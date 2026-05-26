Estados Unidos

Un joven de 17 años fue hospitalizado en Texas tras un ataque de tiburón mientras intentaba subir al animal a bordo de una embarcación

El menor de edad fue auxiliado por su padre y equipos de rescate luego de una mordedura sufrida cuando intentaba izar al animal a la embarcación, lo que derivó en una operación de emergencia en alta mar

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Primer plano de una cuerda gruesa y vegetación frente a un cuerpo de agua azul y ondulado. Se ve un cartel verde que prohíbe tirar basura
Un adolescente de 17 años fue hospitalizado tras un ataque de tiburón en alta mar en Galveston, Texas, durante un intento por subir al animal a una embarcación

Un adolescente de 17 años fue hospitalizado tras sufrir un ataque de tiburón cerca de Galveston, en la costa de Texas, Estados Unidos durante la tarde del lunes 25 de mayo. El hecho se produjo mientras el joven, que se encontraba a bordo de una embarcación en compañía de su padre y una tercera persona, intentaba subir un tiburón al barco. Según los datos recopilados por ABC13, el episodio ocurrió en alta mar y derivó en una emergencia médica que activó a los equipos de rescate locales y federales.

La secuencia de los hechos comenzó cuando el adolescente, cuya identidad no ha sido revelada, fue mordido por el tiburón en circunstancias que aún están bajo investigación. La acción de intentar subir al animal a la embarcación fue el desencadenante del ataque, según la información preliminar difundida por medios locales. El incidente ocurrió alrededor de las 15:15, hora local, momento en que la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston recibió el reporte e inmediatamente contactó a la Guardia Costera de los Estados Unidos para solicitar apoyo urgente.

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El padre del joven reaccionó de manera instintiva y rápida al percatarse de la gravedad de la situación. Tras la mordedura, aplicó un torniquete para intentar contener la hemorragia intensa provocada por la herida. La maniobra fue fundamental para mantener al adolescente con vida durante los primeros minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia. De acuerdo con lo informado por Click 2 Houston y CBS19, el padre y los equipos de rescate presentes en el lugar colaboraron para detener el sangrado, mostrando la importancia de los primeros auxilios en situaciones críticas lejos de la costa.

Cuando los rescatistas de la Guardia Costera lograron llegar al punto donde se encontraba la embarcación, aplicaron un segundo torniquete para fortalecer el control de la hemorragia. Esta intervención se realizó mientras el grupo permanecía a bordo del barco, ya que la gravedad de la lesión requería atención inmediata antes de proceder con la evacuación. La rápida acción de los equipos de rescate fue esencial para estabilizar al herido, quien se encontraba consciente y alerta durante todo el proceso de asistencia, según coincidieron los reportes de ABC13 y Click 2 Houston.

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Vista exterior del Jennie Sealy Hospital en Texas, un edificio moderno de varios pisos con fachadas de color beige y vidrio, rodeado de árboles verdes
El adolescente, cuyo estado se mantiene reservado, fue trasladado consciente al Centro Médico de la Universidad de Texas para recibir atención especializada

En ese contexto, el adolescente fue trasladado con urgencia al Centro Médico de la Universidad de Texas (UTMB) en Galveston, donde recibió atención especializada. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la evolución de su estado ni la extensión exacta de las heridas sufridas durante el ataque. Los medios locales reportaron que el joven permanecía consciente al momento del rescate, aunque no se han hecho públicos datos adicionales sobre su recuperación o posibles secuelas.

El rescate no estuvo exento de dificultades adicionales. De acuerdo con la información proporcionada, el grupo había permanecido varias horas en alta mar antes de contactar con las autoridades. Mientras regresaban hacia el puerto deportivo de Galveston, la embarcación sufrió una avería y quedó inutilizada cerca de los espigones, lo que complicó aún más la emergencia. Las causas de la falla en el barco no han sido esclarecidas por las autoridades, pero la situación exigió una rápida coordinación entre los servicios de rescate para lograr el traslado seguro del herido a tierra firme.

La emergencia médica, sumada a la avería de la embarcación, puso de manifiesto la vulnerabilidad de quienes realizan actividades en alta mar. La intervención de la Guardia Costera fue solicitada tanto por la gravedad de la lesión como por la imposibilidad del grupo de regresar por sus propios medios. La respuesta oportuna de los rescatistas y la aplicación de medidas de primeros auxilios permitieron que el adolescente llegara con vida al hospital, aunque su pronóstico se mantiene reservado.

Mapa azul y blanco mostrando la costa de Texas con Galveston y un marcador en el océano que indica la ubicación de un ataque de tiburón
La embarcación en la que navegaban sufrió una avería tras el ataque de tiburón, complicando la evacuación y evidenciando riesgos de emergencia en alta mar

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la especie de tiburón involucrada en este incidente. Ninguna fuente oficial ha proporcionado detalles sobre las características del animal ni sobre posibles antecedentes de ataques similares en la zona de Galveston. Tanto la Guardia Costera como un portavoz de la isla de Galveston no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales realizadas por medios como la revista PEOPLE.

La ausencia de información sobre la especie de tiburón y la falta de declaraciones oficiales han dejado abiertas varias incógnitas en torno al caso. Ningún vocero ha emitido explicaciones sobre el comportamiento del animal ni sobre el procedimiento a seguir en estos episodios. Los medios han reportado únicamente los datos confirmados por los equipos de emergencia y las autoridades locales, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer nuevas medidas de seguridad o advertencias específicas para los navegantes y pescadores de la zona.

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