La mítica actriz ha debutado como directora en un documental que habla mucho sobre la expresión corporal y se sitúa en contra de la opinión general sobre las escenas de sexo en el cine

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Juliette Binoche ha hablado sobre los coordinadores de intimidad en las escenas de sexo
Juliette Binoche ha hablado sobre los coordinadores de intimidad en las escenas de sexo

La actriz Juliette Binoche ha explicado en una reciente entrevista con el diario británico The Guardian, tras el estreno de su documental In-I In Motion, que considera que tener un coordinador de intimidad en un rodaje no es suficiente para lograr interpretaciones auténticas en las escenas físicas o románticas. Según Binoche, los actores deben superar sus propios límites para alcanzar una verdad emocional en pantalla.

El documental In-I In Motion, en el que Binoche debuta como directora y que se presentó en el pasado Festival de San Sebastián, muestra el proceso de seis meses de ensayos de danza contemporánea junto al bailarín británico Akram Khan.

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El diario británico The Guardian recoge declaraciones donde Binoche señala que “el cuerpo se convierte en un puzle” cuando se establecen normas formales de consentimiento para cada movimiento, mostrándose más partidaria de un enfoque intuitivo para las escenas íntimas. Sobre el trasfondo del proyecto, la actriz puntualiza: “Nuestra película va contra lo que se dice hoy en día, y eso me gusta”.

Las medidas de protección Vs. la espontaneidad

Durante la conversación, Juliette Binoche detalló que valora las medidas de protección para actrices con menos experiencia, pero sostiene que la conexión entre intérpretes debe surgir de una necesidad interna, lejos de apoyarse únicamente en protocolos.

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La actriz Juliette Binoche siempre se ha caracterizado por protagonizar escenas eróticas de alto voltaje
La actriz Juliette Binoche siempre se ha caracterizado por protagonizar escenas eróticas de alto voltaje

La intérprete y directora afirma: “No es tan simple como tener a un coordinador de intimidad en el plató. Cuando actúas una escena amorosa, tiene que venir del corazón, del instinto, de la necesidad. Si en vez de sentir lo que sucede, piensas solo en los movimientos que vas a hacer, entonces estás en una mala situación”.

Además de esta perspectiva, Binoche argumenta la importancia de vencer la timidez y abordar sin reservas la exposición corporal y emocional, aunque implique atravesar ciertas barreras personales. “De verdad tienes que ir más allá de tu zona de confort porque de lo contrario te vuelves una mojigata y no eres veraz con lo que está pasando en la vida”. Estas afirmaciones destacan el posicionamiento singular de la actriz frente a debates recientes sobre la seguridad y autonomía en los rodajes.

Juliette Binoche y Jeremy Iron en 'Herida', de Louis Malle, una de las películas más eróticas de la intérprete.
Juliette Binoche y Jeremy Iron en 'Herida', de Louis Malle, una de las películas más eróticas de la intérprete.

La postura de Binoche contrasta con las opiniones de otras figuras del cine, como Kate Winslet o Jennifer Lawrence, quienes han destacado la utilidad de los coordinadores de intimidad tras el auge del movimiento #MeToo. Binoche reconoce la utilidad de estos profesionales, aunque reivindica que la autenticidad de ciertas escenas solo puede alcanzarse aceptando cierto riesgo y espontaneidad.

En la misma entrevista con el diario The Guardian, Binoche detalla el origen autobiográfico de algunas escenas del documental, en particular una secuencia inspirada por un asalto que sufrió en su adolescencia. Relata que, en ese episodio, cuando su agresor intentó estrangularla, ella le desafió diciéndole: “Adelante, hazlo”. El atacante desistió, algo que Binoche identifica como gesto de autodeterminación y comprensión del dolor propio. “Mucha gente pasa por eso. En Francia el porcentaje de mujeres que sufren violencia así es enorme”, afirma la intérprete, remarcando la dimensión colectiva de estas experiencias.

Una nueva experiencia como directora

La actriz, que cuenta con más de setenta largometrajes y un Oscar, asume que el proceso creativo implica exponerse, trabajar sobre lo desconocido y asumir la vulnerabilidad como motor artístico. “Ser principiante significa no saber. Se trata de orientarse hacia una verdad interior. No es cuestión de confianza, sino de permitirse no ser nada”, argumenta Binoche en The Guardian. En la pieza también aparece su visión sobre la dirección cinematográfica: tras décadas de colaboración con grandes realizadores, afirma haber recogido la intuición de la mayoría de directores para seguir la necesidad interior como punto de partida en el arte.

Tráiler de 'El regreso de Ulises'

El documental incluye material filmado por su hermana, la realizadora Marion Stalens, quien grabó cerca de 200 horas de ensayos que Binoche redujo personalmente a las dos horas finales de metraje. La película, compuesta por fragmentos de las conversaciones con Akram Khan y escenas de improvisación, culmina con la grabación íntegra de la pieza de danza. El diario británico The Guardian subraya que este resultado es una obra aún más descarnada y experimental que los papeles más icónicos de la actriz en filmes como Tres colores: Azul o El paciente inglés.

Binoche reside actualmente en París, disfruta de trabajos que la mantienen conectada con su realidad y acaba de finalizar el rodaje de North Loire, dirigida por Antoine Chevrollier, mientras sostiene distintas colaboraciones internacionales. También protagonizará la próxima película dirigida por Ethan Hawke, que tendrá por título Camino real.

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