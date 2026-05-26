Estados Unidos

Las aerolíneas estadounidenses mantienen su confiabilidad y crecen en intención de compra para 2026

El estudio difundido por una reconocida publicación mostró que Delta, American, United y Southwest concentran la preferencia de futuros viajeros, aunque la satisfacción del pasajero se reparte entre marcas nacionales e internacionales

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Avión azul y blanco de JetBlue en vuelo sobre cielo nublado. A la derecha, bandera de Estados Unidos y bandera negra POW/MIA ondeando
Spirit Airlines dejó espacio en el segmento económico, mientras Frontier, Southwest y JetBlue captan mayor demanda de vuelos baratos (REUTERS) (Reuters)

La confianza de los viajeros en Estados Unidos fue analizada para el informe U.S. airline rankings 2026 de YouGov, elaborado con respuestas de más de 23.000 estadounidenses entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

El estudio, difundido por USA Today, midió qué aerolíneas considerarían los consumidores para volar en los próximos 12 meses y cómo las perciben en satisfacción, calidad y valor.

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La preferencia para futuras reservas quedó concentrada en las cuatro mayores compañías del mercado estadounidense: Delta Air Lines encabezó el listado y obtuvo un 49,5%, American Airlines 49,2%, United Airlines 47,5% y Southwest Airlines 36,2%. Ese bloque también se ubicó en los primeros puestos de calidad y valor, de acuerdo con la revisión de YouGov.

La lealtad de marca y la percepción de fiabilidad mantienen su peso en la decisión de compra de boletos aéreos en Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)
La lealtad de marca y la percepción de fiabilidad mantienen su peso en la decisión de compra de boletos aéreos en Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)

El mismo reporte señala, según USA Today, que la salida de Spirit Airlines deja espacio para que Frontier Airlines, Southwest Airlines y JetBlue Airways capten demanda de vuelos económicos. Esa proyección aparece en un mercado en el que las interrupciones del viaje suelen escapar al control del pasajero, pero aun así la lealtad de marca sigue pesando al momento de reservar.

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Kenton Barello, vicepresidente sénior de YouGov America, explicó en un comunicado que las aerolíneas siguen siendo una de las categorías de consumo más visibles y examinadas, donde el desempeño operativo, los precios, los programas de fidelidad y la experiencia del cliente moldean la percepción de marca en tiempo real.

En esa misma declaración agregó: “Lo que sobresale en los datos de este año es que, mientras los consumidores siguen debatiendo y criticando públicamente a las aerolíneas, las marcas que ofrecen de manera constante fiabilidad, valor y confianza siguen fortaleciendo la consideración y la lealtad en un mercado altamente competitivo”.

Vista aérea de varios aviones Southwest Airlines azules y blancos con colas rojas y amarillas, estacionados en un pavimento de asfalto gris
La lealtad de marca y la percepción de fiabilidad mantienen su peso en la decisión de compra de boletos aéreos en Estados Unidos (Reuters)

Delta lideró la intención de compra y fue la que más avanzó

Delta Air Lines fue la aerolínea más considerada para reservar en 2026, con 49,5% de los estadounidenses dispuestos a elegirla. El medio USA Today también indicó que esa cifra representó un aumento de 4,6% frente al año anterior, el mayor entre todas las compañías analizadas.

YouGov sostuvo además que Delta es una de las favoritas de los consumidores estadounidenses por su calidad percibida. En el mismo relevamiento, Southwest Airlines quedó muy cerca y obtuvo la mejor puntuación en valor percibido, además de ubicarse dos puestos por debajo de Delta en satisfacción del cliente.

Fuera de las cuatro mayores aerolíneas de Estados Unidos, la lista de compañías más consideradas para volar en los próximos 12 meses continuó con JetBlue en 23,6%, Alaska Air en 16,6%, British Airways en 15,8%, Emirates en 12,3%, Air France en 11,5% y Lufthansa en 11,2%, de acuerdo con USA Today.

El informe recientemente publicado presentó esa clasificación como una medida de cómo la lealtad, la fiabilidad y la percepción de marca influyen en la conducta del pasajero.

Delta Air Lines se consolida como la aerolínea con mayor confianza de Estados Unidos para 2026, según el informe de YouGov (REUTERS/Loren Elliott)
Delta Air Lines se consolida como la aerolínea con mayor confianza de Estados Unidos para 2026, según el informe de YouGov (REUTERS/Loren Elliott)

Aerolíneas internacionales que dominaron la satisfacción del cliente

Aunque las cuatro grandes compañías estadounidenses concentraron la mayor consideración para futuras reservas, el ranking de satisfacción del cliente estuvo dominado por aerolíneas internacionales. En esa clasificación, Emirates ocupó el primer lugar, seguida por Singapore Airlines, Qatar Airways, Qantas, Japan Airlines y Cathay Pacific.

La lista de las 10 mejores en satisfacción se completó con Alaska Air en el séptimo puesto, Lufthansa en el octavo, British Airways en el noveno y Hawaiian Airlines en el décimo, detalló el USA Today. El contraste entre intención de compra y satisfacción sugiere, de acuerdo con la estructura del reporte de YouGov, que la elección de una aerolínea y la valoración de la experiencia no siempre recaen en las mismas marcas.

YouGov indicó en la presentación del estudio que su clasificación de aerolíneas en Estados Unidos para 2026 se basó en datos continuos de YouGov BrandIndex y YouGov Profiles. La firma añadió que el informe analiza cómo cambian las preferencias por generaciones y por género, qué marcas mejoraron más de un año a otro y qué factores están dando forma a la percepción de los viajeros.

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