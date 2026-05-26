Los mejores restaurantes y bares nuevos de Estados Unidos, según los premios James Beard 2026

Los Premios James Beard se confirman como el máximo referente para quienes marcan tendencia en la gastronomía y la coctelería en Estados Unidos (James Beard Foundation)

La ceremonia de los Premios James Beard se consolidó como uno de los acontecimientos más influyentes en el panorama culinario de Estados Unidos. Año tras año, la industria espera con atención el reconocimiento a quienes marcan el rumbo en la gastronomía y la coctelería nacional.

En su edición número 36, estos galardones confirmaron su papel central como faro de excelencia y como motor de transformación en la cultura alimentaria del país, según detalló una cobertura de Forbes.

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El reconocimiento que otorgan los Premios James Beard va mucho más allá de la cocina. Convertidos en los llamados “Oscars del mundo gastronómico”, estos premios impulsan carreras, abren puertas y dan visibilidad a chefs, propietarios y equipos de bares que dan forma a la manera en que los estadounidenses comen y beben.

La fundación impulsa la creatividad y diversidad culinaria, honrando la visión de James Beard sobre la cocina local y los ingredientes estadounidenses (James Beard Awards)

Significado y relevancia de los Premios James Beard

Recibir una nominación o ganar un James Beard es, para muchos profesionales, un punto de inflexión. El galardón representa un sello de excelencia que reconoce la creatividad, la técnica y la dedicación. A la vez, funciona como plataforma para dar a conocer propuestas innovadoras y cocinas menos representadas —como la latina o la asiática— en los grandes medios.

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La James Beard Foundation nació con el objetivo de honrar la memoria de James Beard, considerado el primer “foodie” de Estados Unidos. Durante las décadas de 1940 y 1950, cuando la referencia culinaria era Europa, Beard impulsó la cocina local, los productos estadounidenses y el talento nacional.

Su defensa de los ingredientes autóctonos y del movimiento “de la granja a la mesa” sentó las bases de una nueva mirada hacia la gastronomía nacional. Debido a esto, mantener vivo el legado de James Beard implica premiar la excelencia, y también el fomentar desarrollo de nuevas voces y modelos en la industria.

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El galardón funciona como plataforma para visibilizar la excelencia y la diversidad en la cocina y los bares a nivel nacional (James Beard Foundation)

Chefs emergentes nominados en 2026

La edición 2026 pone especial atención en los nuevos talentos, con una selección de chefs emergentes que están redefiniendo la cocina en ciudades clave del país. Entre los nominados figuran Fátima Juárez (Komal, Los Ángeles), E.J. Lagasse (Emeril’s, Nueva Orleans), Rasheeda Purdie (Ramen by Ra, Nueva York), Bailey Sullivan (Monteverde Restaurant & Pastificio, Chicago) y Adrian Torres (Maximo, West University Place, Texas).

Sus propuestas varían desde la cocina asiática contemporánea hasta la reinterpretación de recetas tradicionales, siempre con un enfoque personal y una mirada hacia el futuro.

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Restaurantes destacados en los premios 2026 por estado

La selección de restaurantes en 2026 refleja la diversidad y la innovación que caracterizan la escena culinaria estadounidense actual. En California, Ki (Los Ángeles) apuesta por la cocina japonesa elaborada con ingredientes locales y técnicas tradicionales, en un espacio íntimo de solo 10 asientos.

Missouri cuenta con dos propuestas: Anjin (Kansas City), un izakaya japonés dirigido por Nick Goellner, y Robin (St. Louis), donde Alec Schingel ofrece alta cocina de confort con productos del medio oeste.

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El restaurante Anjin de Kansas City, fue distinguido en las premiaciones por sus opciones gastronómicas japonesas (Anjin)

En Nevada, Tamba (Las Vegas), bajo la dirección de Anand Singh, reinventa la cocina india con técnicas de fuego vivo. Lei (Nueva York), con Annie Shi y Patty Lee al frente, propone recetas regionales chinas y una carta de vinos dinámica. Emmett (Filadelfia) fusiona sabores del Levante y el Mediterráneo.

Tamba Bar de Las Vegas cuenta con un ambiente lujosos y busca reinventar la cocina india con técnicas de fuego (Tamba Bar)

Merci (Charleston, Carolina del Sur), de Michael y Courtney Zentner, recrea una atmósfera íntima con acento francés e italiano. En Texas, Agnes and Sherman (Houston) presenta comida asiático-estadounidense en un ambiente relajado, y en Washington D.C., Maison Bar à Vins combina vinos seleccionados con platos de inspiración francesa en una casona de tres pisos.

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Agnes and Sherman Restaurant destaca por su ambientación y la diversidad de opciones en el menú (Agnes and Sherman)

Por último, 1033 Omakase (Milwaukee, Wisconsin) ofrece una experiencia japonesa de 14 tiempos en un entorno de solo 10 asientos, guiada por el chef Ray Worawit Boonyapitaksakul.

Bares destacados en los premios 2026 por estado

La categoría de bares también muestra una evolución en las tendencias, con propuestas que combinan técnica, creatividad y sentido de pertenencia local. En Idaho, Bar Please! (Boise) ofrece cocteles experimentales en un entorno de barrio, dirigido por Adam y Mandy Hanby.

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Mientras que Bar Chenin (Detroit, Michigan), propiedad de Nick Arone, fusiona vinos naturales y coctelería en un espacio inspirado en París y Japón, acompañado de pastas y pizzas artesanales.

La selección de bares como Bar Please! y Bar Chenin muestra un enfoque en coctelería técnica, narrativa creativa e identidad local en Estados Unidos (Bar Please!)

En Nueva York, Clemente Bar destaca por su conexión entre arte, diseño y mixología, con una carta basada en ingredientes japoneses y una experiencia multisensorial. Later Bye (Oklahoma City, Oklahoma), propiedad de Brian y Bailey Butler y Steven Idlet, es un bar de aperitivos con ambiente íntimo y platos pequeños.

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Finalmente, Loma (Providence, Rhode Island), liderado por Leishla Maldonado, Osman Cortave y Yefri Cortave, homenajea la herencia guatemalteca a través de cocteles latinos en un entorno que remite a una sala de estar de los años sesenta.

El proceso de selección en los Restaurant and Chef Awards se apoya en la experiencia de un cuerpo de votantes compuesto por integrantes de subcomités y jueces independientes.

Un cuerpo diverso de expertos garantiza una evaluación integral de las propuestas culinarias y su impacto cultural y social (James Beard Foundation)

Entre los especialistas se cuentan escritores gastronómicos, críticos, editores, autores, productores de medios, académicos y docentes del ámbito culinario. Esta diversidad garantiza una evaluación integral y rigurosa, en la que se valoran tanto la propuesta culinaria como la identidad y el relato de cada establecimiento.