Casi 600 bares y restaurantes de Nueva York se suman a un especial de USD 26 por el Mundial 2026

La ciudad de Nueva York lanzará iniciativas para apoyar a los pequeños negocios durante el Mundial 2026. El alcalde Zohran Mamdani, el Comité Anfitrión NYNJ y NYC Tourism + Conventions anunciaron que bares y restaurantes de los cinco distritos ofrecerán menús y bebidas a USD 26 durante todo el torneo, con casi 600 locales ya inscritos.
Entre las novedades, los visitantes y residentes podrán sumar puntos al consumir en negocios participantes gracias al programa Welcome World Rewards, que permitirá acceder a premios, experiencias y hasta entradas para la final en el MetLife Stadium el 19 de julio.
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Los organizadores esperan así dinamizar la economía local y acercar la celebración a todos los neoyorquinos, según informaron fuentes oficiales de la administración de Mamdani y NYC Tourism.
Opciones gastronómicas a precio fijo
El plan Five Borough Winners Special propone comidas y bebidas a USD 26 en locales adheridos, con la intención de ofrecer precios accesibles y previsibles tanto a quienes viven en la ciudad como a quienes la visitan durante el Mundial.
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La lista de establecimientos incluye cerca de 600 comercios en:
- Manhattan
- Brooklyn
- Queens
- Bronx
- Staten Island
El alcalde Mamdani destacó: “No necesitas una entrada costosa para ser parte del Mundial. Nuestros pequeños negocios tienen algunos de los mejores lugares para disfrutarlo”.
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Según la autoridad, la iniciativa permitirá a la gente encontrar opciones confiables para comer y beber, mientras se fomenta el movimiento en los barrios de toda la ciudad.
Formas de participar y beneficios para los negocios
Los locales pueden inscribirse en el programa hasta el 1 de julio. Hay tres modalidades de participación: ofrecer el especial de USD 26, entregar vasos conmemorativos de edición limitada —con un diseño para cada distrito y capacidad de 710 ml— o combinar ambas.
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Quienes se inscriban antes del 11 de junio recibirán lotes gratuitos de vasos para repartir entre los primeros clientes.
Los negocios participantes aparecerán en la plataforma digital de Welcome World Rewards, lo que les permitirá aumentar su visibilidad y atraer nuevos clientes durante la competencia. Uber será el patrocinador oficial del programa y los interesados pueden consultar detalles en la web de NYC Tourism.
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Los negocios interesados deben inscribirse en la web oficial antes de las fechas límite para sumarse a los programas y recibir materiales promocionales. Los clientes podrán consultar la lista de locales participantes y las actividades relacionadas en el sitio de NYC Tourism.
Incentivos y recompensas para los aficionados
A través de Welcome World Rewards, los consumidores podrán registrar su visita en cada local participante, sumar puntos y optar por recompensas: desde mercancía exclusiva y experiencias para aficionados hasta la posibilidad de asistir a la final del Mundial.
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Según el director ejecutivo del Comité Anfitrión NYNJ, Alex Lasry, se busca «crear una forma divertida y accesible para que residentes y visitantes exploren los negocios locales y descubran nuevos barrios».
El programa estará activo durante todo el torneo y se complementa con la iniciativa “NYC Neighborhood Passport”, que invita a conocer comunidades inmigrantes, instituciones culturales y eventos en los cinco distritos mientras se coleccionan sellos digitales.
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Calendario de eventos y actividades para toda la ciudad
La ciudad planea un calendario especial de eventos y un mapa interactivo en el sitio web de NYC Tourism para orientar a los visitantes y residentes. Se prevén actividades gratuitas para aficionados en cada distrito y jornadas futbolísticas en 50 escuelas públicas, todo enmarcado en la celebración del Mundial, según NYC Tourism.
Julie Coker, presidenta de NYC Tourism + Conventions, declaró: “Queremos que los aficionados exploren y experimenten todo lo que ofrece nuestra gran ciudad. Desde promociones hasta sorteos, hay muchas formas para que los comercios se sumen y muestren su espíritu mundialista”.
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Objetivos y proyección económica
Las autoridades estiman que las iniciativas contribuirán a que el impacto económico del Mundial llegue directamente a los barrios y beneficie a los pequeños negocios. Al incentivar el consumo local y las visitas a diferentes zonas, se busca repartir los beneficios entre más sectores de la ciudad.
El alcalde Mamdani subrayó que la meta es integrar a toda la comunidad en la experiencia mundialista: “Ya sea en un restaurante de Jackson Heights, un bar en el Bronx o una cafetería en Central Brooklyn, queremos que todos puedan ser parte del Mundial”.
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