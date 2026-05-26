Entretenimiento

Así fue el reencuentro de Fergie con Black Eyed Peas en los AMAs 2026

La cantante se unió por sorpresa a sus excompañeros para recibir el premio a la Mejor Canción del Recuerdo por su hit ”Rock That Body"

Guardar
Google icon
Fergie junto a los miembros de Black Eyed Peas, will.i.am, Apl.de.ap y Taboo, en el escenario de los American Music Awards (AMAS 2026)

Las Vegas fue el escenario de uno de los momentos más emotivos de la noche del lunes en los American Music Awards 2026. Fergie reapareció junto a will.i.am, apl.de.ap y Taboo para recibir juntos, como los cuatro integrantes históricos de los Black Eyed Peas, el premio a la Mejor Canción del Recuerdo por “Rock That Body”, el éxito de 2010 que ha resurgido gracias a TikTok y las redes sociales.

La 52ª edición de los American Music Awards, transmitida por CBS desde el MGM Grand Garden Arena, reunió a grandes figuras de la música bajo la conducción de Queen Latifah.

PUBLICIDAD

Cuando los Black Eyed Peas fueron anunciados como ganadores de su categoría, el público estalló en aplausos al ver que Fergie también subió a la plataforma. La cantante de 51 años tomó el micrófono durante el discurso de aceptación y dedicó el premio a los fans del grupo y, especialmente, a su hijo Axl, de 12 años, fruto de su relación con el actor Josh Duhamel.

“Qué momento”, dijo Fergie frente al público. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, ‘Rock That Body’. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”, expresó.

PUBLICIDAD

El reencuentro de la formación clásica de Black Eyed Peas provocó una ovación del público en el MGM Grand Garden Arena (REUTERS/Mario Anzuoni)
El reencuentro de la formación clásica de Black Eyed Peas provocó una ovación del público en el MGM Grand Garden Arena (REUTERS/Mario Anzuoni)

La intérprete de “Big Girls Don’t Cry” también destacó el papel de las plataformas digitales en el resurgimiento del tema. “Quiero agradecer a todos los que hicieron TikToks y videos en Instagram y que hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist”, destacó. “Finalmente puedo decir esto en televisión: ¡Hola, Axl! ‘Rock That Body’, ¡lo logramos!”

“Rock That Body” (2010) y los Black Eyed Peas son los primeros ganadores en una categoría creada para celebrar clásicos que dominaron la radio pop. Otros nominados de esta edición fueron “What’s Up?” de 4 Non Blondes y “Iris” de Goo Goo Dolls.

La salida de Fergie y los años de distancia

Fergie fue la vocalista principal de los Black Eyed Peas desde 2002 hasta 2018, año en que se separó del grupo para concentrarse en su carrera solista y en su faceta como mamá.

Su partida marcó el fin de una de las etapas más exitosas de la banda: juntos vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo y encabezaron tres veces el Billboard Hot 100 con “Boom Boom Pow” y “I Gotta Feeling” (ambas de 2009) e “Imma Be” (2010), de acuerdo con Us Weekly.

Fergie aseguró que las redes sociales ayudaron a que una nueva generación descubriera “Rock That Body” (REUTERS/Mario Anzuoni)
Fergie aseguró que las redes sociales ayudaron a que una nueva generación descubriera “Rock That Body” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras su salida, will.i.am dejó en claro que Fergie tenía un lugar que nadie más podría ocupar en la historia del grupo. “En lo que respecta a reemplazar a Fergie, lo que la gente conoce como los Black Eyed Peas, nadie está reemplazando a Fergie”, declaró el productor en su momento.

Aunque la separación artística fue definitiva, los lazos personales entre los cuatro integrantes nunca se rompieron. A lo largo de los últimos años, el cuarteto se reunió en varias ocasiones para celebrar sus respectivos cumpleaños de 50 años. El encuentro más reciente previo a los AMAs tuvo lugar en diciembre de 2025, cuando los cuatro se juntaron en una terraza en Los Ángeles para festejar juntos este hito generacional.

Los Black Eyed Peas se reunieron con Fergie para una celebración grupal de sus cumpleaños en 2025 (Instagram/Fergie)
Los Black Eyed Peas se reunieron con Fergie para una celebración grupal de sus cumpleaños en 2025 (Instagram/Fergie)

“Finalmente pudimos sentarnos juntos a celebrar nuestros cumpleaños”, escribió Fergie en Instagram junto a una fotografía del reencuentro. “Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor”, añadió.

Temas Relacionados

FergieAmerican Music AwardsAMAS 2026Black Eyed PeasRock That BodyEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sorprendente exigencia de Elle Kennedy que transformó la versión televisiva de Off Campus

El estreno de la serie en Prime Video no solo trae de regreso a Hannah, Garrett y compañía, sino que mantiene intacto el ambiente universitario y la complicidad original que enamoró a los lectores

La sorprendente exigencia de Elle Kennedy que transformó la versión televisiva de Off Campus

Robert De Niro reflexiona sobre el impacto de ‘Taxi Driver’ en el 50° aniversario de la película

Un ciclo especial marcará el aniversario del filme en el Festival de Tribeca, reuniendo a su director y protagonista en un encuentro público durante la edición número 25 del certamen que se celebrará en Nueva York

Robert De Niro reflexiona sobre el impacto de ‘Taxi Driver’ en el 50° aniversario de la película

La serie “Cada año que pasé contigo” llega a Prime Video con una historia de nostalgia y reencuentros

El debut televisivo de la novela de Carley Fortune explora cómo las huellas de la adolescencia pueden impulsar nuevos comienzos para quienes se animan a mirar hacia el pasado sin temor

La serie “Cada año que pasé contigo” llega a Prime Video con una historia de nostalgia y reencuentros

Tu oso favorito vuelve a la gran pantalla: en marcha ‘Paddington 4′ con dos nuevos guionistas

El encargado de dirigir la última entrega parece que regresará mientras que dos afilados escritores han hecho sus propuestas

Tu oso favorito vuelve a la gran pantalla: en marcha ‘Paddington 4′ con dos nuevos guionistas

Will Ferrell vuelve por todo lo alto con «El Halcón», la nueva apuesta cómica de Netflix que ya tiene fecha de estreno

El actor deja el cine por un rato y se transforma en Lonnie Hawkins, una exestrella del golf que busca redención en la serie original que promete risas, nostalgia y un despliegue de talento detrás y delante de cámaras

Will Ferrell vuelve por todo lo alto con «El Halcón», la nueva apuesta cómica de Netflix que ya tiene fecha de estreno

DEPORTES

El tierno discurso de Monfils que emocionó hasta las lágrimas a Svitolina en su despedida de Roland Garros: “Sin ella ni siquiera estaría aquí”

El tierno discurso de Monfils que emocionó hasta las lágrimas a Svitolina en su despedida de Roland Garros: “Sin ella ni siquiera estaría aquí”

Caos en las calles de Nueva York: los aficionados de los Knicks celebran el regreso del equipo a las Finales de la NBA

Se conocieron cuáles serán las sedes de entrenamiento de las 48 selecciones que integrarán la Copa del Mundo 2026

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Ricardo Arjona no se quiere ir de Argentina: el show con La Sole de invitada y la noticia que esperaban sus fans

Ricardo Arjona no se quiere ir de Argentina: el show con La Sole de invitada y la noticia que esperaban sus fans

La escapada romántica de Indiana Cubero y su novio Thiago Silvero a Mar del Plata: complicidad y besos cerca del mar

Quién es Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026: la misionera que convirtió su sueño en realidad

Ricardo Darín reveló cómo vive su nueva etapa como abuelo: “La familia está convulsionada”

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

Una importante ciudad de Estados Unidos podría ser tragada por el aumento del nivel del mar, según la ciencia

Jonathan Swift, escritor irlandés: “Cuando aparece un gran genio en el mundo se le puede reconocer por esta señal: todos los necios se conjuran contra él”