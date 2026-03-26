Autoridades de EEUU emiten alerta por dengue en más de 15 destinos internacionales y advierten a viajeros

El CDC emite alerta sanitaria de nivel 1 para viajeros estadounidenses por aumento de casos de dengue en más de quince países. (VisualesIA)

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de vigilancia sanitaria de Estados Unidos, emitió el lunes una alerta sanitaria de nivel 1 por brotes de dengue en más de quince destinos internacionales. Esta advertencia está dirigida a viajeros estadounidenses que planean visitar regiones donde la transmisión del virus ha presentado incrementos recientes, según informó el canal de noticias estadounidense Fox News con base en datos oficiales. La medida busca prevenir contagios en zonas tropicales y subtropicales, incluidas las Maldivas, donde la actividad del mosquito transmisor se ha intensificado.

De acuerdo con la información difundida por el CDC, la alerta corresponde al nivel 1, lo que implica mantener precauciones habituales, como el uso de repelentes y ropa protectora. La agencia señaló que el dengue mantiene una presencia constante en diversas áreas del mundo, con brotes que suelen repetirse cada dos a cinco años. El aviso incluye países de Asia, el Pacífico, el Caribe, África, el Medio Oriente y América, donde se han registrado aumentos de casos, según el monitoreo de la agencia estadounidense.

El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, habitual en climas cálidos y húmedos. En años recientes, el virus ha provocado brotes en destinos turísticos y urbanos, lo que ha llevado a autoridades sanitarias de distintos países y organismos internacionales a reforzar las campañas de prevención y vigilancia, según los reportes oficiales del CDC.

¿Qué implica la alerta de nivel 1 del CDC?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades clasifica las alertas de viaje en tres niveles: nivel 1 (precaución habitual), nivel 2 (precaución reforzada) y nivel 3 (evitar viajes no esenciales). Para el dengue, la advertencia actual corresponde al nivel 1, de modo que los viajeros deben adoptar medidas estándar de protección contra la picadura de mosquitos, sin que se restrinjan los desplazamientos.

La recomendación incluye el uso de repelentes que contengan ingredientes como DEET, picaridina o aceite de eucalipto limón, y vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo. El CDC sugiere mantener ventanas y puertas protegidas con mallas y eliminar recipientes con agua estancada, favorables a la reproducción del mosquito. Según el organismo, “dengue es un riesgo durante todo el año en muchas partes del mundo, con brotes que suelen ocurrir cada dos a cinco años”, conforme se detalla en su sitio oficial.

Las autoridades sanitarias advierten sobre la expansión del dengue en destinos turísticos de Asia, Caribe, África y el Pacífico, incluidas las Maldivas. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Dónde se han registrado los brotes y por qué preocupa al sector turístico?

La alerta sanitaria abarca más de quince países donde se ha detectado un incremento de casos en los últimos meses. Entre los destinos mencionados figuran las Maldivas y las Islas Cook, en el Pacífico, así como regiones del Caribe y puntos turísticos en Asia y áfrica. Estas zonas reciben millones de visitantes cada año, especialmente durante el periodo de vacaciones de primavera, lo que incrementa el riesgo de importar y exportar casos, según datos del CDC.

El dengue afecta a millones de personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia sanitaria de Naciones Unidas, estima que se producen hasta 400 millones de infecciones anuales, de las cuales una de cada cuatro personas presenta síntomas. Según el CDC, “algunos países están reportando aumentos en el número de casos de la enfermedad” durante la presente temporada, situación que motivó la emisión de la advertencia para viajeros estadounidenses.

¿Cuáles son los síntomas y cómo se trata el dengue?

El dengue se manifiesta con un cuadro febril agudo, acompañado de dolor muscular, articular y ocular, además de náuseas, vómitos y erupciones cutáneas, de acuerdo con el CDC. Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 14 días después de la picadura de un mosquito infectado y la mayoría de los pacientes mejora en un periodo de 2 a 7 días.

En algunos casos, la enfermedad evoluciona hacia formas graves, caracterizadas por hemorragias, dolor abdominal intenso y signos de choque, lo que requiere atención hospitalaria. Según el CDC, uno de cada 20 personas infectadas desarrolla dengue grave, con riesgo de complicaciones e incluso decesos.

No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. Los especialistas recomiendan reposo, hidratación y el uso de paracetamol para el control de la fiebre y el dolor. El uso de antiinflamatorios no esteroideos está desaconsejado por el riesgo de hemorragias. En cuanto a la prevención, el CDC informa que existe una vacuna aprobada para niños entre 9 y 16 años que hayan tenido un episodio previo de dengue y residan en regiones endémicas.

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes, habituales en climas cálidos y húmedos, y sus brotes suelen repetirse cada dos a cinco años. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas deben adoptar los viajeros?

Las autoridades sanitarias estadounidenses y organismos internacionales recomiendan a quienes visiten zonas endémicas que sigan pautas estrictas de protección personal. Según el CDC, es fundamental:

Aplicar repelente en la piel expuesta, renovando la protección cada pocas horas.

Vestir camisas de manga larga y pantalones largos, especialmente en exteriores y al atardecer.

Dormir bajo mosquiteros o en habitaciones con aire acondicionado o mallas en puertas y ventanas.

Eliminar fuentes de agua estancada en viviendas y alojamientos.

El CDC aconseja a los viajeros que, si presentan fiebre o síntomas compatibles con dengue en las dos semanas posteriores al regreso, consulten a un médico e informen sobre los países visitados. La institución aclara que el dengue no se transmite de persona a persona, sino únicamente por la picadura de mosquitos infectados.

¿Qué impacto tiene la alerta en las autoridades y el sector salud?

El aviso del CDC tiene como objetivo reforzar la vigilancia y la prevención en los puntos de ingreso a Estados Unidos, en especial en aeropuertos con vuelos provenientes de regiones afectadas. Las autoridades sanitarias aumentan la información dirigida a viajeros y actualizan protocolos de atención ante la posibilidad de casos importados.

De acuerdo con el CDC, el dengue requiere especial atención sanitaria debido a la expansión del vector a nuevas áreas y el aumento de la movilidad internacional. El organismo mantiene actualizaciones periódicas sobre las regiones en riesgo y emite recomendaciones para el público general y los profesionales sanitarios.

El canal de noticias estadounidense Fox News informó que, además de la alerta por dengue, el CDC mantiene advertencias para otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como la chikungunya y la fiebre amarilla, en diferentes países.

Según la OMS y el CDC, el dengue provoca hasta 400 millones de infecciones anuales en el mundo y uno de cada 20 casos evoluciona a formas graves. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué esperar a partir de la emisión de la alerta?

La advertencia del CDC se mantendrá vigente mientras persista el aumento de casos notificados en los países incluidos. Las autoridades estadounidenses actualizan las recomendaciones de viaje en función del monitoreo epidemiológico global.

Según el CDC, la vigilancia internacional del dengue se realiza en coordinación con agencias nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia sanitaria de Naciones Unidas, que emite informes periódicos sobre la evolución de los brotes.