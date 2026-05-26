Estados Unidos

Estados Unidos acumula más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba

Las operaciones se incrementaron con misiones que incluyeron la transmisión deliberada de rutas para aumentar la presión política y estratégica

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Un dron Northrop Grumman MQ-4C Triton, blanco y gris oscuro, vuela en picado ligero con su ala derecha extendida contra un cielo azul claro
Más de 20 misiones de reconocimiento operan sobre aguas internacionales con tramos a menos de 64 kilómetros de la isla (US NAVY)

Estados Unidos acumuló más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba desde el 4 de febrero de 2026, con más de 20 misiones de reconocimiento sobre aguas internacionales que en algunos casos pasaron a menos de 64 kilómetros de la isla, según The Wall Street Journal (WSJ).

La operación coincide con la etapa de mayor tensión entre Washington y La Habana desde la Crisis de los Misiles de 1962, en un escenario marcado por nuevas sanciones, bloqueo de envíos de petróleo y una ofensiva política de la administración de Donald Trump. La principal señal no es solo la cantidad de vuelos, sino su visibilidad pública.

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WSJ y BBC Verify señalaron que varias de estas aeronaves transmitieron su posición mediante transpondedores encendidos en plataformas de rastreo abierto, una práctica inusual en operaciones sensibles que, según expertos citados por ambos medios, busca enviar un mensaje político y reforzar la presión sobre el gobierno cubano.

Los vuelos se concentraron frente a La Habana y Santiago de Cuba

Los datos de vuelo disponibles permiten seguir más de 20 misiones lanzadas en su mayoría desde una base naval en Jacksonville, Florida, según The Wall Street Journal. Las aeronaves empleadas incluyen el avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, el avión de inteligencia de señales RC-135V Rivet Joint y el dron de gran altitud MQ-4C Triton.

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BBC Verify precisó que desde el 11 de mayo detectó al menos cinco P-8A Poseidon de la Marina de Estados Unidos y tres drones MQ-4C Triton operando en el Caribe cerca de Cuba. Algunas de esas aeronaves se acercaron hasta 80 kilómetros de la isla, según el análisis de datos de la plataforma de rastreo aéreo Flightradar24 publicado por la cadena británica.

Primer plano de un Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk blanco y gris en una pista de asfalto. El dron tiene alas largas y cola en V. Cielo azul claro y edificios al fondo
Las rutas repetidas apuntan a recopilar datos sobre radares, sistemas antiaéreos, comunicaciones y movimientos militares cubanos (El Universal)

La concentración principal de los vuelos se ubicó en las áreas de La Habana y Santiago de Cuba, según WSJ. En abril, uno de los MQ-4C Triton ya había sobrevolado la costa sur cubana a unos 14.935 metros de altitud, con paso cercano a Pinar del Río, Santiago de Cuba y La Habana, de acuerdo con CiberCuba.

El teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos Octavio Pérez explicó a Telemundo 51 que estas plataformas permiten recoger datos sobre radares, sistemas antiaéreos, comunicaciones y movimientos militares cubanos.

“Sirve para captar información: cómo actúan, qué radares son los primeros que se prenden, los sistemas de batería antiaérea... todo esto se capta con estas plataformas”, afirmó a Telemundo 51.

La difusión de las rutas refuerza la lectura política de la operación

El experto británico en drones Steve Wright dijo a BBC Verify que dejar los transpondedores encendidos “probablemente es deliberado” y muestra la intención de enviar “un mensaje claro” de que Estados Unidos vigila desde el aire. La firma británica de inteligencia de defensa Janes coincidió, según BBC Verify, en que la visibilidad de esos vuelos sugiere una estrategia para disuadir intentos de romper el bloqueo petrolero y aumentar la presión sobre La Habana.

El excomandante naval José Adán Gutiérrez dio una lectura similar al The New York Times: “Cuando preparamos operaciones, operamos totalmente en la oscuridad; no encendemos el radar para anunciar nuestra llegada. El hecho de que estos vuelos se hayan hecho públicos deliberadamente básicamente indica que hay un mensaje”.

Vista panorámica de la costa de una ciudad al atardecer. Un malecón de concreto en primer plano. Edificios y rascacielos se extienden a lo largo del horizonte sobre el mar
Las misiones se concentran frente a La Habana y Santiago de Cuba con aviones P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y drones MQ-4C Triton (El Universal)

Para Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines y asesor del el Center for Strategic and International Studies (CSIS), centro de estudios de Washington, los recorridos repetidos indican la intención de detectar llegadas de embarcaciones desde el sur y, en segundo término, desde el norte, según BBC Verify.

El analista añadió al medio británico que, como los vuelos no pasan sobre tierra, no constituyen “algún preparativo para una invasión”.

Una fuente militar de Estados Unidos dijo al The New York Times que estos vuelos no anticipan una operación militar como la realizada antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, sino que buscan reforzar la presión política y económica.

La escalada incluyó sanciones, crisis energética y respuesta de La Habana

La ofensiva aérea ocurre mientras la administración Trump impuso más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026 y bloqueó desde febrero los envíos de petróleo a la isla, según CiberCuba. Ese cuadro derivó en apagones de hasta 30 horas diarias, agregó el mismo medio.

BBC Verify también vinculó el despliegue con el endurecimiento de las relaciones bilaterales tras el bloqueo efectivo de combustible a Cuba. La cadena británica indicó que la crisis energética resultante provocó grandes apagones y protestas en la isla, mientras Washington intentó impedir que aliados como Venezuela enviaran cargamentos de energía.

Un avión militar de fuselaje estrecho, de color gris claro con marcas "NAVY" en el costado, vuela horizontalmente contra un cielo azul oscuro
El despliegue coincide con nuevas sanciones y con un bloqueo de envíos de petróleo que agrava la crisis energética en la isla (El Universal)

El 20 de mayo, Estados Unidos desplegó en el Caribe al grupo de ataque del portaviones USS Nimitz como parte del ejercicio Southern Seas 2026, con un costo estimado en USD 3.000 millones, según CiberCuba. El mismo reporte situó esa maniobra dentro de la mayor escalada entre ambos países en más de seis décadas.

La reacción oficial cubana llegó por dos vías. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío calificó la situación como una “estrategia de comunicación calculada a sangre fría” y advirtió que quienes participen serían “cómplices de la eventual carnicería”.

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