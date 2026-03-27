Estados Unidos

Así buscan frenar el dengue en Florida sin insecticidas

Una liberación controlada de mosquitos creados en laboratorio está cambiando la forma en que la ciencia combate brotes en zonas donde el Aedes aegypti pone en jaque a la salud pública

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Primer plano de un mosquito Anopheles darlingi con patas y probóscide sobre la piel de un brazo humano. El insecto tiene un cuerpo oscuro y alas. Fondo verde borroso.
La liberación de mosquitos genéticamente modificados en Florida busca reducir la propagación de dengue, Zika y fiebre amarilla en zonas de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La liberación de mosquitos genéticamente modificados en Florida es una estrategia en la lucha contra enfermedades como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. Con la aprobación de entidades regulatorias estadounidenses y tras años de pruebas internacionales, este método busca reducir la población del vector Aedes aegypti sin recurrir a insecticidas tradicionales.

La autoridad ambiental de Estados Unidos, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dio luz verde a la liberación de estos insectos modificados en áreas seleccionadas de Florida y Texas. El sistema utiliza machos portadores de un gen autolimitante que impide que sus descendientes hembras sobrevivan hasta la adultez, lo que interrumpe el ciclo de reproducción del mosquito transmisor.

Solo los machos de Aedes aegypti modificados son liberados, ya que no pican ni transmiten enfermedades. El programa está diseñado para reducir únicamente la población de Aedes aegypti, sin afectar otras especies. Cuando cesa la liberación de estos mosquitos, la población del vector tiende a recuperarse a sus niveles previos en cuestión de semanas o meses.

Cómo funciona la modificación genética en mosquitos

El procedimiento consiste en criar en laboratorio machos de Aedes aegypti con un gen letal para las hembras. Estos machos, al liberarse en el entorno, se aparean con hembras silvestres y transmiten el gen a su descendencia.

Las hembras portadoras de la modificación mueren antes de alcanzar la edad adulta, mientras que los machos sobreviven y continúan propagando el gen durante varias generaciones.

Primer plano de un mosquito de color oscuro con patas a rayas y abdomen rojo hinchado, picando un brazo humano con piel clara. Fondo borroso.
El programa cuenta con la autorización de la EPA y monitoreo semanal en las áreas tratadas para garantizar la seguridad ambiental y de la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención busca el control específico del insecto, sin efectos en otras especies, y el ciclo se interrumpe cuando se detienen las liberaciones regulares.

Regulación y supervisión científica

La EPA regula estrictamente cada experimento, requiriendo permisos especiales para toda liberación. Además, las autoridades estatales de Florida y Texas deben aprobar cada ensayo previo a su inicio. El control incluye:

  • Monitoreo semanal de las poblaciones de mosquitos en las zonas tratadas.
  • Prohibición de liberar mosquitos modificados cerca de fuentes de tetraciclina (que podría neutralizar el gen letal), como granjas o plantas de tratamiento de aguas.
  • Suspensión inmediata de las liberaciones si se detectan hembras modificadas adultas, con aplicación de insecticidas en el área afectada.

La EPA y los CDC concluyeron que estos experimentos no presentan riesgos para la salud de personas, animales ni el entorno. Determinaron que los machos liberados no muerden ni transmiten enfermedades y que no existe evidencia de toxicidad o alergenicidad en humanos o animales expuestos a estos insectos.

Resultados y experiencia internacional

La técnica ya se ha implementado en países como Brasil, Panamá y las Islas Caimán, donde la población de Aedes aegypti disminuyó hasta en un 90% en las zonas tratadas. En Florida, las primeras pruebas comenzaron en 2021 y continuaron tras obtener una extensión del permiso hasta 2024, abarcando miles de hectáreas en el condado de Monroe.

Según la empresa biotecnológica Oxitec, responsable de la tecnología, los datos de campo demuestran una supresión significativa del vector en las áreas de liberación. Sin embargo, la empresa solo libera datos seleccionados y algunos científicos y organizaciones reclaman una mayor transparencia y revisión independiente de los resultados.

Debate científico y social

La introducción de mosquitos genéticamente modificados ha sido objeto de debate en la comunidad científica y entre habitantes locales. Muchos expertos afirman que la disminución de Aedes aegypti reduce la probabilidad de brotes, pero otros plantean preguntas no resueltas:

Dos científicos con batas blancas y gafas observan un tubo de ensayo con líquido azulado en un laboratorio lleno de instrumentos y frascos de vidrio.
La tecnología de Oxitec emplea machos de Aedes aegypti con un gen letal que elimina a las hembras para interrumpir el ciclo de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La aparición de híbridos resistentes fue reportada en estudios externos al programa estadounidense, como un trabajo de la Universidad de Yale en Brasil.
  • La falta de datos públicos y revisiones independientes en Estados Unidos alimenta la desconfianza de grupos ambientalistas y parte de la comunidad científica.
  • Organizaciones como la organización de activismo alimentario Center for Food Safety han criticado la “falta de transparencia” y el riesgo de introducir modificaciones impredecibles en el ecosistema.

Puntos clave para la comunidad

  • Los mosquitos modificados no pueden detener un brote en curso, sino que buscan prevenir futuros brotes al disminuir la población del vector.
  • El método no sustituye otras medidas de control, ya que en muchas regiones conviven varias especies de mosquitos transmisores.
  • La autorización de la EPA incluye medidas estrictas de protección y monitoreo ambiental.
  • La población de Aedes aegypti vuelve a sus niveles originales si se interrumpe la liberación de los mosquitos modificados.

Perspectivas y próximos pasos

El ensayo en Florida sigue bajo evaluación, con monitoreos periódicos y análisis de los efectos sobre la población de mosquitos y la aparición de enfermedades transmitidas por vectores. Las autoridades mantienen la posibilidad de cancelar el permiso si surgen riesgos inesperados para la salud o el entorno.

Mientras tanto, la experiencia estadounidense es observada de cerca por otros países, que consideran replicar la técnica en zonas donde los brotes de dengue y Zika representan una amenaza constante. El debate sobre la transparencia y la participación comunitaria seguirá siendo central en el avance de la biotecnología aplicada a la salud pública.

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