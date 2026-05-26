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La sorprendente exigencia de Elle Kennedy que transformó la versión televisiva de Off Campus

El estreno de la serie en Prime Video no solo trae de regreso a Hannah, Garrett y compañía, sino que mantiene intacto el ambiente universitario y la complicidad original que enamoró a los lectores

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La serie Off Campus en Prime Video debutó el 13 de mayo de 2026, marcando un hito en la trayectoria de la autora Elle Kennedy - (Prime Video)

Elle Kennedy estableció que el requisito más importante para la adaptación televisiva de su saga Off Campus era preservar la esencia de las relaciones entre los personajes y el ambiente creado en sus novelas.

La serie se estrenó el 13 de mayo de 2026 en Prime Video, marcando un momento destacado en la trayectoria de la autora, quien asistió a la premiere en Los Ángeles y expresó su satisfacción al ver plasmada su visión, según relató a People.

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El principal requisito de Elle Kennedy para la adaptación televisiva de Off Campus fue asegurar que la serie mantuviera el espíritu y la autenticidad de las relaciones entre los protagonistas, sin lo cual, según afirmó, la producción perdería sentido tanto para el público como para ella. De este modo, la autora defendió que la fidelidad a los vínculos emocionales y a la atmósfera original era irrenunciable en el traslado de la historia a la pantalla.

Off Campus estrena su primera temporada basada en The Deal, centrada en la historia de Hannah Wells y Garrett Graham
Off Campus estrena su primera temporada basada en The Deal, centrada en la historia de Hannah Wells y Garrett Graham

Relaciones y valores centrales en Off Campus

Durante la presentación de la serie en Los Ángeles, Elle Kennedy remarcó la importancia de la amistad y la “familia elegida” como eje central, elementos que consideró imprescindibles para la adaptación. “Estos personajes son especiales. Son como una familia elegida: se quieren, se gastan bromas entre ellos”, explicó la autora en declaraciones recogidas por People.

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Trasladar esa cercanía y complicidad a la versión audiovisual fue fundamental para Kennedy. La serie explora la vida y las relaciones de un grupo de jóvenes universitarios, en la que bromas y camaradería ocupan un lugar principal, permaneciendo fiel al espíritu de los libros.

La reacción del público en la premiere confirmó para la autora que la adaptación logró capturar la dinámica auténtica del grupo de amigos. “No quería perder ninguno de esos elementos. Creo que, después de haber visto todos los preestrenos y de la premiere, la energía del público en directo fue lo que sintieron cuando escribí los libros y lo que quería que sintieran”, relató Kennedy.

Cinco jugadores de hockey con uniformes blancos, azules y rojos con 'BRIAR' y números, cascos azules, de pie en una pista de hielo y público de fondo
La serie fue renovada antes de su estreno, anticipando nuevas temporadas inspiradas en The Mistake, The Score, The Goal y The Legacy - (Prime video)

La esencia universitaria y la nostalgia en la serie

Para Kennedy, salvaguardar la esencia de la vida universitaria era clave en todo el proceso. Contó a People que la ambientación en Briar U y los romances, amistades y transiciones a la adultez forman parte del componente nostálgico que caracteriza la saga.

“Le tengo un cariño especial a esta serie porque fue mi primera incursión en personajes más jóvenes, de edad universitaria. Así que siempre será algo nostálgico para mí”, reconoció la escritora, quien acompañó de cerca la adaptación de sus novelas al lenguaje televisivo.

La autora subrayó que la esencia de los libros originales se mantiene en ese ambiente juvenil, donde cada episodio combina crecimiento personal, descubrimiento de la amistad y el amor, y nuevos retos.

Antonio Cipriano, con camiseta de hockey azul y blanca, sostiene a Ella Bright, que lleva un suéter rosa, en una pista de hockey iluminada
La fidelidad al espíritu y la atmósfera original de los libros fue el requisito central para la versión en pantalla de Off Campus - (Prime video)

El futuro de Off Campus y el impacto de la adaptación

Off Campus debuta en televisión con una primera temporada basada en The Deal, historia que sigue la relación entre Hannah Wells y Garrett Graham. El reparto está integrado por Jalen Thomas Brooks (John Tucker), Belmont Cameli (Garrett Graham), Ella Bright (Hannah Wells), Stephen Thomas Kalyn (Dean Di Laurentis), Antonio Cipriano (John Logan) y Mika Abdalla.

La saga incluye los títulos The Mistake, The Score, The Goal y The Legacy, que podrían inspirar futuras temporadas, pues en febrero de 2026 la plataforma renovó la producción antes de su estreno. Desde entonces, la respuesta de la audiencia confirmó la conexión emocional buscada por la autora, según remarcó el equipo a PEOPLE.

La apuesta de Kennedy dio lugar a una adaptación fiel, capaz de trasladar la atmósfera y el sentido de pertenencia de sus novelas. Así, los seguidores encuentran en la serie más que entretenimiento: reviven el vínculo especial de la experiencia universitaria y la amistad compartida.

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