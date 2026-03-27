Falleció el veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arrojado a las vías del metro en Manhattan

Bairon Hernandez, ciudadano hondureño de 34 años, fue detenido en Brooklyn y enfrenta cargos de homicidio en segundo grado tras la muerte de Williams.

Richard Williams, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 83 años, murió tras ser empujado a las vías del metro en un ataque sin motivo en Manhattan. El incidente ocurrió el 8 de marzo en la estación Lexington Avenue-63rd Street, en el Upper East Side.

La víctima sufrió heridas graves y permaneció varios días en estado crítico con soporte vital. La Policía de Nueva York confirmó que la muerte fue consecuencia directa de las lesiones sufridas en el hecho, según reportó NBC New York.

Dos personas fueron empujadas a las vías y testigos evitaron una tragedia mayor

El incidente se produjo cuando Williams aguardaba en la plataforma sur la llegada de los trenes F y Q. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Daily Mail y NBC New York, un hombre se acercó y, sin previo aviso, lo empujó hacia las vías. Segundos antes, el mismo agresor había arrojado también a John Rodriguez, de 30 años, quien se encontraba en el andén.

Rodriguez sufrió heridas menores en el cuello y el hombro, pero logró reincorporarse y colaboró para que Williams regresara al andén. Varios pasajeros descendieron para asistirlos y consiguieron ponerlos a salvo segundos antes de la llegada de un tren.

John Rodriguez, la segunda víctima, logró reincorporarse tras el ataque y ayudó a salvar a Williams junto a otros pasajeros (REUTERS).

Quién era el veterano Richard Williams

Richard Williams sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante tres décadas. En la actualidad, llevaba una vida activa e independiente en Roosevelt Island. Su familia indicó que era una persona generosa y que disfrutaba recorrer la ciudad a pie.

“Mi padre es un hombre increíble. Le gusta leer y caminar”, detalló su hija, Debbie Williams, al Daily Mail. Recientemente celebró su aniversario número 55 de casado. Además, Williams había sobrevivido previamente a un incendio y al cáncer.

Su nieta, Samantha Loria, manifestó a CBS New York el impacto emocional de la pérdida: “Lo más difícil es que no puedo volver a hablar con él ni abrazarlo”. A su vez, recordó que su abuelo solía saludar a desconocidos y preguntar cómo estaban, una costumbre que reflejaba su actitud amable ante la vida cotidiana.

Detención del sospechoso e investigación policial

El presunto autor del ataque fue identificado como Bairon Hernandez, de 34 años y nacionalidad hondureña. La policía informó que, tras el incidente, Hernandez huyó y fue localizado dos días después en un refugio de Brooklyn, gracias a imágenes grabadas por Rodriguez y a una recompensa de USD 3.500 ofrecida por las autoridades.

Al momento de la detención, Hernandez negó su implicación. Inicialmente fue imputado por intento de homicidio, asalto y poner en peligro la vida de otros; los cargos se elevaron a homicidio en segundo grado tras el fallecimiento de Williams. El proceso judicial continúa y se espera la definición de la acusación formal junto a la programación de las audiencias en los próximos días.

La policía destacó que el ataque fue totalmente aleatorio y que no existía vínculo previo entre el agresor y las víctimas. Hernandez no registraba antecedentes penales en Nueva York.

Por su parte, un portavoz del abogado defensor, Mitchell Schuman, indicó que “aún no han tenido acceso a la acusación formal ni al material probatorio completo”, según Daily Mail.

Bairón Posada-Hernández es escoltado por agentes tras su detención, acusado de empujar a dos personas a las vías del metro en Manhattan (Captura de video: Univisión).

Reacciones y debate sobre seguridad y migración

El crimen generó un impacto en la comunidad local y reavivó el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte público de Nueva York y las políticas migratorias. Organizaciones como The American Border Story emitieron comunicados en los que vincularon el caso con el control fronterizo y la colaboración entre jurisdicciones.

Un portavoz de la organización citado por Daily Mail afirmó: “Este caso es una acusación directa contra las políticas fallidas que permiten que individuos peligrosos reingresen repetidamente a nuestro país y permanezcan en nuestras calles. Las políticas de santuario y la negativa a cooperar con las autoridades federales de inmigración tienen consecuencias reales y mortales”.

Además, advirtió: “Richard Williams debería seguir vivo hoy. Los líderes que continúan obstaculizando la aplicación de la ley en materia de inmigración tienen las manos manchadas de sangre y deben rendir cuentas”.